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Прогноз на точный счёт матча «Интер Майами» – «Порту»: Клубный чемпионат мира, 19 июня 2025

18 июня 2025 9:16
Интер Майами - Порту
19 июн. 2025, четверг 22:00 | Клубный чемпионат мира, группа A, 2 тур
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8.50
Точный счёт 1:2 в пользу «Порту»
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19 июня в Атланте на арене «Мерседес-Бенц Стэдиум» состоится ключевой матч второго тура Клубного чемпионата мира: «Интер Майами» сыграет против «Порту». Оба клуба стартовали в турнире с ничьих 0:0, и теперь им крайне важно добыть победу, чтобы сохранить реальные шансы на выход из группы.

«Интер Майами»

«Интер Майами» продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых команд Северной Америки благодаря атакующему стилю и громким именам в составе. За последние 5 матчей команда забила 12 мячей, показывая высокий атакующий потенциал (2.40 гола за игру). Однако и оборона оставляет желать лучшего – 9 пропущенных голов за тот же период, в среднем 1.80 за матч. Особенно уязвимой выглядит линия защиты при быстрых атаках соперника.

Матч с «Аль-Ахли» стал исключением – 0:0 и неожиданно прагматичная игра, где «Интер Майами» играл осторожно. Но это скорее временная мера: против «Порту» команда, вероятно, вернется к привычному сценарию с упором на агрессию в атаке и попыткой перехитрить соперника комбинационной игрой.

«Порту»

Португальский гранд после окончания сезона в Примейре сосредоточился на подготовке к международным матчам. Команда уверенно обыграла «Боавишту» (2:1) и «Насьонал» (3:0), но провела слабые спарринги против «Видада» и «Риги». Несмотря на это, «Порту» остается организованной и собранной командой, способной терпеливо вскрывать оборону даже в тяжелых матчах.

За 5 последних матчей «Порту» пропустил всего 3 гола (0.60 в среднем), что делает его одним из самых надежных коллективов на турнире. При этом результативность скромная – 6 голов, или 1.20 за игру. Такой баланс говорит о чeткой приоритетности оборонительной дисциплины.

Факты о командах:

«Интер Майами»

  • Забивает в среднем 2.40 гола за матч
  • Пропускает в 10 из 12 последних матчей
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

«Порту»

  • В среднем 1.20 гола за матч, пропускает 0.60
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Не пропустил в двух последних играх турнира

Прогноз на матч «Интер Майами» – «Порту»

Команды подошли к матчу с разными стилями: «Интер Майами» полагается на яркую атаку, а «Порту» – на порядок и дисциплину в обороне. Обе сборные на старте турнира сыграли вничью и теперь вынуждены рисковать. Американцы будут действовать смело и раскрываться, что откроет возможности для контратак «Порту». При этом уровень реализации у европейцев выше, и они могут наказать соперника за ошибки в обороне.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Порту».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Порту» – коэффициент 8.50
  • Победа «Порту» – коэффициент 2.70
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

8.50
Точный счёт 1:2 в пользу «Порту»
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Автор: Ланьков Роман
Клубный чемпионат мира Порту Интер Майами
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