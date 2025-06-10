11 июня в 03:00 по московскому времени на GEODIS Park в Нэшвилле сборная США сыграет против Швейцарии в товарищеском матче. Обе команды используют эту встречу как подготовку к официальным турнирам и подходят к ней в разной форме, что делает противостояние особенно интересным для анализа и ставок.

США

Команда США показывает нестабильные результаты. В последних пяти матчах она одержала три победы и дважды проиграла, уступив Турции и Мексике. Несмотря на это, американцы стабильно забивают – в трeх последних матчах неизменно отличались, всего 9 мячей за пять встреч. В защите команда надeжна, пропустив лишь 5 голов за тот же отрезок, что делает еe достаточно сбалансированной. Особенно опасна атака дома, где США традиционно действует агрессивно.

Швейцария

Швейцарцы пребывают в прекрасной форме: 7 матчей без поражений в товарищеских встречах, 6 из которых сопровождались забитыми голами. В последней игре они обыграли Мексику со счeтом 4:2. Команда демонстрирует яркую атакующую игру, забивая 11 голов за последние пять матчей. В то же время оборона остаeтся уязвимой: 8 пропущенных за тот же период, и это подтверждается тем, что сборная Швейцарии пропускает в 10 матчах подряд.

Факты о командах

США

Забивает в 3 последних матчах

В 5 последних играх – 1.8 гола в среднем

Пропускает в среднем 1.0 за матч

Побеждает в 3 из 5 последних игр

Швейцария

Не проигрывает в 7 матчах подряд

Забивает в 6 последних матчах

В среднем – 2.2 гола за игру

Пропускает в среднем 1.6 мяча

Пропускает в 10 последних матчах

Личные встречи 0% (0) 33% (1) 67% (2) 2 Забитых мячей 7 0.67 В среднем за матч 2.33 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 0:4 Самая крупная ничья: 1:1 Товарищеские матчи. Сборные, США 0 : 4 Швейцария Товарищеские матчи. Сборные, Швейцария 2 : 1 США Товарищеские матчи. Сборные, Швейцария 1 : 1 США

Прогноз на матч

Матч обещает быть результативным: обе команды хорошо атакуют, но не отличаются надeжностью в обороне. Швейцария демонстрирует лучшую форму и чуть выше классом, но фактор домашнего поля и боевой настрой США позволяют ожидать равной борьбы. Скорее всего, матч завершится вничью с обменом голами. Открытый стиль обеих команд подталкивает к выбору ставок на голы с обеих сторон.

Прогноз на точный счeт: 2:2.

Рекомендованные ставки: