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Прогноз на точный счёт матча «Реал» – «Аль-Хиляль»: Клубный чемпионат мира, 18 июня 2025

17 июня 2025 10:39
Реал - Аль-Хиляль
18 июн. 2025, среда 22:00 | Клубный чемпионат мира, группа H, 1 тур
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7.50
Точный счёт 3:2 в пользу «Реала»
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18 июня на стадионе «Хард Рок» в Майами состоится матч 1 тура Клубного чемпионата мира между «Реалом» и «Аль-Хилялем». «Реал» стремится продолжить победную серию, а «Аль-Хиляль» попытается навязать борьбу одному из фаворитов турнира.

«Реал»

«Реал» завершил сезон в Ла Лиге на мажорной ноте, одержав три победы подряд. Команда показывает уверенный атакующий футбол: 12 голов за 5 последних матчей и лишь одно поражение в последних турах. Особенно уверенно «Реал» действует дома и против соперников, уступающих по классу. Однако оборона не всегда надeжна – 7 пропущенных мячей за те же 5 матчей, включая 3 от «Барселоны» и 2 от «Сельты». Но атакующая линия – одна из лучших в мире, и способна решить исход встречи практически в одиночку.

«Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» завершил внутренний чемпионат серией из пяти матчей без поражений. Команда забила 16 голов за 5 игр и отличается высокой результативностью – в среднем 3.2 мяча за матч. Яркая победа над «Аль-Раэдом» (5:3) и перестрелка с «Аль-Фатехом» (4:3) подтверждают атакующий потенциал команды. Однако оборона остаeтся слабым звеном – 7 пропущенных голов за тот же отрезок. Соперники регулярно находят зоны между линиями, чем «Реал» обязательно воспользуется.

Факты о командах:

«Реал»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • В среднем 2.4 гола за игру, 1.4 – пропущенных
  • Забивает в 10 матчах подряд

«Аль-Хиляль»

  • Не проигрывает 5 матчей
  • В среднем 3.2 гола за игру, 1.4 – пропущенных
  • Забивает в 14 матчах подряд

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
5
Забитых мячей
3
5
В среднем за матч
3
5:3
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  5:3
Клубный чемпионат мира, Финал
Реал
5 : 3
11.02.2023
Аль-Хиляль

Прогноз на матч «Реал» – «Аль-Хиляль»

Форма «Реала» и его атакующий стиль делают испанский клуб фаворитом. «Аль-Хиляль» способен забить, но сохранить свои ворота сухими – крайне сложно. Ожидается открытая игра, где «Реал» за счeт индивидуального мастерства добьeтся победы в зрелищном матче.

Прогноз на точный счeт: 3:2 в пользу «Реала».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:2 в пользу «Реала» – коэффициент 7.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Реала» больше 2.5 – коэффициент 2.10

7.50
Точный счёт 3:2 в пользу «Реала»
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Автор: Воронцов Егор
Клубный чемпионат мира Аль-Хиляль Реал
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