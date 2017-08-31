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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Япония - Австралия
Япония - Австралия: обзор матча 31 августа 2017
Япония
31.08.2017, четверг, 13:35
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа B, 9 тур
2 : 0
Завершен
Австралия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Япония - Австралия
Желтая карточка
Ю. Осако
44'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Япония
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
17
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Мая Йошида
ЦЗ
19
Хироки Сакаи
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
16
Хотару Ямагучи
ЦП
15
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Австралия
1
Мэтью Райан
ВР
0
Брэд Смит
ЛЗ
20
Трент Сейнсбери
ЦЗ
22
Джексон Ирвин
ЦП
8
Массимо Луонго
ЦП
23
Том Рогич
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Тони Попович
Япония
21
Готоку Сакаи
ЦЗ
4
Кейсуке Хонда
ЦП
7
Гаку Сибасаки
ЦП
8
Генки Харагучи
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
0
Юя Кубо
ЦФ
18
Синджи Оказаки
ЦФ
Австралия
18
Адам Федеричи
ВР
8
Бэйли Райт
ЦЗ
4
Тим Кэхилл
ЦП
4-1-1-1
1
Кавашима
5
Нагатомо
17
Хасебе
22
Йошида
19
Сакаи
16
Ямагучи
14
Инуи
15
Осако
2-2-2-1
1
Райан
20
Сейнсбери
0
Смит
22
Ирвин
8
Луонго
7
Леки
23
Рогич
10
Крузе
Остались в запасе
Япония
Австралия
21
Готоку Сакаи
ЦЗ
4
Кейсуке Хонда
ЦП
7
Гаку Сибасаки
ЦП
8
Генки Харагучи
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
0
Юя Кубо
ЦФ
18
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
18
Адам Федеричи
ВР
8
Бэйли Райт
ЦЗ
4
Тим Кэхилл
ЦП
Главный тренер
Тони Попович
Остались в запасе
21
Готоку Сакаи
ЦЗ
4
Кейсуке Хонда
ЦП
7
Гаку Сибасаки
ЦП
8
Генки Харагучи
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
0
Юя Кубо
ЦФ
18
Синджи Оказаки
ЦФ
Остались в запасе
18
Адам Федеричи
ВР
8
Бэйли Райт
ЦЗ
4
Тим Кэхилл
ЦП
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Главный тренер
Тони Попович
Статистика матча Япония - Австралия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Австралия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
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