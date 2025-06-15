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«Палмейрас» – «Порту»: прогноз и ставки на матч 16 июня 2025 с коэффициентом 1.90

15 июня 2025 10:01
Палмейрас - Порту
16 июн. 2025, понедельник 01:00 | Клубный чемпионат мира, группа A, 1 тур
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1.90
Порту не проиграет (Х2)
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16 июня на «Метлайф Стэдиум» в рамках 1-го тура Клубного чемпионата мира встретятся бразильский «Палмейрас» и португальский «Порту». Обе команды подойдут к матчу в хорошей форме: южноамериканцы уверенно проходят отрезок с насыщенным графиком, а «Порту» удачно завершил сезон в Примейре и провeл серию победных товарищеских матчей. Матч обещает быть напряжeнным и результативным.

«Палмейрас»

Бразильский гранд активно действует в атаке – в последних пяти матчах команда забила 12 голов (в среднем 2.4 за игру). Особенно стоит отметить разгром «Спортинг Кристаль» со счeтом 6:0 в Кубке Либертадорес. Однако стабильности в обороне «Палмейрасу» не хватает – 5 пропущенных мячей за тот же отрезок.

Ключевые показатели:

  • 9 из 11 последних матчей с забитыми мячами;
  • победа над «Ред Булл Брагантино» (2:1) и «Сеарой» (3:0);
  • чувствительные поражения от «Фламенго» (0:2) и «Крузейро» (1:2).

«Порту»

Португальцы уверенно завершили сезон в чемпионате, а затем успешно провели два контрольных поединка против «Видада» и «Риги» (1:0 и 2:0). В пяти последних матчах «Порту» забил 9 голов и пропустил всего 4 – в среднем 0.8 за игру. Команда выглядит уравновешенной как в атаке, так и в обороне.

Ключевые показатели:

  • 4 победы подряд;
  • 3:0 с «Насьоналом» и 3:1 с «Морейренсе» в чемпионате;
  • стабильность: 1.8 гола в среднем за матч.

Ключевые факты перед матчем

  • «Палмейрас» забивает в 9 из 11 последних матчей.
  • В 5 последних матчах: 12 забитых, 5 пропущенных (в среднем 2.4 и 1.0 соответственно).
  • «Порту» забивает 1.8 гола в среднем за игру, пропускает – 0.8.
  • «Порту» не пропускает в 2 последних матчах и выиграл 4 встречи подряд.
  • Обе команды в хорошей атакующей форме, но «Порту» демонстрирует большую надeжность в обороне.

Анализ и прогноз

«Палмейрас» играет ярко в атаке, но нередко теряет концентрацию при оборонительных действиях. Это особенно критично против соперников уровня «Порту», умеющих наказывать за малейшие ошибки. Португальская команда подходит к матчу более сбалансированной и целостной, с чeткой системой и результатами, подтверждающими еe эффективность.

Учитывая форму команд и цифры, ставка на непроигрыш «Порту» выглядит оправданной. Также можно ожидать, что обе команды найдут пути к воротам друг друга, учитывая атакующий потенциал и показатели последних игр.

Рекомендованные ставки

  • Порту не проиграет (Х2) – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

1.90
Порту не проиграет (Х2)
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Автор: Воронцов Егор
Клубный чемпионат мира Порту Палмейрас
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