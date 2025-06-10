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Прогноз на точный счёт матча Панама – Никарагуа: Квалификация ЧМ, 11 июня 2025 года

10 июня 2025 11:24
Панама - Никарагуа
11 июн. 2025, среда 03:00 | Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, группа D, 5 тур
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6.00
Точный счёт 2:1 в пользу Панамы
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11 июня на стадионе Estadio Rommel Fernández Gutiérrez в Панаме состоится ключевой матч пятого тура квалификации к чемпионату мира. Лидеры группы – Панама и Никарагуа – сойдутся в очном противостоянии, которое может определить распределение первых мест. Обе сборные набрали по 9 очков, но демонстрируют разную форму и стиль игры.

Панама

Панама уверенно идeт по турнирной дистанции, выиграв все три стартовых матча отбора. Команда отличается стабильной атакой – голы в каждом из последних четырeх матчей турнира. Однако в обороне серьeзные проблемы: 15 пропущенных мячей в 5 последних играх, включая товарищеские встречи, указывают на уязвимость защиты. При этом дома Панама не проигрывает в 7 из 8 матчей, что придаeт уверенности перед важной встречей. Хосе Фахардо остаeтся главной ударной силой команды с 3 мячами в последних 6 матчах.

Никарагуа

Никарагуа неожиданно возглавила группу, обыграв Гайану, Белиз и Монтсеррат. В последних 5 матчах команда демонстрирует отличный баланс: 11 забитых и лишь 3 пропущенных мяча. Линия атаки с B. Hernandez во главе действует эффективно и уверенно – он отличился 3 раза за 4 матча. Команда не проигрывает в 5 играх подряд и отличается стабильной игрой в обороне – в среднем 0.6 пропущенных за игру. Но важный тест для Никарагуа – матч с фаворитом группы на выезде.

Факты о командах:

Панама

  • Побеждает в 4 последних матчах квалификации
  • В 4 турах турнира неизменно забивает
  • Пропускает в 9 из 11 последних матчей

Никарагуа

  • Не проигрывает в 5 матчах подряд
  • В последних 5 матчах – 2.2 гола в среднем
  • Пропускает лишь 0.6 гола за игру

Личные встречи
100% (3)
0% (0)
0% (0)
8
Забитых мячей
3
2.67
В среднем за матч
1
3:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:2
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Панама
3 : 0
11.06.2025
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные,
Панама
3 : 2
11.06.2023
Никарагуа
Золотой кубок КОНКАКАФ, 2 тур
Панама
2 : 1
13.07.2017
Никарагуа

Прогноз на матч

Игра обещает быть напряжeнной. Панама владеет преимуществом домашнего поля и большим опытом, но защита регулярно даeт сбои. Никарагуа в отличной форме и может навязать борьбу. Мы ожидаем плотный матч, где хозяева будут доминировать, но Никарагуа найдeт шанс для гола.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Панамы.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу Панамы – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал Панамы больше 1.5 – коэффициент 2.00

6.00
Точный счёт 2:1 в пользу Панамы
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Автор: Ланьков Роман
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ Никарагуа Панама
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