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Прогноз на точный счет матча «Кубань» – «Ленинградец»: Вторая лига А, 1 июня 2025

31 мая 2025 10:08
Кубань - Ленинградец
01 июн. 2025, воскресенье 18:30 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
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5.50
Точный счёт 1:0 в пользу «Кубани»
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Матч 16-го тура Второй лиги А между «Кубанью» и «Ленинградцем» обещает быть интересным противостоянием. Обе команды имеют схожие результаты в последних играх, однако положение в турнирной таблице и статистика атак и защиты дают преимущество хозяевам поля. Мы ожидаем напряжeнную борьбу, где «Кубань» будет стремиться вернуть форму, а «Ленинградец» – преодолеть свои трудности.

«Кубань»

Команда из Краснодарского края в последние недели испытывает трудности с результативностью. Несмотря на победу 2:0 над «Велесом», их атакующие действия оставляют желать лучшего – в последних 5 играх команда забила всего 3 гола. В то же время «Кубань» сохраняет стабильность в обороне, пропуская в среднем 0.80 гола за матч.

Стабильность в обороне даeт команде шанс на успех в этом матче. Несмотря на небольшие проблемы в атаке, «Кубань» уверенно держится на 8-й позиции с 14 очками, и в домашних матчах они играют намного лучше. Важным моментом является то, что «Кубань» не проигрывает в 4 последних домашних встречах, и это может быть ключевым фактором на пути к победе.

«Ленинградец»

Команда из Ленинграда переживает не самые лучшие времена, несмотря на неплохие результаты в начале сезона. В последних 5 матчах «Ленинградец» набрал лишь 3 очка и не может победить в 5 играх подряд. В этих матчах команда забивает в среднем 1.00 гола, но при этом пропускает в среднем 1.60 гола за матч.

Игровая нестабильность и проблемы в обороне не позволяют «Ленинградцу» добиваться стабильных результатов. Команда имеет 21 очко после 15 матчей, что ставит их на 6-е место, но положение в обороне вызывает вопросы. Ожидается, что они будут пытаться навязать свою игру в атаке, однако оборона может не выдержать давления со стороны «Кубани».

Факты о командах

«Кубань»

  • Победа в 2 из 5 последних матчей
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • Не проигрывает в 4 последних домашних матчах

«Ленинградец»

  • Не побеждает в 5 последних матчах
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру
  • Пропускает в 4 последних матчах

Личные встречи
33% (2)
0% (0)
67% (4)
4
Забитых мячей
11
0.67
В среднем за матч
1.83
2:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Ленинградец
4 : 0
19.04.2025
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Ленинградец
4 : 1
10.11.2024
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Кубань
2 : 0
15.09.2024
Ленинградец
Россия. Первая лига, 31 тур
Кубань
0 : 2
05.05.2024
Ленинградец
Россия. Первая лига, 17 тур
Ленинградец
0 : 1
05.11.2023
Кубань
Россия. Кубок, 1 тур
Ленинградец
1 : 0
25.08.2021
Кубань
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Прогноз на матч «Кубань» – «Ленинградец»

С учeтом текущей формы команд и их проблем в атаке, а также стабильности «Кубани» в обороне на домашнем стадионе, скорее всего, победу одержат хозяева. «Ленинградец» может создать несколько опасных моментов, но их защита не даeт уверенности в том, что они смогут остановить более организованного соперника. Ожидается, что «Кубань» будет контролировать матч, но не покажет сверхрезультативного футбола.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Кубани».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Кубани» – коэффициент 5.50
  • Победа «Кубань» – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Ленинградца» меньше 1.5 – коэффициент 1.85

5.50
Точный счёт 1:0 в пользу «Кубани»
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Ленинградец Кубань
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