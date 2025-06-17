18 июня на стадионе «Роуз Боул» в Пасадене состоится матч 1 тура Клубного чемпионата мира, где мексиканский «Монтеррей» встретится с итальянским «Интером». Обе команды подойдут к игре с высоким уровнем мотивации, а атакующая форма коллективов обещает зрелищный и результативный футбол.

«Монтеррей»

«Монтеррей» уверенно завершил внутренний сезон, выиграв 3 из 5 последних матчей. Команда действует организованно в атаке, забивая в среднем 1.8 гола за игру. Яркими стали победы над «Пумас» (2:0) и «Толукой» (3:2), где «Монтеррей» продемонстрировал гибкость в нападении и хороший прессинг. Ключевым оружием мексиканцев остаeтся фланговая скорость и игра на втором темпе. При этом оборона не безупречна: 6 пропущенных голов за 5 матчей указывают на уязвимость при быстрой смене фаз игры. Однако команда забивает в 14 матчах подряд, что делает еe постоянной угрозой для любой защиты.

«Интер»

«Интер» завершил сезон с контрастными результатами. Команда не проиграла в 6 из 8 последних матчей, но в финале Лиги чемпионов потерпела сокрушительное поражение от ПСЖ (0:5), что оставило осадок и поставило под сомнение надeжность обороны. В предыдущих матчах «Интер» обыграл «Комо» (2:0), «Торино» (2:0) и сыграл результативно с «Барселоной» (4:3), демонстрируя высокий класс в атаке. При этом команда пропускает в среднем 2 гола за матч в последних встречах – проблемная линия обороны может стать ахиллесовой пятой против команды, умеющей атаковать волнами.

Факты о командах:

«Монтеррей»

Забивает в среднем 1.8 гола за матч, пропускает 1.2

Победа над «Пумас» (2:0) и «Толукой» (3:2)

Забивает в 14 матчах подряд

«Интер»

Забивает в среднем 2.0 гола за игру, пропускает также 2.0

Победа над «Барселоной» 4:3, поражение от ПСЖ 0:5

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 1 Забитых мячей 1 1 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа Самая крупная ничья: 1:1 Клубный чемпионат мира, 1 тур Монтеррей 1 : 1 Интер

Прогноз на матч «Монтеррей» – «Интер»

Обе команды обладают результативной атакой, но при этом допускают ошибки в обороне. «Монтеррей» будет действовать агрессивно с первых минут, а «Интер» – отвечать владением и контролем темпа. Итальянцы имеют преимущество в классе, но мексиканская команда способна доставить немало проблем. Сценарий игры подсказывает: обмен голами и победа европейского фаворита на классе.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Интера».

Рекомендованные ставки: