5 июня на стадионе Optus Stadium состоится важнейший матч квалификации ЧМ-2026 между сборными Австралии и Японии. Обе команды находятся в отличной форме: Австралия занимает второе место в группе с 13 очками, а Япония уверенно лидирует с 20 очками. Исход матча во многом будет зависеть от того, насколько хозяева смогут противостоять лидерству Японии.

Австралия

Австралия демонстрирует уверенную игру, не проигрывая в последних 7 матчах. В последних пяти играх команда забила 10 голов, пропустив всего 4. Среднее количество голов за игру составляет 2.00 в атаке и 0.80 в обороне. Лучшим бомбардиром команды является Кусини Йенги, который забил 6 голов в 10 матчах. В последнем матче Австралия обыграла Китай со счeтом 2:0, что подтверждает еe высокую результативность и надeжность защиты.

Япония

Япония выглядит ещe более уверенно, не проигрывая в последних 13 матчах. В последних пяти играх команда забила 10 голов, пропустив всего 2. Среднее количество голов за игру составляет 2.00 в атаке и 0.40 в обороне. Лучшим бомбардиром команды является Рицу Доан, который забил 6 голов в 23 матчах. В последней игре Япония сыграла вничью с Саудовской Аравией (0:0), что стало редким исключением в их выступлениях.

Факты о командах

Австралия

Не проигрывает в 7 последних матчах.

Забивает в 3 последних матчах.

Средний голевой показатель: 2.00 в атаке, 0.80 в обороне.

Пропускает мало голов в последних играх.

Япония

Не проигрывает в 13 последних матчах.

Забивает в 28 из 29 последних матчей.

Средний голевой показатель: 2.00 в атаке, 0.40 в обороне.

Имеет лучшую разницу мячей в турнире (+24).

Личные встречи 22% (2) 44% (4) 33% (3) 9 Забитых мячей 10 1 В среднем за матч 1.11 3:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 3:1 Самая крупная ничья: 1:1 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 9 тур Австралия 1 : 0 Япония Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 4 тур Япония 1 : 1 Австралия Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 9 тур Япония 2 : 0 Австралия Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 4 тур Австралия 1 : 1 Япония Товарищеские матчи. Сборные, Япония 2 : 1 Австралия Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия, Япония 1 : 1 Австралия Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия, Австралия 1 : 1 Япония Кубок Азии, Австралия 0 : 1 Япония Чемпионат мира, 1 тур Австралия 3 : 1 Япония

Прогноз на матч Австралия – Япония

Австралия демонстрирует высокий уровень игры, особенно в атаке, что делает еe опасным соперником. Япония, несмотря на упорство, продолжает лидировать в турнире благодаря своей надeжной обороне и высокой результативности. Учитывая текущую форму обеих команд, вероятно, что Япония одержит победу, но матч может быть напряжeнным из-за мотивации хозяев.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу Японии

Рекомендованные ставки