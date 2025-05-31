Матч между «Волгой Ульяновск» и «Машуком-КМВ» обещает стать одной из самых интересных афиш 16-го тура. Обе команды находятся в хорошем игровом тонусе и в последние недели регулярно набирают очки. «Волга» располагается выше в турнирной таблице и показывает результативный футбол, в то время как «Машук-КМВ» демонстрирует надeжную оборону и длинную серию без поражений.

«Волга Ульяновск»

Коллектив из Ульяновска постепенно выходит на оптимальные обороты. Победа над «Велесом» со счeтом 2:1 стала третьим подряд матчем без поражений. В этих встречах «Волга» продемонстрировала атакующую активность, забив суммарно 8 голов. Особенно стоит отметить то, что команда забивает в трeх матчах подряд и имеет в среднем 1.8 забитых за игру в последних пяти турах.

Однако оборона иногда даeт сбои. Несмотря на общее улучшение, «Волга» пропустила 5 мячей за 5 матчей. Тем не менее, баланс между атакой и защитой стал заметно устойчивее, чем в начале сезона. Игроки обороны активно подключаются к атакам, что делает команду гибкой тактически.

«Машук-КМВ»

Ставропольская команда постепенно превращается в одну из самых неудобных для соперников. Шестиматчевая серия без поражений говорит о стабильности и грамотной игре. Особенно ярко проявляется оборона: всего 3 пропущенных мяча за 5 последних встреч и лишь один матч, где команда пропустила более одного гола.

В атаке «Машук» прибавил: 8 забитых мячей в тех же пяти играх – отличный результат, особенно на фоне сложных соперников. Тактическая выучка позволяет использовать слабости оппонентов в ключевые моменты, и команда регулярно находит свои моменты в позиционных атаках.

Факты о командах

«Волга Ульяновск»

Не проигрывает в 3 последних матчах

Забивает в 3 матчах подряд

В среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

«Машук-КМВ»

Не проигрывает в 6 матчах подряд

В среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру

В последних 3 выездных матчах – 2 победы и 1 ничья

Личные встречи 57% (4) 29% (2) 14% (1) 10 Забитых мячей 4 1.43 В среднем за матч 0.57 3:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 1:3 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур Машук-КМВ 0 : 0 Волга Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур Волга 3 : 0 Машук-КМВ Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 7 тур Машук-КМВ 1 : 3 Волга Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур Волга 1 : 0 Машук-КМВ Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур Машук-КМВ 1 : 1 Волга Россия. Первый дивизион, 24 тур Машук-КМВ 0 : 1 Волга Россия. Первый дивизион, 4 тур Волга 1 : 2 Машук-КМВ

Прогноз на матч «Волга Ульяновск» – «Машук-КМВ»

Объективно, силы команд близки. «Волга» лучше реализует моменты, но и «Машук» не даeт сопернику свободы у своих ворот. Вероятен упорный матч с забитыми мячами с обеих сторон, но минимальное преимущество будет за хозяевами за счeт качества нападения.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Волги Ульяновск».

Рекомендованные ставки: