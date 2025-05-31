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Прогноз на точный счет матча «Волга Ульяновск» – «Машук-КМВ»: Вторая лига А, 1 июня 2025

31 мая 2025 10:05
Волга - Машук-КМВ
01 июн. 2025, воскресенье 16:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
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6.20
Точный счёт 2:1 в пользу «Волги»
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Матч между «Волгой Ульяновск» и «Машуком-КМВ» обещает стать одной из самых интересных афиш 16-го тура. Обе команды находятся в хорошем игровом тонусе и в последние недели регулярно набирают очки. «Волга» располагается выше в турнирной таблице и показывает результативный футбол, в то время как «Машук-КМВ» демонстрирует надeжную оборону и длинную серию без поражений.

«Волга Ульяновск»

Коллектив из Ульяновска постепенно выходит на оптимальные обороты. Победа над «Велесом» со счeтом 2:1 стала третьим подряд матчем без поражений. В этих встречах «Волга» продемонстрировала атакующую активность, забив суммарно 8 голов. Особенно стоит отметить то, что команда забивает в трeх матчах подряд и имеет в среднем 1.8 забитых за игру в последних пяти турах.

Однако оборона иногда даeт сбои. Несмотря на общее улучшение, «Волга» пропустила 5 мячей за 5 матчей. Тем не менее, баланс между атакой и защитой стал заметно устойчивее, чем в начале сезона. Игроки обороны активно подключаются к атакам, что делает команду гибкой тактически.

«Машук-КМВ»

Ставропольская команда постепенно превращается в одну из самых неудобных для соперников. Шестиматчевая серия без поражений говорит о стабильности и грамотной игре. Особенно ярко проявляется оборона: всего 3 пропущенных мяча за 5 последних встреч и лишь один матч, где команда пропустила более одного гола.

В атаке «Машук» прибавил: 8 забитых мячей в тех же пяти играх – отличный результат, особенно на фоне сложных соперников. Тактическая выучка позволяет использовать слабости оппонентов в ключевые моменты, и команда регулярно находит свои моменты в позиционных атаках.

Факты о командах

«Волга Ульяновск»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • В среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

«Машук-КМВ»

  • Не проигрывает в 6 матчах подряд
  • В среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • В последних 3 выездных матчах – 2 победы и 1 ничья

Личные встречи
57% (4)
29% (2)
14% (1)
10
Забитых мячей
4
1.43
В среднем за матч
0.57
3:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
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0 : 0
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3 : 0
26.10.2024
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09.06.2024
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Машук-КМВ
1 : 1
02.03.2024
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Машук-КМВ
0 : 1
29.07.2008
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Волга
1 : 2
09.04.2008
Машук-КМВ
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Прогноз на матч «Волга Ульяновск» – «Машук-КМВ»

Объективно, силы команд близки. «Волга» лучше реализует моменты, но и «Машук» не даeт сопернику свободы у своих ворот. Вероятен упорный матч с забитыми мячами с обеих сторон, но минимальное преимущество будет за хозяевами за счeт качества нападения.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Волги Ульяновск».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Волги» – коэффициент 6.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Волги Ульяновск» больше 1.5 – коэффициент 2.10

6.20
Точный счёт 2:1 в пользу «Волги»
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Машук-КМВ Волга
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