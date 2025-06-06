7 июня на стадионе Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field в Коннектикуте сборная США примет Турцию в товарищеском поединке. Начало встречи – в 22:30 по московскому времени. Обе сборные продолжают подготовку к летним международным турнирам, нарабатывая связи и отрабатывая тактические варианты. Матч обещает быть насыщенным в атакующем плане, поскольку обе команды располагают качественными игроками в передней линии.

США

Сборная США уверенно проводит последние домашние матчи. Американцы выиграли три предыдущих встречи на своей территории, в том числе у Коста-Рики (3:0) и Венесуэлы (3:1). Команда отличается сбалансированностью – 9 голов в последних 5 матчах (в среднем 1.80), при этом пропущено всего 4 мяча (0.80 в среднем за игру). США продолжает использовать быстрые фланговые атаки, делает ставку на прессинг и активно использует стандартные положения. Команда регулярно забивает – в 5 из 7 последних матчей.

Турция

Турецкая сборная переживает неоднозначный отрезок. С одной стороны, команда не может победить в четырeх последних товарищеских матчах. С другой – в официальных играх Лиги наций Турция уверенно обыграла Венгрию дважды (3:0 и 3:1) и показала сильную игру в атаке. В последних 5 матчах турки забили 11 голов (2.20 в среднем за игру), пропустив 6 (1.20). Турция не проигрывает в 7 из 9 последних матчей и стабильно забивает в последних встречах. Команда делает ставку на быстрый выход из обороны и активную игру на флангах, но допускает ошибки в защите.

Факты о командах

США

Побеждает в 3 последних матчах дома

В 5 последних играх – 9 забитых, 4 пропущенных

В среднем забивает 1.80 гола за игру, пропускает 0.80

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Турция

Не выигрывает в 4 товарищеских матчах подряд

В последних 5 играх – 11 забитых, 6 пропущенных

В среднем забивает 2.20, пропускает 1.20 гола за игру

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

Забивает в 3 последних встречах подряд

Личные встречи 67% (2) 0% (0) 33% (1) 5 Забитых мячей 4 1.67 В среднем за матч 1.33 2:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 1:2 Товарищеские матчи. Сборные, США 1 : 2 Турция Товарищеские матчи. Сборные, США 2 : 1 Турция Товарищеские матчи. Сборные, США 2 : 1 Турция

Прогноз на матч

Предстоящая встреча обещает быть результативной. Обе сборные находятся в неплохой форме, активно используют атакующий потенциал и демонстрируют высокую реализацию. США стабильно побеждает дома, а Турция показывает хорошую форму в последних официальных матчах. Проблемы обеих команд – ошибки в обороне. Учитывая атакующую активность соперников, логично ждать голов с обеих сторон и открытого футбола. Небольшое преимущество у США за счeт домашнего поля, сыгранности состава и хорошей формы в последних играх.

Точный счeт: 2:1 в пользу США

Рекомендованные ставки: