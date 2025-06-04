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Прогноз на точный счет матча Австралия – Япония: 9-й тур квалификации ЧМ-2026 (Азия), 5 июня 2025

04 июня 2025 12:03
Австралия - Япония
05 июн. 2025, четверг 14:10 | Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, группа C, 9 тур
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6.30
Точный счёт 1:2 в пользу Японии
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5 июня на стадионе Optus Stadium состоится важнейший матч квалификации ЧМ-2026 между сборными Австралии и Японии. Обе команды находятся в отличной форме: Австралия занимает второе место в группе с 13 очками, а Япония уверенно лидирует с 20 очками. Исход матча во многом будет зависеть от того, насколько хозяева смогут противостоять лидерству Японии.

Австралия

Австралия демонстрирует уверенную игру, не проигрывая в последних 7 матчах. В последних пяти играх команда забила 10 голов, пропустив всего 4. Среднее количество голов за игру составляет 2.00 в атаке и 0.80 в обороне. Лучшим бомбардиром команды является Кусини Йенги, который забил 6 голов в 10 матчах. В последнем матче Австралия обыграла Китай со счeтом 2:0, что подтверждает еe высокую результативность и надeжность защиты.

Япония

Япония выглядит ещe более уверенно, не проигрывая в последних 13 матчах. В последних пяти играх команда забила 10 голов, пропустив всего 2. Среднее количество голов за игру составляет 2.00 в атаке и 0.40 в обороне. Лучшим бомбардиром команды является Рицу Доан, который забил 6 голов в 23 матчах. В последней игре Япония сыграла вничью с Саудовской Аравией (0:0), что стало редким исключением в их выступлениях.

Факты о командах

Австралия

  • Не проигрывает в 7 последних матчах.
  • Забивает в 3 последних матчах.
  • Средний голевой показатель: 2.00 в атаке, 0.80 в обороне.
  • Пропускает мало голов в последних играх.

Япония

  • Не проигрывает в 13 последних матчах.
  • Забивает в 28 из 29 последних матчей.
  • Средний голевой показатель: 2.00 в атаке, 0.40 в обороне.
  • Имеет лучшую разницу мячей в турнире (+24).

Личные встречи
22% (2)
44% (4)
33% (3)
9
Забитых мячей
10
1
В среднем за матч
1.11
3:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 9 тур
Австралия
1 : 0
05.06.2025
Япония
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 4 тур
Япония
1 : 1
15.10.2024
Австралия
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 9 тур
Япония
2 : 0
31.08.2017
Австралия
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 4 тур
Австралия
1 : 1
11.10.2016
Япония
Товарищеские матчи. Сборные,
Япония
2 : 1
18.11.2014
Австралия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия,
Япония
1 : 1
04.06.2013
Австралия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия,
Австралия
1 : 1
12.06.2012
Япония
Кубок Азии,
Австралия
0 : 1
29.01.2011
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Австралия
3 : 1
12.06.2006
Япония
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Прогноз на матч Австралия – Япония

Австралия демонстрирует высокий уровень игры, особенно в атаке, что делает еe опасным соперником. Япония, несмотря на упорство, продолжает лидировать в турнире благодаря своей надeжной обороне и высокой результативности. Учитывая текущую форму обеих команд, вероятно, что Япония одержит победу, но матч может быть напряжeнным из-за мотивации хозяев.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу Японии

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 1:2 в пользу Японии – коэффициент 6.30
  • Япония выиграет – коэффициент 1.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

6.30
Точный счёт 1:2 в пользу Японии
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Автор: Орлов Максим
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап Япония Австралия
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