В субботу, 8 июня, в рамках 17-го тура Второй лиги А в Москве встретятся «Велес» и «Челябинск». Обе команды находятся в верхней части таблицы, но решают разные задачи: хозяева пытаются догнать лидирующую группу, а гости прочно закрепились в тройке сильнейших и ведут борьбу за повышение. Этот матч станет важным с точки зрения распределения очков в турнирной гонке.
«Велес»
Столичный коллектив занимает 7-е место после 16 туров с 18 очками. В последних пяти матчах команда одержала лишь одну победу – над «Спартаком Кострома» (2:1), дважды сыграла вничью и дважды проиграла. Несмотря на нестабильность, «Велес» регулярно поражает ворота соперников – забивал в 5 из последних 7 матчей, а в среднем за 5 последних игр – 1.00 гола за матч. Однако оборона остаeтся слабым местом: 7 пропущенных голов и средний показатель 1.40 за игру. Команда уязвима при контратаках и игре один в один, особенно на флангах.
«Челябинск»
Уральский клуб уверенно чувствует себя в таблице, занимая 3-ю позицию с 26 очками. После провального поражения от «Спартака Кострома» (1:5), команда собралась и выиграла три матча подряд, не пропустив ни одного гола: 1:0, 2:0 и снова 2:0. «Челябинск» стабилен в атаке (5 голов в 5 матчах, в среднем 1.00 за игру) и действует надeжно в защите, особенно в последних турах. Однако общий средний показатель пропущенных мячей за 5 игр – 1.40, что связано с крупным поражением в мае. Команда в форме и психологически уверена в себе.
Факты о командах:
«Велес»
- Пропускает в 5 последних матчах
- В среднем забивает 1.00 гола за матч
- В среднем пропускает 1.40 гола за матч
- 2 поражения в последних 3 домашних матчах
«Челябинск»
- Победил в 3 последних матчах без пропущенных голов
- В среднем забивает 1.00 гола за матч
- В среднем пропускает 1.40 гола за матч
- Поднялся на 3-е место после серии побед
Прогноз на матч
Ожидается упорное противостояние с преимуществом гостей. «Челябинск» подходит к матчу на серии побед и демонстрирует лучшую игровую организацию. «Велес» неуступчив, особенно в атаке, но нестабилен в защите. С учeтом текущей формы, более вероятен успех гостей, однако минимальный. Ожидаем аккуратный футбол с небольшим количеством голов.
Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Челябинска».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:0 в пользу «Челябинска» – коэффициент 6.50
- Победа «Челябинска» – коэффициент 2.30
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90
- Индивидуальный тотал «Велеса» меньше 1 – коэффициент 1.72