11 июня в 03:00 по московскому времени на GEODIS Park в Нэшвилле сборная США сыграет против Швейцарии в товарищеском матче. Обе команды используют эту встречу как подготовку к официальным турнирам и подходят к ней в разной форме, что делает противостояние особенно интересным для анализа и ставок.
США
Команда США показывает нестабильные результаты. В последних пяти матчах она одержала три победы и дважды проиграла, уступив Турции и Мексике. Несмотря на это, американцы стабильно забивают – в трeх последних матчах неизменно отличались, всего 9 мячей за пять встреч. В защите команда надeжна, пропустив лишь 5 голов за тот же отрезок, что делает еe достаточно сбалансированной. Особенно опасна атака дома, где США традиционно действует агрессивно.
Швейцария
Швейцарцы пребывают в прекрасной форме: 7 матчей без поражений в товарищеских встречах, 6 из которых сопровождались забитыми голами. В последней игре они обыграли Мексику со счeтом 4:2. Команда демонстрирует яркую атакующую игру, забивая 11 голов за последние пять матчей. В то же время оборона остаeтся уязвимой: 8 пропущенных за тот же период, и это подтверждается тем, что сборная Швейцарии пропускает в 10 матчах подряд.
Факты о командах
США
- Забивает в 3 последних матчах
- В 5 последних играх – 1.8 гола в среднем
- Пропускает в среднем 1.0 за матч
- Побеждает в 3 из 5 последних игр
Швейцария
- Не проигрывает в 7 матчах подряд
- Забивает в 6 последних матчах
- В среднем – 2.2 гола за игру
- Пропускает в среднем 1.6 мяча
- Пропускает в 10 последних матчах
Прогноз на матч
Матч обещает быть результативным: обе команды хорошо атакуют, но не отличаются надeжностью в обороне. Швейцария демонстрирует лучшую форму и чуть выше классом, но фактор домашнего поля и боевой настрой США позволяют ожидать равной борьбы. Скорее всего, матч завершится вничью с обменом голами. Открытый стиль обеих команд подталкивает к выбору ставок на голы с обеих сторон.
Прогноз на точный счeт: 2:2.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:2 – коэффициент 7.60
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.95