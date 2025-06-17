18 июня на стадионе «Хард Рок» в Майами состоится матч 1 тура Клубного чемпионата мира между «Реалом» и «Аль-Хилялем». «Реал» стремится продолжить победную серию, а «Аль-Хиляль» попытается навязать борьбу одному из фаворитов турнира.

«Реал»

«Реал» завершил сезон в Ла Лиге на мажорной ноте, одержав три победы подряд. Команда показывает уверенный атакующий футбол: 12 голов за 5 последних матчей и лишь одно поражение в последних турах. Особенно уверенно «Реал» действует дома и против соперников, уступающих по классу. Однако оборона не всегда надeжна – 7 пропущенных мячей за те же 5 матчей, включая 3 от «Барселоны» и 2 от «Сельты». Но атакующая линия – одна из лучших в мире, и способна решить исход встречи практически в одиночку.

«Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» завершил внутренний чемпионат серией из пяти матчей без поражений. Команда забила 16 голов за 5 игр и отличается высокой результативностью – в среднем 3.2 мяча за матч. Яркая победа над «Аль-Раэдом» (5:3) и перестрелка с «Аль-Фатехом» (4:3) подтверждают атакующий потенциал команды. Однако оборона остаeтся слабым звеном – 7 пропущенных голов за тот же отрезок. Соперники регулярно находят зоны между линиями, чем «Реал» обязательно воспользуется.

Факты о командах:

«Реал»

Побеждает в 3 последних матчах

В среднем 2.4 гола за игру, 1.4 – пропущенных

Забивает в 10 матчах подряд

«Аль-Хиляль»

Не проигрывает 5 матчей

В среднем 3.2 гола за игру, 1.4 – пропущенных

Забивает в 14 матчах подряд

Личные встречи 100% (1) 0% (0) 0% (0) 5 Забитых мячей 3 5 В среднем за матч 3 5:3 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 5:3 Клубный чемпионат мира, Финал Реал 5 : 3 Аль-Хиляль

Прогноз на матч «Реал» – «Аль-Хиляль»

Форма «Реала» и его атакующий стиль делают испанский клуб фаворитом. «Аль-Хиляль» способен забить, но сохранить свои ворота сухими – крайне сложно. Ожидается открытая игра, где «Реал» за счeт индивидуального мастерства добьeтся победы в зрелищном матче.

Прогноз на точный счeт: 3:2 в пользу «Реала».

Рекомендованные ставки: