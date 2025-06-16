17 июня на «Метлайф Стэдиум» в Нью-Джерси стартует один из самых ярких матчей 1-го тура Клубного чемпионата мира – бразильский «Флуминенсе» встретится с дортмундской «Боруссией». Обе команды подходят к поединку с сериями побед и высокой результативностью, что обещает болельщикам атакующий и открытый футбол.
«Флуминенсе»
«Флуминенсе» проводит сильный отрезок, одержав четыре победы подряд в чемпионате, Кубке Бразилии и Копа Судамерикана. Команда показывает сбалансированную игру, отличаясь надeжной обороной и результативной атакой. В последних пяти матчах бразильцы забили 11 голов (в среднем 2.2 за игру) и пропустили только 3 (0.6 в среднем). Особенно впечатляют победы над «Онсе Кальдас» (2:0), «Апаресиденсе» (4:1) и «Интернасьоналом» (2:0). Коллектив умеет вести матч с позиции силы и добиваться нужного результата.
«Боруссия Д»
Немцы находятся в ещe более яркой форме: шесть побед подряд, 17 голов за пять последних встреч (в среднем 3.4 за игру) и 6 пропущенных (1.2 в среднем). Команда Марко Розе забивает в семи матчах подряд, уничтожая оппонентов в Бундеслиге. Победы над «Вольфсбургом» (4:0), «Байером» (4:2) и «Хольштайн Килем» (3:0) подчeркивают атакующий стиль и богатство кадров в передней линии. Однако игра в обороне далека от идеала – команда часто теряет концентрацию и позволяет соперникам забивать.
Факты о командах
«Флуминенсе»
- Побеждает в 4 последних матчах
- В 7 последних играх обязательно забивает
- Пропускает в среднем 0.6 гола за игру
- Забивает в среднем 2.2 гола за матч
«Боруссия Д»
- Побеждает в 6 последних матчах
- Забивает в среднем 3.4 гола за игру
- Пропускает в среднем 1.2 гола за матч
- Забивает в 7 последних матчах подряд
Прогноз на матч «Флуминенсе» – «Боруссия Д»
Предстоящий матч обещает быть динамичным и результативным. Обе команды забивают стабильно и много, но при этом не безупречны в обороне. У «Флуминенсе» более выстроенная игра в защите, что может стать плюсом на фоне взрывной, но не всегда организованной игры «Боруссии». Тем не менее немецкий клуб обладает более сильным атакующим потенциалом и способен взломать оборону соперника за счeт высокой интенсивности и индивидуального мастерства.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Боруссии Д».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Боруссии Д» – коэффициент 7.20
- Победа «Боруссии Д» – коэффициент 2.30
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.68
- Индивидуальный тотал «Боруссии Д» больше 1.5 – коэффициент 1.87