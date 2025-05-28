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Прогноз на точный счет матча «Женис» – «Тобол»: Кубок Казахстана, 29 мая 2025

28 мая 2025 10:00
Женис - Ордабасы
30 мая 2025, пятница 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
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1.95
Точный счёт 1:3 в пользу «Тобола»
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29 мая на «Астана Арене» в Нур-Султане состоится полуфинальный матч Кубка Казахстана между «Женисом» и «Тоболом». Обе команды мечтают о выходе в финал, но идут к нему с разной формой и ресурсами. «Женис» с трудом преодолел прошлый раунд через серию пенальти, а «Тобол» уверенно разобрался с соперником в основное время. Гостям предстоит подтвердить свой класс, а хозяевам – попытаться преподнести сенсацию.

«Женис»

«Женис» показывает нестабильные результаты и продолжает испытывать трудности в атаке. В последних пяти матчах команда забила всего 4 мяча (в среднем 0.80 за игру), а в обороне допускает слишком много – 8 пропущенных (1.60 в среднем). Особенно заметен спад на фоне выступлений в Премьер-лиге: поражения от «Актобе» (0:1), «Кайрата» (1:2) и «Астаны» (2:4) подчeркивают проблемы в защите и отсутствии остроты в атаке.

Проход в полуфинал получился драматичным – 1:1 с «Астаной» и победа по пенальти (4:3). Однако по ходу матча команда часто выглядела уязвимой и во многом полагалась на вратаря. Форма «Жениса» вызывает сомнения, особенно на фоне предстоящей игры против одной из самых результативных команд турнира.

«Тобол»

«Тобол» демонстрирует отличную форму: четыре победы подряд, включая триумф в четвертьфинале Кубка (2:0 над «Тураном»). Команда стабильно забивает – 10 голов за последние 5 матчей (в среднем 2.00 за игру). В обороне показатели надeжные – всего 5 пропущенных мячей (1.00 в среднем).

Особенно стоит отметить победу над «Астаной» (3:1) и уверенные действия против «Кызыл-Жара» и «Турана». «Тобол» забивает в 9 матчах подряд и подходит к полуфиналу как фаворит. Команда умеет доминировать на поле и наказывает соперников за ошибки – а «Женис» их допускает слишком много.

Факты о командах:

«Женис»

  • В последних 5 матчах: 4 забитых, 8 пропущенных
  • В среднем 0.80 гола за матч в атаке, 1.60 – в защите
  • Пропускает в 6 из 8 последних игр

«Тобол»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Забивает в 9 матчах подряд
  • В последних 5 матчах: 10 забитых, 5 пропущенных
  • В среднем 2.00 гола за матч в атаке, 1.00 – в защите

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
3
Забитых мячей
4
1.5
В среднем за матч
2
2:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:3
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Ордабасы
1 : 2
26.10.2024
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Женис
1 : 3
23.06.2024
Ордабасы

Прогноз на матч «Женис» – «Тобол»

Судя по текущей форме, «Тобол» имеет явное преимущество. Команда играет результативно, уверенно и грамотно в обороне, чего не скажешь о «Женисе». При всех усилиях хозяев, уровень игры между соперниками различается. «Женис» слабо реализует моменты и часто теряет концентрацию в обороне.

Скорее всего, «Тобол» поведeт игру с первых минут и добьeтся уверенной победы. «Женис» может рассчитывать максимум на гол престижа, но даже для этого потребуется много усилий.

Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Тобола».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:3 в пользу «Тобола» – коэффициент 7.50
  • Победа «Тобола» с форой (-1) – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Тобола» больше 2.5 – коэффициент 2.35

1.95
Точный счёт 1:3 в пользу «Тобола»
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Автор: Воронцов Егор
Казахстан. Кубок Ордабасы Женис Ордабасы Женис
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