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Прогноз на точный счёт матча США – Швейцария: Товарищеский матч, 11 июня 2025 года

10 июня 2025 11:11
США - Швейцария
11 июн. 2025, среда 03:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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7.60
Точный счёт 2:2
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11 июня в 03:00 по московскому времени на GEODIS Park в Нэшвилле сборная США сыграет против Швейцарии в товарищеском матче. Обе команды используют эту встречу как подготовку к официальным турнирам и подходят к ней в разной форме, что делает противостояние особенно интересным для анализа и ставок.

США

Команда США показывает нестабильные результаты. В последних пяти матчах она одержала три победы и дважды проиграла, уступив Турции и Мексике. Несмотря на это, американцы стабильно забивают – в трeх последних матчах неизменно отличались, всего 9 мячей за пять встреч. В защите команда надeжна, пропустив лишь 5 голов за тот же отрезок, что делает еe достаточно сбалансированной. Особенно опасна атака дома, где США традиционно действует агрессивно.

Швейцария

Швейцарцы пребывают в прекрасной форме: 7 матчей без поражений в товарищеских встречах, 6 из которых сопровождались забитыми голами. В последней игре они обыграли Мексику со счeтом 4:2. Команда демонстрирует яркую атакующую игру, забивая 11 голов за последние пять матчей. В то же время оборона остаeтся уязвимой: 8 пропущенных за тот же период, и это подтверждается тем, что сборная Швейцарии пропускает в 10 матчах подряд.

Факты о командах

США

  • Забивает в 3 последних матчах
  • В 5 последних играх – 1.8 гола в среднем
  • Пропускает в среднем 1.0 за матч
  • Побеждает в 3 из 5 последних игр

Швейцария

  • Не проигрывает в 7 матчах подряд
  • Забивает в 6 последних матчах
  • В среднем – 2.2 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.6 мяча
  • Пропускает в 10 последних матчах

Личные встречи
0% (0)
33% (1)
67% (2)
2
Забитых мячей
7
0.67
В среднем за матч
2.33
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  0:4
Самая крупная ничья:  1:1
Товарищеские матчи. Сборные,
США
0 : 4
11.06.2025
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные,
Швейцария
2 : 1
30.05.2021
США
Товарищеские матчи. Сборные,
Швейцария
1 : 1
31.03.2015
США

Прогноз на матч

Матч обещает быть результативным: обе команды хорошо атакуют, но не отличаются надeжностью в обороне. Швейцария демонстрирует лучшую форму и чуть выше классом, но фактор домашнего поля и боевой настрой США позволяют ожидать равной борьбы. Скорее всего, матч завершится вничью с обменом голами. Открытый стиль обеих команд подталкивает к выбору ставок на голы с обеих сторон.

Прогноз на точный счeт: 2:2.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:2 – коэффициент 7.60
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.95

7.60
Точный счёт 2:2
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Автор: Ланьков Роман
Товарищеские матчи. Сборные Швейцария США
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