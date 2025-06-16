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«Флуминенсе» – «Боруссия Д»: прогноз и ставки на матч 17 июня 2025 с коэффициентом 2.05

16 июня 2025 13:26
Флуминенсе - Боруссия Д
17 июн. 2025, вторник 19:00 | Клубный чемпионат мира, группа F, 1 тур
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1.55
победа Боруссии Д
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17 июня на «Метлайф Стэдиум» в Нью-Джерси состоится жаркое противостояние между «Флуминенсе» и дортмундской «Боруссией» в рамках 1-го тура Клубного чемпионата мира. Обе команды демонстрируют серию побед и отличную форму, но делают это в разных стилях: бразильцы ставят на баланс и контроль, немцы – на темп, вертикальные атаки и реализацию.

«Флуминенсе»

Команда из Рио де Жанейро впечатляет стабильностью и командной дисциплиной. За последние пять матчей «Флуминенсе» выиграл четыре раза и забил 11 мячей. За этот же отрезок в их ворота влетело только три гола – в среднем 0.6 за игру. Уверенная победа над «Интернасьоналом» (2:0) и результативный матч с «Апаресиденсе» (4:1) подчеркивают вариативность в атаке и хорошую форму лидеров.

Ключевые цифры:

  • 4 победы в последних 5 матчах;
  • 2.2 забитого и 0.6 пропущенного мяча в среднем;
  • серия из 7 матчей с забитыми мячами.

«Флуминенсе» хорошо чувствует себя в контроле темпа и умеет наказывать за ошибки, особенно через розыгрыши на третьем этапе.

«Боруссия Д»

Немецкий клуб под руководством атакующего тренера выдал феерийную концовку сезона: 6 побед подряд, 17 голов за 5 последних матчей, при этом в каждом матче команда забивает минимум дважды. В обороне есть огрехи – 6 пропущенных за те же 5 игр, но атакующая машина Дортмунда на высочайшем уровне, и «Боруссия» постоянно создаeт давление на финальную треть поля.

Показатели перед матчем:

  • 6 побед кряду;
  • в среднем 3.4 гола за игру;
  • серия из 7 матчей с голами.

Немцы явно будут навязывать высокий темп и использовать скорость, особенно в переходных фазах.

Ключевые факты перед матчем

  • «Флуминенсе» забивает 2.2 и пропускает 0.6 мяча за матч.
  • «Боруссия» забивает 3.4 и пропускает 1.2 мяча в среднем.
  • Обе команды выиграли 4+ матча подряд.
  • Обе забивают минимум в 7 последних матчах.
  • Обороны не всегда справляются с натиском – особенно у «Боруссии».

Анализ и прогноз

И «Флуминенсе», и «Боруссия» демонстрируют отличную форму и высокую результативность. Бразильцы действуют строго и прагматично, немцы – агрессивно и раскрепощeнно. В этом матче ожидается столкновение стиля вертикального темпа и позиционного контроля. Скорее всего, обе команды найдут моменты для взятия ворот, особенно учитывая текущую форму линий атаки. Но именно немцы, обладая более мощным нападением и высоким темпом игры, имеют больше шансов вырвать победу в открытой борьбе.

Рекомендованные ставки

  • обе команды забьют – Да – коэффициент 1.78
  • индивидуальный тотал Боруссии Д больше 1.5 – коэффициент 1.90
  • победа Боруссии Д – коэффициент 1.55

1.55
победа Боруссии Д
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Автор: Орлов Максим
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