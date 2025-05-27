28 мая в рамках товарищеского матча сборная Ганы сыграет с национальной командой Нигерии. Обе африканские команды находятся в процессе подготовки к отборочным матчам и используют спарринги для наработки связей и проверки игровых моделей. Гана не побеждает уже пять встреч подряд в рамках товарищеских игр, а Нигерия, несмотря на хорошую атаку, имеет проблемы в обороне и допускает регулярные ошибки.

Гана

Сборная Ганы демонстрирует результативный, но нестабильный футбол. Команда не может выиграть уже в пяти подряд товарищеских матчах, однако при этом отличается высокой результативностью – 10 голов в 5 последних встречах. Особенно выделяется домашняя эффективность: в последних матчах в родных стенах атака работает стабильно.

В обороне, напротив, остаются проблемы – в среднем 1 пропущенный мяч за игру. Тем не менее, Гана показывает характер и часто отвечает голом на пропущенный мяч, что делает еe потенциально опасной для любого соперника.

Нигерия

Нигерийцы находятся в неплохой форме: команда не проигрывает в 8 из 10 последних матчей, включая отборочные игры и товарищеские встречи. Атака работает стабильно – 7 голов в 5 последних матчах, в среднем 1.4 за игру. В обороне показатели чуть лучше, чем у Ганы – 0.8 пропущенных в среднем, но при этом Нигерия пропускает в каждом из последних пяти матчей, что делает их уязвимыми.

Команда делает ставку на индивидуальное мастерство в атаке, и даже при умеренной организации способна создавать опасные моменты. Гана для Нигерии – соперник принципиальный, что может повлиять на мотивацию.

Факты о командах:

Гана

Не побеждает в 5 последних матчах

В среднем 2.00 гола за игру

Пропускает в среднем 1.00 гола за матч

Забивает в 3 последних встречах подряд

Нигерия

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

Пропускает в 5 последних матчах

В среднем 1.40 гола за игру

Пропускает в среднем 0.80 гола за матч

Забивает в 3 последних играх

Личные встречи 67% (2) 0% (0) 33% (1) 4 Забитых мячей 3 1.33 В среднем за матч 1 2:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 2:1 Товарищеские матчи. Сборные, Нигерия 2 : 1 Гана Кубок Африканских Наций, 1/2 финала Гана 1 : 0 Нигерия Кубок Африканских Наций, 1/4 финала Гана 2 : 1 Нигерия

Прогноз на матч Гана – Нигерия

Исходя из текущей формы и статистики, стоит ожидать результативного матча с голами от обеих сторон. Гана стабильно забивает дома, а Нигерия регулярно находит моменты даже в трудных матчах. Оборона обеих команд допускает ошибки, что повышает вероятность обмена голами. Ожидаем осторожного начала и активности ближе ко второму тайму.

Прогноз на точный счeт: 1:1

Вероятнее всего, команды разойдутся миром, поскольку разница в классе нивелируется слабой игрой в защите у обеих сторон.

Рекомендованные ставки: