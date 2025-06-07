В субботу, 8 июня, в рамках 17-го тура Второй лиги А в Москве встретятся «Велес» и «Челябинск». Обе команды находятся в верхней части таблицы, но решают разные задачи: хозяева пытаются догнать лидирующую группу, а гости прочно закрепились в тройке сильнейших и ведут борьбу за повышение. Этот матч станет важным с точки зрения распределения очков в турнирной гонке.

«Велес»

Столичный коллектив занимает 7-е место после 16 туров с 18 очками. В последних пяти матчах команда одержала лишь одну победу – над «Спартаком Кострома» (2:1), дважды сыграла вничью и дважды проиграла. Несмотря на нестабильность, «Велес» регулярно поражает ворота соперников – забивал в 5 из последних 7 матчей, а в среднем за 5 последних игр – 1.00 гола за матч. Однако оборона остаeтся слабым местом: 7 пропущенных голов и средний показатель 1.40 за игру. Команда уязвима при контратаках и игре один в один, особенно на флангах.

«Челябинск»

Уральский клуб уверенно чувствует себя в таблице, занимая 3-ю позицию с 26 очками. После провального поражения от «Спартака Кострома» (1:5), команда собралась и выиграла три матча подряд, не пропустив ни одного гола: 1:0, 2:0 и снова 2:0. «Челябинск» стабилен в атаке (5 голов в 5 матчах, в среднем 1.00 за игру) и действует надeжно в защите, особенно в последних турах. Однако общий средний показатель пропущенных мячей за 5 игр – 1.40, что связано с крупным поражением в мае. Команда в форме и психологически уверена в себе.

Факты о командах:

«Велес»

Пропускает в 5 последних матчах

В среднем забивает 1.00 гола за матч

В среднем пропускает 1.40 гола за матч

2 поражения в последних 3 домашних матчах

«Челябинск»

Победил в 3 последних матчах без пропущенных голов

В среднем забивает 1.00 гола за матч

В среднем пропускает 1.40 гола за матч

Поднялся на 3-е место после серии побед

Личные встречи 33% (2) 17% (1) 50% (3) 7 Забитых мячей 9 1.17 В среднем за матч 1.5 3:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 3:1 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур Велес 2 : 1 Челябинск Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур Челябинск 3 : 1 Велес Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур Челябинск 1 : 3 Велес Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур Велес 1 : 3 Челябинск Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур Велес 0 : 1 Челябинск Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур Челябинск 0 : 0 Велес

Прогноз на матч

Ожидается упорное противостояние с преимуществом гостей. «Челябинск» подходит к матчу на серии побед и демонстрирует лучшую игровую организацию. «Велес» неуступчив, особенно в атаке, но нестабилен в защите. С учeтом текущей формы, более вероятен успех гостей, однако минимальный. Ожидаем аккуратный футбол с небольшим количеством голов.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Челябинска».

Рекомендованные ставки: