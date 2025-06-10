11 июня на стадионе Estadio Rommel Fernández Gutiérrez в Панаме состоится ключевой матч пятого тура квалификации к чемпионату мира. Лидеры группы – Панама и Никарагуа – сойдутся в очном противостоянии, которое может определить распределение первых мест. Обе сборные набрали по 9 очков, но демонстрируют разную форму и стиль игры.
Панама
Панама уверенно идeт по турнирной дистанции, выиграв все три стартовых матча отбора. Команда отличается стабильной атакой – голы в каждом из последних четырeх матчей турнира. Однако в обороне серьeзные проблемы: 15 пропущенных мячей в 5 последних играх, включая товарищеские встречи, указывают на уязвимость защиты. При этом дома Панама не проигрывает в 7 из 8 матчей, что придаeт уверенности перед важной встречей. Хосе Фахардо остаeтся главной ударной силой команды с 3 мячами в последних 6 матчах.
Никарагуа
Никарагуа неожиданно возглавила группу, обыграв Гайану, Белиз и Монтсеррат. В последних 5 матчах команда демонстрирует отличный баланс: 11 забитых и лишь 3 пропущенных мяча. Линия атаки с B. Hernandez во главе действует эффективно и уверенно – он отличился 3 раза за 4 матча. Команда не проигрывает в 5 играх подряд и отличается стабильной игрой в обороне – в среднем 0.6 пропущенных за игру. Но важный тест для Никарагуа – матч с фаворитом группы на выезде.
Факты о командах:
Панама
- Побеждает в 4 последних матчах квалификации
- В 4 турах турнира неизменно забивает
- Пропускает в 9 из 11 последних матчей
Никарагуа
- Не проигрывает в 5 матчах подряд
- В последних 5 матчах – 2.2 гола в среднем
- Пропускает лишь 0.6 гола за игру
Прогноз на матч
Игра обещает быть напряжeнной. Панама владеет преимуществом домашнего поля и большим опытом, но защита регулярно даeт сбои. Никарагуа в отличной форме и может навязать борьбу. Мы ожидаем плотный матч, где хозяева будут доминировать, но Никарагуа найдeт шанс для гола.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Панамы.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу Панамы – коэффициент 6.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
- Индивидуальный тотал Панамы больше 1.5 – коэффициент 2.00