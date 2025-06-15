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Прогноз на точный счёт матча «Палмейрас» – «Порту»: Клубный чемпионат мира, 16 июня 2025 года

15 июня 2025 8:09
Палмейрас - Порту
16 июн. 2025, понедельник 01:00 | Клубный чемпионат мира, группа A, 1 тур
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7.00
Точный счёт 1:1
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16 июня на стадионе «Метлайф Стэдиум» в США состоится матч первого тура Клубного чемпионата мира, в котором встретятся бразильский «Палмейрас» и португальский «Порту». Обе команды находятся в отличной форме и подходят к турниру в оптимальных составах. «Палмейрас» славится своей атакующей мощью, тогда как «Порту» демонстрирует сбалансированный и прагматичный стиль игры.

«Палмейрас»

«Палмейрас» уверенно стартовал в сезоне. За последние пять матчей команда забила 12 голов – в среднем 2.4 за игру. Особняком стоит разгром «Спортинг Кристаль» со счeтом 6:0, где атакующая группа бразильцев продемонстрировала высочайший уровень. Команда забивает в 9 из последних 11 матчей, действуя с акцентом на контроль мяча и быстрые переводы. В обороне есть погрешности – 5 пропущенных мячей за 5 встреч, но общее впечатление от игры положительное: «Палмейрас» способен навязать темп любому сопернику.

«Порту»

«Порту» подходит к турниру на серии из пяти побед, в том числе над «Насьоналом», «Боавиштой» и «Ригой». Команда показывает зрелый футбол, умело чередует быстрые атаки с позиционными розыгрышами. В последних пяти матчах португальцы забили 9 голов (в среднем 1.8 за игру) и пропустили только 4, что подтверждает надeжность защитной линии. При этом в трeх последних встречах «Порту» вовсе не пропускал, что подчeркивает качественную работу обороны даже в товарищеских матчах.

Факты о командах

«Палмейрас»

  • Победы в 4 из 5 последних матчей
  • Забивает в 9 из 11 последних встреч
  • В среднем 2.4 гола за матч, пропускает – 1.0

«Порту»

  • Серия из 5 побед подряд
  • В среднем 1.8 гола за матч, пропускает – 0.8
  • Не пропускал в 3 последних матчах

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
0
Забитых мячей
0
0
В среднем за матч
0
Крупнейшая победа
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Палмейрас
0 : 0
16.06.2025
Порту

Прогноз на матч

Обе команды подойдут к матчу в боевой готовности, и можно ожидать сдержанной игры с обеих сторон. «Палмейрас» будет активно действовать в атаке, используя фланги и скорость, в то время как «Порту» сосредоточится на контроле темпа и быстрых ответных выпадах. Сценарий встречи может включать ранний гол от «Палмейраса», после чего «Порту» постепенно выровняет игру. На нейтральном поле шансы уравниваются, и вполне вероятен ничейный исход. Исходя из статистики, минимальный счeт 1:1 выглядит наиболее реалистичным.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Палмейрас» меньше 2 – коэффициент 1.72

7.00
Точный счёт 1:1
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Автор: Бестужев Павел
Клубный чемпионат мира Порту Палмейрас
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