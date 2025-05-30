В 11-м туре чемпионата Беларуси 31 мая на стадионе «Трактор» в Минске сыграют «Динамо Минск» и «Нафтан». Хозяева проводят сильный сезон и входят в четвeрку лучших, тогда как гости балансируют ближе к зоне вылета. Учитывая текущую форму команд и результативность обеих сторон, можно ожидать матч с преимуществом минчан, но без «сухого» исхода.

«Динамо Минск»

«Динамо Минск» продолжает набирать ход и после 9 туров занимает 4-е место, имея в активе 20 очков. Команда не проигрывает в 6 матчах подряд, стабильно набирая очки и демонстрируя результативную игру. За последние 5 матчей динамовцы забили 12 голов (в среднем 2.40 за игру), при этом пропустили 6 (1.20).Лучший бомбардир – Алексей Гаврилович с 3 мячами, однако команда не зависит от одного игрока, и атакующий потенциал широко распределeн. Победа над «Гомелем» на выезде (1:0) в прошлом туре говорит о способности играть не только первым номером, но и рационально вести матч. Дома «Динамо» особенно эффективно, где активно использует скорость и фланги.

«Нафтан»

После 10 туров «Нафтан» занимает 12-е место, набрав 10 очков. Команда проиграла три последних матча и пропустила 9 голов за этот отрезок (в среднем 1.80 за игру). Основная проблема – слабая оборона, не справляющаяся с командами верхней части таблицы.В атаке «Нафтан» не так уж слаб: 6 забитых мячей за 5 матчей (1.20 в среднем). Лучший бомбардир – Игнат Пранович с 2 голами. Команда может ответить голом, если получает пространство, но при этом часто проваливается в позиционной обороне, особенно против быстрых соперников. Последние результаты против «Немана», «Гомеля» и «Торпедо-БелАЗ» показывают общую нестабильность и уязвимость к прессингу.

Факты о командах:

«Динамо Минск»

Не проигрывает в 6 последних матчах

В среднем 2.40 гола за матч в атаке, 1.20 – в защите

Забивает в 6 матчах подряд

«Нафтан»

Проигрывает в 3 последних матчах

В среднем 1.20 гола за матч в атаке, 1.80 – в защите

Пропускает в 3 турах подряд

Личные встречи 63% (17) 30% (8) 7% (2) 51 Забитых мячей 20 1.89 В среднем за матч 0.74 4:1 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 4:2 Самая крупная ничья: 2:2 Беларусь. Высшая лига, 18 тур Нафтан 1 : 2 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 3 тур Динамо Мн 2 : 2 Нафтан Белоруссия. Высшая лига, 20 тур Нафтан 0 : 3 Динамо Мн Белоруссия. Высшая лига, 5 тур Динамо Мн 3 : 1 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 17 тур Нафтан 0 : 4 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 2 тур Динамо Мн 1 : 0 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 21 тур Динамо Мн 3 : 1 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 6 тур Нафтан 1 : 1 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 21 тур Нафтан 2 : 2 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 8 тур Динамо Мн 2 : 1 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 31 тур Нафтан 1 : 1 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 26 тур Динамо Мн 2 : 0 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 22 тур Нафтан 0 : 2 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 11 тур Динамо Мн 2 : 1 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 15 тур Нафтан 0 : 0 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 4 тур Динамо Мн 1 : 1 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 27 тур Динамо Мн 1 : 1 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 22 тур Нафтан 0 : 2 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 11 тур Динамо Мн 4 : 2 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 30 тур Нафтан 1 : 3 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 16 тур Нафтан 1 : 4 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 5 тур Динамо Мн 0 : 1 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 27 тур Нафтан 2 : 0 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 15 тур Нафтан 0 : 2 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 4 тур Динамо Мн 0 : 0 Нафтан Чемпионат Белоруссии, 21 тур Нафтан 0 : 2 Динамо Мн Чемпионат Белоруссии, 8 тур Динамо Мн 2 : 0 Нафтан

Прогноз на матч «Динамо Минск» – «Нафтан»

Форма «Динамо Минск» делает его фаворитом этой встречи. Команда результативна и играет дома, где набирает очки стабильно. Однако «Нафтан» способен забить, особенно если игра пойдeт по открытому сценарию. Вероятно, матч пройдeт под контролем хозяев, но гости могут отличиться. Наиболее логичным прогнозом выглядит уверенная, но не безупречная победа минчан.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Динамо Минск».

Рекомендованные ставки: