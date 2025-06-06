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Прогноз на точный счёт матча США – Турция: Товарищеские матчи, 7 июня

06 июня 2025 11:46
США - Турция
07 июн. 2025, суббота 22:30 | Товарищеские матчи. Сборные
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7.00
Точный счёт 2:1 в пользу США
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7 июня на стадионе Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field в Коннектикуте сборная США примет Турцию в товарищеском поединке. Начало встречи – в 22:30 по московскому времени. Обе сборные продолжают подготовку к летним международным турнирам, нарабатывая связи и отрабатывая тактические варианты. Матч обещает быть насыщенным в атакующем плане, поскольку обе команды располагают качественными игроками в передней линии.

США

Сборная США уверенно проводит последние домашние матчи. Американцы выиграли три предыдущих встречи на своей территории, в том числе у Коста-Рики (3:0) и Венесуэлы (3:1). Команда отличается сбалансированностью – 9 голов в последних 5 матчах (в среднем 1.80), при этом пропущено всего 4 мяча (0.80 в среднем за игру). США продолжает использовать быстрые фланговые атаки, делает ставку на прессинг и активно использует стандартные положения. Команда регулярно забивает – в 5 из 7 последних матчей.

Турция

Турецкая сборная переживает неоднозначный отрезок. С одной стороны, команда не может победить в четырeх последних товарищеских матчах. С другой – в официальных играх Лиги наций Турция уверенно обыграла Венгрию дважды (3:0 и 3:1) и показала сильную игру в атаке. В последних 5 матчах турки забили 11 голов (2.20 в среднем за игру), пропустив 6 (1.20). Турция не проигрывает в 7 из 9 последних матчей и стабильно забивает в последних встречах. Команда делает ставку на быстрый выход из обороны и активную игру на флангах, но допускает ошибки в защите.

Факты о командах

США

  • Побеждает в 3 последних матчах дома
  • В 5 последних играх – 9 забитых, 4 пропущенных
  • В среднем забивает 1.80 гола за игру, пропускает 0.80
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей

Турция

  • Не выигрывает в 4 товарищеских матчах подряд
  • В последних 5 играх – 11 забитых, 6 пропущенных
  • В среднем забивает 2.20, пропускает 1.20 гола за игру
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • Забивает в 3 последних встречах подряд

Личные встречи
67% (2)
0% (0)
33% (1)
5
Забитых мячей
4
1.67
В среднем за матч
1.33
2:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Товарищеские матчи. Сборные,
США
1 : 2
07.06.2025
Турция
Товарищеские матчи. Сборные,
США
2 : 1
01.06.2014
Турция
Товарищеские матчи. Сборные,
США
2 : 1
29.05.2010
Турция

Прогноз на матч

Предстоящая встреча обещает быть результативной. Обе сборные находятся в неплохой форме, активно используют атакующий потенциал и демонстрируют высокую реализацию. США стабильно побеждает дома, а Турция показывает хорошую форму в последних официальных матчах. Проблемы обеих команд – ошибки в обороне. Учитывая атакующую активность соперников, логично ждать голов с обеих сторон и открытого футбола. Небольшое преимущество у США за счeт домашнего поля, сыгранности состава и хорошей формы в последних играх.

Точный счeт: 2:1 в пользу США

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу США – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
  • Индивидуальный тотал США больше 1.5 – коэффициент 2.05

7.00
Точный счёт 2:1 в пользу США
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Автор: Миронов Николай
Товарищеские матчи. Сборные Турция США
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