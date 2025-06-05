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Прогноз на точный счет матча Норвегия – Италия: Квалификация ЧМ, 6 июня 2025

05 июня 2025 12:45
Норвегия - Италия
06 июн. 2025, пятница 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 3 тур
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6.90
Точный счёт 2:2
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6 июня в Осло на стадионе «Уллеволл» сборная Норвегии примет Италию в рамках 3-го тура европейской квалификации к чемпионату мира. Ожидается по-настоящему зрелищный и напряжeнный матч: Норвегия в огне, громит соперников один за другим, а Италия традиционно опасна и способна на камбэк в любом эпизоде. Оба коллектива подходят к поединку в атакующей форме, что обещает голевое противостояние.

Норвегия

Сборная Норвегии в отличной форме. Команда выиграла четыре матча подряд, при этом забив 18 мячей и пропустив лишь 3. В последнем туре подопечные Столе Сольбаккена обыграли Израиль на выезде со счeтом 4:2, продемонстрировав мощь своего нападения. На отрезке из пяти матчей норвежцы забили 19 голов (в среднем 3.80 за игру) – один из лучших показателей в Европе. В атаке блистают Холанд и Сорлот, их взаимодействие приносит постоянные дивиденды.

Однако оборона Норвегии всe ещe уязвима: 8 пропущенных мячей за 5 игр (в среднем 1.60 за игру), и в матчах против команд с высоким индивидуальным уровнем, как Италия, защита может дать сбой. Тем не менее, на своeм поле норвежцы играют с запалом и не боятся прессинговать даже грандов.

Италия

Сборная Италии переживает сложный этап. Команда не выигрывает в трeх последних встречах Лиги наций: поражения от Франции (1:3) и Германии (1:2), ничья с Германией (3:3). Несмотря на проблемы в защите (9 пропущенных мячей за 5 игр, 1.80 в среднем), атакующая линия остаeтся стабильной: 10 забитых, 2.00 в среднем. Особенно выделяется забивной потенциал полузащиты – Италия активно играет через центр, подключая крайних защитников.

Факты о командах

Норвегия

  • Победа в 4 последних матчах
  • В среднем 3.80 гола за игру
  • 19 забитых, 8 пропущенных за 5 игр
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • Пропускает в среднем 1.60 за игру

Италия

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей в отборе
  • 10 забитых, 9 пропущенных за 5 игр
  • В среднем 2.00 гола за игру
  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • Забивает в 8 матчах подряд

Прогноз на матч

Форма сборной Норвегии внушает уважение: команда играет агрессивно, быстро, с высокой реализацией моментов. Учитывая уязвимость обороны Италии, норвежцы имеют все шансы забить. Однако и сами они не застрахованы от ошибок, особенно при прессинге. Италия умеет пользоваться такими моментами, и наверняка воспользуется пространством за спинами защитников хозяев.

Прогноз на точный счeт: 2:2

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:2 – коэффициент 6.90
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.95
  • Норвегия не проиграет (1Х) – коэффициент 1.80

6.90
Точный счёт 2:2
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Автор: Воронцов Егор
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия Норвегия
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