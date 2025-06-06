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Прогноз на точный счёт матча Албания – Сербия: Квалификация ЧМ, 7 июня 2025 года

06 июня 2025 11:48
Албания - Сербия
07 июн. 2025, суббота 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 3 тур
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6.80
Точный счёт 1:1
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7 июня в Тиране на стадионе Arena Kombëtare состоится принципиальный матч 3-го тура европейской квалификации чемпионата мира между сборными Албании и Сербии. Обе команды начинают борьбу за выход в финальную часть с переменным успехом, и очное противостояние приобретает особую важность. Матч обещает быть напряжeнным и тактически насыщенным.

Албания

Сборная Албании начала квалификацию с поражения от Англии (0:2), но быстро реабилитировалась, уверенно переиграв Андорру со счeтом 3:0. В целом команда показывает стабильную игру: в последних пяти матчах албанцы забили 5 мячей и пропустили 4. В среднем за игру они забивают 1.00 гол, при этом пропуская 0.80. Эти цифры говорят о сбалансированности состава, в котором особое внимание уделяется компактной игре в обороне. Стоит отметить победу над Грузией и ничью с Чехией в Лиге наций, что подтверждает способность Албании играть на результат против сопоставимых по уровню команд.

Сербия

Сборная Сербии в квалификации ещe не играла, но провела серию матчей в Лиге наций, где обыграла Австрию (2:0), а также сыграла вничью с той же Австрией (1:1), Швейцарией (1:1) и Данией (0:0). Единственное поражение в последних пяти встречах – от Испании (0:3). Сербы забили 4 мяча и пропустили 5, в среднем это 0.80 забитых и 1.00 пропущенного гола за матч. Эти цифры отражают проблемы с реализацией и недостаточную остроту в атаке. Несмотря на то что команда не проигрывает в 5 из 7 последних игр, все результаты были либо ничейными, либо минимальными по счeту, что свидетельствует о сложностях при взломе плотной обороны соперника.

Факты о командах

Албания

  • Забила 5 голов в 5 последних матчах
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • Уверенная победа над Андоррой (3:0) в последнем матче
  • Не проигрывает дома в 2 из 3 последних матчей

Сербия

  • Забила 4 гола в 5 последних матчах
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Лишь одна победа в последних 5 матчах
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних встреч

Личные встречи
33% (1)
33% (1)
33% (1)
3
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
0.67
3:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  0:3
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Албания
0 : 0
07.06.2025
Сербия
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 9 тур
Албания
0 : 2
08.10.2015
Сербия
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 3 тур
Сербия
0 : 3
14.10.2014
Албания

Прогноз на матч

Албания играет организованно, грамотно действуя в обороне и используя свои моменты. В домашних матчах команда выглядит уверенно, особенно против соперников, не обладающих ярко выраженным атакующим потенциалом. Сербия, несмотря на подбор исполнителей, не демонстрирует атакующего куража, а игра команды часто упирается в позиционные тупики. Учитывая форму обеих сборных, логичным выглядит осторожный сценарий с небольшим количеством голов. Албания способна навязать борьбу и взять хотя бы одно очко, но фаворитом остаeтся более опытная Сербия. Наиболее вероятный исход – ничья с минимальным количеством голов.

Точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.15
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.65
  • Ничья в матче – коэффициент 3.30

6.80
Точный счёт 1:1
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Автор: Воронцов Егор
Товарищеские матчи. Сборные Сербия Албания
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