18 июня на стадионе «Хард Рок» в Майами состоится матч 1 тура Клубного чемпионата мира между «Реалом» и «Аль-Хилялем». «Реал» стремится продолжить победную серию, а «Аль-Хиляль» попытается навязать борьбу одному из фаворитов турнира.
«Реал»
«Реал» завершил сезон в Ла Лиге на мажорной ноте, одержав три победы подряд. Команда показывает уверенный атакующий футбол: 12 голов за 5 последних матчей и лишь одно поражение в последних турах. Особенно уверенно «Реал» действует дома и против соперников, уступающих по классу. Однако оборона не всегда надeжна – 7 пропущенных мячей за те же 5 матчей, включая 3 от «Барселоны» и 2 от «Сельты». Но атакующая линия – одна из лучших в мире, и способна решить исход встречи практически в одиночку.
«Аль-Хиляль»
«Аль-Хиляль» завершил внутренний чемпионат серией из пяти матчей без поражений. Команда забила 16 голов за 5 игр и отличается высокой результативностью – в среднем 3.2 мяча за матч. Яркая победа над «Аль-Раэдом» (5:3) и перестрелка с «Аль-Фатехом» (4:3) подтверждают атакующий потенциал команды. Однако оборона остаeтся слабым звеном – 7 пропущенных голов за тот же отрезок. Соперники регулярно находят зоны между линиями, чем «Реал» обязательно воспользуется.
Факты о командах:
«Реал»
- Побеждает в 3 последних матчах
- В среднем 2.4 гола за игру, 1.4 – пропущенных
- Забивает в 10 матчах подряд
«Аль-Хиляль»
- Не проигрывает 5 матчей
- В среднем 3.2 гола за игру, 1.4 – пропущенных
- Забивает в 14 матчах подряд
Прогноз на матч «Реал» – «Аль-Хиляль»
Форма «Реала» и его атакующий стиль делают испанский клуб фаворитом. «Аль-Хиляль» способен забить, но сохранить свои ворота сухими – крайне сложно. Ожидается открытая игра, где «Реал» за счeт индивидуального мастерства добьeтся победы в зрелищном матче.
Прогноз на точный счeт: 3:2 в пользу «Реала».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 3:2 в пользу «Реала» – коэффициент 7.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Индивидуальный тотал «Реала» больше 2.5 – коэффициент 2.10