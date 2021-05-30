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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Швейцария - США
Швейцария - США: обзор матча 30 мая 2021
Швейцария
30.05.2021, воскресенье, 21:15
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
США
10'
Р. Родригес
63'
С. Цубер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Швейцария - США
Замена
К. Фасснахт
️️️️
Х. Сеферович
84'
Замена
Э. Джемерт
️️️️
Р. Родригес
69'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Б. Эмболо
68'
ГОЛ! 2:0!
С. Цубер
63'
Замена
С. Цубер
️️️️
Д. Шакири
46'
Замена
М. Аканджи
️️️️
Н. Эльведи
46'
Замена
Р. Фройлер
️️️️
Л. Бенито
46'
Пенальти не реализован!
Р. Родригес
42'
ГОЛ! 1:0!
Р. Родригес
Пас отдал
С. Видмер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Швейцария - США
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Информация о матче
Главный судья:
Харм Осмерс
(Ганновер)
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