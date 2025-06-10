11 июня на стадионе Estadio Rommel Fernández Gutiérrez в Панаме состоится ключевой матч пятого тура квалификации к чемпионату мира. Лидеры группы – Панама и Никарагуа – сойдутся в очном противостоянии, которое может определить распределение первых мест. Обе сборные набрали по 9 очков, но демонстрируют разную форму и стиль игры.

Панама

Панама уверенно идeт по турнирной дистанции, выиграв все три стартовых матча отбора. Команда отличается стабильной атакой – голы в каждом из последних четырeх матчей турнира. Однако в обороне серьeзные проблемы: 15 пропущенных мячей в 5 последних играх, включая товарищеские встречи, указывают на уязвимость защиты. При этом дома Панама не проигрывает в 7 из 8 матчей, что придаeт уверенности перед важной встречей. Хосе Фахардо остаeтся главной ударной силой команды с 3 мячами в последних 6 матчах.

Никарагуа

Никарагуа неожиданно возглавила группу, обыграв Гайану, Белиз и Монтсеррат. В последних 5 матчах команда демонстрирует отличный баланс: 11 забитых и лишь 3 пропущенных мяча. Линия атаки с B. Hernandez во главе действует эффективно и уверенно – он отличился 3 раза за 4 матча. Команда не проигрывает в 5 играх подряд и отличается стабильной игрой в обороне – в среднем 0.6 пропущенных за игру. Но важный тест для Никарагуа – матч с фаворитом группы на выезде.

Факты о командах:

Панама

Побеждает в 4 последних матчах квалификации

В 4 турах турнира неизменно забивает

Пропускает в 9 из 11 последних матчей

Никарагуа

Не проигрывает в 5 матчах подряд

В последних 5 матчах – 2.2 гола в среднем

Пропускает лишь 0.6 гола за игру

Личные встречи 100% (3) 0% (0) 0% (0) 8 Забитых мячей 3 2.67 В среднем за матч 1 3:2 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 3:2 Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур Панама 3 : 0 Никарагуа Товарищеские матчи. Сборные, Панама 3 : 2 Никарагуа Золотой кубок КОНКАКАФ, 2 тур Панама 2 : 1 Никарагуа

Прогноз на матч

Игра обещает быть напряжeнной. Панама владеет преимуществом домашнего поля и большим опытом, но защита регулярно даeт сбои. Никарагуа в отличной форме и может навязать борьбу. Мы ожидаем плотный матч, где хозяева будут доминировать, но Никарагуа найдeт шанс для гола.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Панамы.

Рекомендованные ставки: