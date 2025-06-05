6 июня в Осло на стадионе «Уллеволл» сборная Норвегии примет Италию в рамках 3-го тура европейской квалификации к чемпионату мира. Ожидается по-настоящему зрелищный и напряжeнный матч: Норвегия в огне, громит соперников один за другим, а Италия традиционно опасна и способна на камбэк в любом эпизоде. Оба коллектива подходят к поединку в атакующей форме, что обещает голевое противостояние.

Норвегия

Сборная Норвегии в отличной форме. Команда выиграла четыре матча подряд, при этом забив 18 мячей и пропустив лишь 3. В последнем туре подопечные Столе Сольбаккена обыграли Израиль на выезде со счeтом 4:2, продемонстрировав мощь своего нападения. На отрезке из пяти матчей норвежцы забили 19 голов (в среднем 3.80 за игру) – один из лучших показателей в Европе. В атаке блистают Холанд и Сорлот, их взаимодействие приносит постоянные дивиденды.

Однако оборона Норвегии всe ещe уязвима: 8 пропущенных мячей за 5 игр (в среднем 1.60 за игру), и в матчах против команд с высоким индивидуальным уровнем, как Италия, защита может дать сбой. Тем не менее, на своeм поле норвежцы играют с запалом и не боятся прессинговать даже грандов.

Италия

Сборная Италии переживает сложный этап. Команда не выигрывает в трeх последних встречах Лиги наций: поражения от Франции (1:3) и Германии (1:2), ничья с Германией (3:3). Несмотря на проблемы в защите (9 пропущенных мячей за 5 игр, 1.80 в среднем), атакующая линия остаeтся стабильной: 10 забитых, 2.00 в среднем. Особенно выделяется забивной потенциал полузащиты – Италия активно играет через центр, подключая крайних защитников.

Факты о командах

Норвегия

Победа в 4 последних матчах

В среднем 3.80 гола за игру

19 забитых, 8 пропущенных за 5 игр

Забивает в 7 матчах подряд

Пропускает в среднем 1.60 за игру

Италия

Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей в отборе

10 забитых, 9 пропущенных за 5 игр

В среднем 2.00 гола за игру

Пропускает в 3 матчах подряд

Забивает в 8 матчах подряд

Прогноз на матч

Форма сборной Норвегии внушает уважение: команда играет агрессивно, быстро, с высокой реализацией моментов. Учитывая уязвимость обороны Италии, норвежцы имеют все шансы забить. Однако и сами они не застрахованы от ошибок, особенно при прессинге. Италия умеет пользоваться такими моментами, и наверняка воспользуется пространством за спинами защитников хозяев.

Прогноз на точный счeт: 2:2

Рекомендованные ставки: