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Прогноз на точный счёт матча «Велес» – «Челябинск»: Вторая лига А, 8 июня 2025

07 июня 2025 12:17
Велес - Челябинск
08 июн. 2025, воскресенье 17:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
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6.50
Точный счёт 1:0 в пользу «Челябинска»
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В субботу, 8 июня, в рамках 17-го тура Второй лиги А в Москве встретятся «Велес» и «Челябинск». Обе команды находятся в верхней части таблицы, но решают разные задачи: хозяева пытаются догнать лидирующую группу, а гости прочно закрепились в тройке сильнейших и ведут борьбу за повышение. Этот матч станет важным с точки зрения распределения очков в турнирной гонке.

«Велес»

Столичный коллектив занимает 7-е место после 16 туров с 18 очками. В последних пяти матчах команда одержала лишь одну победу – над «Спартаком Кострома» (2:1), дважды сыграла вничью и дважды проиграла. Несмотря на нестабильность, «Велес» регулярно поражает ворота соперников – забивал в 5 из последних 7 матчей, а в среднем за 5 последних игр – 1.00 гола за матч. Однако оборона остаeтся слабым местом: 7 пропущенных голов и средний показатель 1.40 за игру. Команда уязвима при контратаках и игре один в один, особенно на флангах.

«Челябинск»

Уральский клуб уверенно чувствует себя в таблице, занимая 3-ю позицию с 26 очками. После провального поражения от «Спартака Кострома» (1:5), команда собралась и выиграла три матча подряд, не пропустив ни одного гола: 1:0, 2:0 и снова 2:0. «Челябинск» стабилен в атаке (5 голов в 5 матчах, в среднем 1.00 за игру) и действует надeжно в защите, особенно в последних турах. Однако общий средний показатель пропущенных мячей за 5 игр – 1.40, что связано с крупным поражением в мае. Команда в форме и психологически уверена в себе.

Факты о командах:

«Велес»

  • Пропускает в 5 последних матчах
  • В среднем забивает 1.00 гола за матч
  • В среднем пропускает 1.40 гола за матч
  • 2 поражения в последних 3 домашних матчах

«Челябинск»

  • Победил в 3 последних матчах без пропущенных голов
  • В среднем забивает 1.00 гола за матч
  • В среднем пропускает 1.40 гола за матч
  • Поднялся на 3-е место после серии побед

Личные встречи
33% (2)
17% (1)
50% (3)
7
Забитых мячей
9
1.17
В среднем за матч
1.5
3:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Велес
2 : 1
08.06.2025
Челябинск
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3 : 1
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1 : 3
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1 : 3
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Прогноз на матч

Ожидается упорное противостояние с преимуществом гостей. «Челябинск» подходит к матчу на серии побед и демонстрирует лучшую игровую организацию. «Велес» неуступчив, особенно в атаке, но нестабилен в защите. С учeтом текущей формы, более вероятен успех гостей, однако минимальный. Ожидаем аккуратный футбол с небольшим количеством голов.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Челябинска».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Челябинска» – коэффициент 6.50
  • Победа «Челябинска» – коэффициент 2.30
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Велеса» меньше 1 – коэффициент 1.72

6.50
Точный счёт 1:0 в пользу «Челябинска»
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Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Челябинск Велес
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