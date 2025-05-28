29 мая на «Астана Арене» в Нур-Султане состоится полуфинальный матч Кубка Казахстана между «Женисом» и «Тоболом». Обе команды мечтают о выходе в финал, но идут к нему с разной формой и ресурсами. «Женис» с трудом преодолел прошлый раунд через серию пенальти, а «Тобол» уверенно разобрался с соперником в основное время. Гостям предстоит подтвердить свой класс, а хозяевам – попытаться преподнести сенсацию.

«Женис»

«Женис» показывает нестабильные результаты и продолжает испытывать трудности в атаке. В последних пяти матчах команда забила всего 4 мяча (в среднем 0.80 за игру), а в обороне допускает слишком много – 8 пропущенных (1.60 в среднем). Особенно заметен спад на фоне выступлений в Премьер-лиге: поражения от «Актобе» (0:1), «Кайрата» (1:2) и «Астаны» (2:4) подчeркивают проблемы в защите и отсутствии остроты в атаке.

Проход в полуфинал получился драматичным – 1:1 с «Астаной» и победа по пенальти (4:3). Однако по ходу матча команда часто выглядела уязвимой и во многом полагалась на вратаря. Форма «Жениса» вызывает сомнения, особенно на фоне предстоящей игры против одной из самых результативных команд турнира.

«Тобол»

«Тобол» демонстрирует отличную форму: четыре победы подряд, включая триумф в четвертьфинале Кубка (2:0 над «Тураном»). Команда стабильно забивает – 10 голов за последние 5 матчей (в среднем 2.00 за игру). В обороне показатели надeжные – всего 5 пропущенных мячей (1.00 в среднем).

Особенно стоит отметить победу над «Астаной» (3:1) и уверенные действия против «Кызыл-Жара» и «Турана». «Тобол» забивает в 9 матчах подряд и подходит к полуфиналу как фаворит. Команда умеет доминировать на поле и наказывает соперников за ошибки – а «Женис» их допускает слишком много.

Факты о командах:

«Женис»

В последних 5 матчах: 4 забитых, 8 пропущенных

В среднем 0.80 гола за матч в атаке, 1.60 – в защите

Пропускает в 6 из 8 последних игр

Побеждает в 4 последних матчах

Забивает в 9 матчах подряд

В последних 5 матчах: 10 забитых, 5 пропущенных

В среднем 2.00 гола за матч в атаке, 1.00 – в защите

Личные встречи 50% (1) 0% (0) 50% (1) 3 Забитых мячей 4 1.5 В среднем за матч 2 2:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 1:3 Казахстан. Премьер-лига, 24 тур Ордабасы 1 : 2 Женис Казахстан. Премьер-лига, 12 тур Женис 1 : 3 Ордабасы

Прогноз на матч «Женис» – «Тобол»

Судя по текущей форме, «Тобол» имеет явное преимущество. Команда играет результативно, уверенно и грамотно в обороне, чего не скажешь о «Женисе». При всех усилиях хозяев, уровень игры между соперниками различается. «Женис» слабо реализует моменты и часто теряет концентрацию в обороне.

Скорее всего, «Тобол» поведeт игру с первых минут и добьeтся уверенной победы. «Женис» может рассчитывать максимум на гол престижа, но даже для этого потребуется много усилий.

Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Тобола».

Рекомендованные ставки: