Матч между «Волгой Ульяновск» и «Машуком-КМВ» обещает стать одной из самых интересных афиш 16-го тура. Обе команды находятся в хорошем игровом тонусе и в последние недели регулярно набирают очки. «Волга» располагается выше в турнирной таблице и показывает результативный футбол, в то время как «Машук-КМВ» демонстрирует надeжную оборону и длинную серию без поражений.
«Волга Ульяновск»
Коллектив из Ульяновска постепенно выходит на оптимальные обороты. Победа над «Велесом» со счeтом 2:1 стала третьим подряд матчем без поражений. В этих встречах «Волга» продемонстрировала атакующую активность, забив суммарно 8 голов. Особенно стоит отметить то, что команда забивает в трeх матчах подряд и имеет в среднем 1.8 забитых за игру в последних пяти турах.
Однако оборона иногда даeт сбои. Несмотря на общее улучшение, «Волга» пропустила 5 мячей за 5 матчей. Тем не менее, баланс между атакой и защитой стал заметно устойчивее, чем в начале сезона. Игроки обороны активно подключаются к атакам, что делает команду гибкой тактически.
«Машук-КМВ»
Ставропольская команда постепенно превращается в одну из самых неудобных для соперников. Шестиматчевая серия без поражений говорит о стабильности и грамотной игре. Особенно ярко проявляется оборона: всего 3 пропущенных мяча за 5 последних встреч и лишь один матч, где команда пропустила более одного гола.
В атаке «Машук» прибавил: 8 забитых мячей в тех же пяти играх – отличный результат, особенно на фоне сложных соперников. Тактическая выучка позволяет использовать слабости оппонентов в ключевые моменты, и команда регулярно находит свои моменты в позиционных атаках.
Факты о командах
«Волга Ульяновск»
- Не проигрывает в 3 последних матчах
- Забивает в 3 матчах подряд
- В среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
«Машук-КМВ»
- Не проигрывает в 6 матчах подряд
- В среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в среднем 0.60 гола за игру
- В последних 3 выездных матчах – 2 победы и 1 ничья
Прогноз на матч «Волга Ульяновск» – «Машук-КМВ»
Объективно, силы команд близки. «Волга» лучше реализует моменты, но и «Машук» не даeт сопернику свободы у своих ворот. Вероятен упорный матч с забитыми мячами с обеих сторон, но минимальное преимущество будет за хозяевами за счeт качества нападения.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Волги Ульяновск».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Волги» – коэффициент 6.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Волги Ульяновск» больше 1.5 – коэффициент 2.10