Финал Лиги чемпионов 2025 года состоится 31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене. За главный трофей сразятся «ПСЖ» и «Интер». Обе команды уверенно прошли по турнирной сетке и обладают результативными атаками. Парижане мечтают впервые за много лет наконец-то забрать кубок, тогда как миланцы хотят закрепить своe возвращение в элиту европейского футбола. В этом матче столкнутся два стиля – французская скорость и креатив против итальянской структуры и гибкой тактики.

«ПСЖ»

«ПСЖ» подходит к финалу на пике формы. Команда одержала четыре победы подряд, включая выигрыш в Кубке Франции. В пяти последних матчах забито 13 голов (средняя результативность – 2.6), при этом оборона позволила соперникам отличиться пять раз. Коллектив Луиса Энрике стабильно реализует моменты и забивает в 17 матчах подряд. В Лиге чемпионов парижане прошли непростых соперников и выглядели более зрелыми, чем в предыдущих розыгрышах. Проблемы «ПСЖ» – в эпизодической потере концентрации в защите. Против скоростного «Интера» это может стать фактором риска.

«Интер»

«Интер» не проигрывает в Лиге чемпионов на протяжении восьми матчей. В полуфинале миланцы в ярком стиле выбили «Барселону» со счeтом 4:3, что ещe раз подчеркнуло атакующую мощь команды. За пять последних игр – 11 забитых мячей при пяти пропущенных. «Интер» также забивает стабильно и показывает зрелую игру в решающие моменты. С другой стороны, линия обороны не всегда справляется с прессингом соперника, особенно в скоростных атаках. У команды есть баланс, но нет запаса прочности при позиционной защите.

Факты о командах:

«ПСЖ»

4 победы подряд

В 5 матчах: 13 голов забито, 5 пропущено

Забивает в 17 играх подряд

Средняя результативность: 2.6 гола за игру

«Интер»

8 матчей без поражений в ЛЧ

В 5 матчах: 11 забито, 5 пропущено

Забивает в каждом из последних 8 матчей

Средняя результативность: 2.2 гола за игру

Личные встречи 67% (2) 33% (1) 0% (0) 3 Забитых мячей 1 1 В среднем за матч 0.33 1:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 0:1 Самая крупная ничья: 1:1 Товарищеские матчи, ПСЖ 1 : 1 Интер Товарищеские матчи, Интер 0 : 1 ПСЖ Товарищеские матчи, ПСЖ 1 : 0 Интер

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Интер»

Команды подходят к финалу в хорошем тонусе. «Интер» действует более структурно, но «ПСЖ» обладает высокой индивидуальной силой. Учитывая средние показатели обеих команд и их уязвимость в обороне, логичным выглядит сценарий с голами с обеих сторон. Парижане обладают чуть более мощным атакующим арсеналом и при должной реализации могут склонить финал в свою пользу.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «ПСЖ»

Рекомендованные ставки: