17 июня на «Метлайф Стэдиум» в Нью-Джерси стартует один из самых ярких матчей 1-го тура Клубного чемпионата мира – бразильский «Флуминенсе» встретится с дортмундской «Боруссией». Обе команды подходят к поединку с сериями побед и высокой результативностью, что обещает болельщикам атакующий и открытый футбол.

«Флуминенсе»

«Флуминенсе» проводит сильный отрезок, одержав четыре победы подряд в чемпионате, Кубке Бразилии и Копа Судамерикана. Команда показывает сбалансированную игру, отличаясь надeжной обороной и результативной атакой. В последних пяти матчах бразильцы забили 11 голов (в среднем 2.2 за игру) и пропустили только 3 (0.6 в среднем). Особенно впечатляют победы над «Онсе Кальдас» (2:0), «Апаресиденсе» (4:1) и «Интернасьоналом» (2:0). Коллектив умеет вести матч с позиции силы и добиваться нужного результата.

«Боруссия Д»

Немцы находятся в ещe более яркой форме: шесть побед подряд, 17 голов за пять последних встреч (в среднем 3.4 за игру) и 6 пропущенных (1.2 в среднем). Команда Марко Розе забивает в семи матчах подряд, уничтожая оппонентов в Бундеслиге. Победы над «Вольфсбургом» (4:0), «Байером» (4:2) и «Хольштайн Килем» (3:0) подчeркивают атакующий стиль и богатство кадров в передней линии. Однако игра в обороне далека от идеала – команда часто теряет концентрацию и позволяет соперникам забивать.

Факты о командах

«Флуминенсе»

Побеждает в 4 последних матчах

В 7 последних играх обязательно забивает

Пропускает в среднем 0.6 гола за игру

Забивает в среднем 2.2 гола за матч

«Боруссия Д»

Побеждает в 6 последних матчах

Забивает в среднем 3.4 гола за игру

Пропускает в среднем 1.2 гола за матч

Забивает в 7 последних матчах подряд

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 0 Забитых мячей 0 0 В среднем за матч 0 Крупнейшая победа Клубный чемпионат мира, 1 тур Флуминенсе 0 : 0 Боруссия Д

Прогноз на матч «Флуминенсе» – «Боруссия Д»

Предстоящий матч обещает быть динамичным и результативным. Обе команды забивают стабильно и много, но при этом не безупречны в обороне. У «Флуминенсе» более выстроенная игра в защите, что может стать плюсом на фоне взрывной, но не всегда организованной игры «Боруссии». Тем не менее немецкий клуб обладает более сильным атакующим потенциалом и способен взломать оборону соперника за счeт высокой интенсивности и индивидуального мастерства.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Боруссии Д».

Рекомендованные ставки: