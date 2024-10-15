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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Япония - Австралия
Япония - Австралия: обзор матча 15 октября 2024
Япония
15.10.2024, вторник, 13:35
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа C, 4 тур
1 : 1
Завершен
Австралия
76'
К. Берджесс (АГ)
58'
Ш. Танигучи (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Япония - Австралия
90'
+4
Желтая карточка
К. Берджесс
89'
Желтая карточка
К. Гудвин
88'
Замена
К. Гудвин
️️️️
А. Хрустич
Замена
К. Огава
️️️️
А. Уэда
83'
82'
Замена
К. Баккус
️️️️
Л. Миллер
80'
Желтая карточка
П. Язбек
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Берджесс
76'
73'
Замена
Н. Велупиллай
️️️️
М. Дюк
73'
Замена
А. Бехич
️️️️
Д. Бос
Замена
К. Накамура
️️️️
Т. Кубо
70'
Замена
Д. Камада
️️️️
Т. Минамино
70'
62'
Желтая карточка
Д. Бос
Замена
Д. Ито
️️️️
Р. Доан
62'
58'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ш. Танигучи
46'
Замена
П. Язбек
️️️️
L. Brattan
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Япония
1
Зион Сузуки
ВР
4
Ко Итакура
ЦЗ
3
Шого Танигучи
ЦЗ
16
Коки Мачида
ЦЗ
7
Каору Митома
ЛВ
8
Такуми Минамино
ЛВ
5
Хидемаса Морита
(К)
ОП
17
Ао Танака
ЦП
10
Рицу Доан
ПВ
20
Такефуса Кубо
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Австралия
12
Джо Гаучи
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
6
Джейсон Гериа
ЦЗ
19
Гарри Суттар
ЦЗ
21
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
3
Льюис Миллер
ПЗ
22
Джексон Ирвин
(К)
ЦП
14
Райли МакГри
ЦП
20
Luke Brattan
ЦП
10
Айдин Хрустич
АП
15
Митчелл Дюк
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Япония
12
Кейсуке Осако
ВР
23
Косеи Тани
ВР
3
Аюму Секо
ЦЗ
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
26
Henry Heroki Mochizuki
ЦЗ
13
Кеито Накамура
ЛВ
6
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
19
Рео Хатате
ЦП
15
Даичи Камада
АП
14
Дзюня Ито
ПВ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
19
Коки Огава
ЦФ
Австралия
1
Мэтью Райан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Кай Роулес
ЦЗ
2
Томас Денг
ЦЗ
10
Нестори Иранкунда
ЛВ
23
Крейг Гудвин
ЛВ
17
Кеану Баккус
ОП
13
Даниэль Арзани
ЦП
7
Патрик Язбек
ЦП
10
Нишан Велупиллай
ЦП
12
Пол Иццо
ЦФ
9
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Сузуки
4
Итакура
3
Танигучи
16
Мачида
5
Морита
17
Танака
8
Минамино
7
Митома
20
Кубо
18
Уэда
10
Доан
3-2-3-1-1
12
Гаучи
6
Гериа
19
Суттар
21
Берджесс
3
Миллер
5
Бос
22
Ирвин
14
МакГри
20
10
Хрустич
15
Дюк
8
Минамино
15
Камада
15
Камада
8
Минамино
20
Кубо
13
Накамура
13
Накамура
20
Кубо
10
Доан
14
Ито
14
Ито
10
Доан
18
Уэда
19
Огава
19
Огава
18
Уэда
5
Бос
16
Бехич
16
Бехич
5
Бос
3
Миллер
17
Баккус
17
Баккус
3
Миллер
20
7
Язбек
7
Язбек
20
15
Дюк
10
Велупиллай
10
Велупиллай
15
Дюк
10
Хрустич
23
Гудвин
23
Гудвин
10
Хрустич
Остались в запасе
Япония
Австралия
12
Кейсуке Осако
ВР
23
Косеи Тани
ВР
3
Аюму Секо
ЦЗ
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
26
Henry Heroki Mochizuki
ЦЗ
6
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
19
Рео Хатате
ЦП
11
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
1
Мэтью Райан
ВР
4
Кай Роулес
ЦЗ
2
Томас Денг
ЦЗ
13
Даниэль Арзани
ЦП
10
Нестори Иранкунда
ЛВ
12
Пол Иццо
ЦФ
9
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Остались в запасе
12
Кейсуке Осако
ВР
23
Косеи Тани
ВР
3
Аюму Секо
ЦЗ
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
26
Henry Heroki Mochizuki
ЦЗ
6
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
19
Рео Хатате
ЦП
11
Дайзен Маэда
ЦФ
Остались в запасе
1
Мэтью Райан
ВР
4
Кай Роулес
ЦЗ
2
Томас Денг
ЦЗ
13
Даниэль Арзани
ЦП
10
Нестори Иранкунда
ЛВ
12
Пол Иццо
ЦФ
9
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Главный тренер
Грэм Арнольд
Статистика матча Япония - Австралия
4
Всего ударов по воротам
12
1
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
9
0
Нарушения
12
9
Количество передач
599
329
Сейвы
0
3
Точность передач %
84
74
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
9
0
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Австралия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Информация о матче
Главный судья:
Ахмед Аль-Али
Стадион:
Сайтама Стэдиум 2002
Посещаемость:
58730 из 63700 зрителей (92%)
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