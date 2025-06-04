5 июня на стадионе Optus Stadium состоится важнейший матч квалификации ЧМ-2026 между сборными Австралии и Японии. Обе команды находятся в отличной форме: Австралия занимает второе место в группе с 13 очками, а Япония уверенно лидирует с 20 очками. Исход матча во многом будет зависеть от того, насколько хозяева смогут противостоять лидерству Японии.
Австралия
Австралия демонстрирует уверенную игру, не проигрывая в последних 7 матчах. В последних пяти играх команда забила 10 голов, пропустив всего 4. Среднее количество голов за игру составляет 2.00 в атаке и 0.80 в обороне. Лучшим бомбардиром команды является Кусини Йенги, который забил 6 голов в 10 матчах. В последнем матче Австралия обыграла Китай со счeтом 2:0, что подтверждает еe высокую результативность и надeжность защиты.
Япония
Япония выглядит ещe более уверенно, не проигрывая в последних 13 матчах. В последних пяти играх команда забила 10 голов, пропустив всего 2. Среднее количество голов за игру составляет 2.00 в атаке и 0.40 в обороне. Лучшим бомбардиром команды является Рицу Доан, который забил 6 голов в 23 матчах. В последней игре Япония сыграла вничью с Саудовской Аравией (0:0), что стало редким исключением в их выступлениях.
Факты о командах
Австралия
- Не проигрывает в 7 последних матчах.
- Забивает в 3 последних матчах.
- Средний голевой показатель: 2.00 в атаке, 0.80 в обороне.
- Пропускает мало голов в последних играх.
Япония
- Не проигрывает в 13 последних матчах.
- Забивает в 28 из 29 последних матчей.
- Средний голевой показатель: 2.00 в атаке, 0.40 в обороне.
- Имеет лучшую разницу мячей в турнире (+24).
Прогноз на матч Австралия – Япония
Австралия демонстрирует высокий уровень игры, особенно в атаке, что делает еe опасным соперником. Япония, несмотря на упорство, продолжает лидировать в турнире благодаря своей надeжной обороне и высокой результативности. Учитывая текущую форму обеих команд, вероятно, что Япония одержит победу, но матч может быть напряжeнным из-за мотивации хозяев.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу Японии
Рекомендованные ставки
- Точный счeт 1:2 в пользу Японии – коэффициент 6.30
- Япония выиграет – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90