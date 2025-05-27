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Прогноз на точный счет матча Гана – Нигерия: товарищеский матч, 28 мая 2025

27 мая 2025 11:27
Гана - Нигерия
28 мая 2025, среда 21:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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7.20
Точный счёт 1:1
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28 мая в рамках товарищеского матча сборная Ганы сыграет с национальной командой Нигерии. Обе африканские команды находятся в процессе подготовки к отборочным матчам и используют спарринги для наработки связей и проверки игровых моделей. Гана не побеждает уже пять встреч подряд в рамках товарищеских игр, а Нигерия, несмотря на хорошую атаку, имеет проблемы в обороне и допускает регулярные ошибки.

Гана

Сборная Ганы демонстрирует результативный, но нестабильный футбол. Команда не может выиграть уже в пяти подряд товарищеских матчах, однако при этом отличается высокой результативностью – 10 голов в 5 последних встречах. Особенно выделяется домашняя эффективность: в последних матчах в родных стенах атака работает стабильно.

В обороне, напротив, остаются проблемы – в среднем 1 пропущенный мяч за игру. Тем не менее, Гана показывает характер и часто отвечает голом на пропущенный мяч, что делает еe потенциально опасной для любого соперника.

Нигерия

Нигерийцы находятся в неплохой форме: команда не проигрывает в 8 из 10 последних матчей, включая отборочные игры и товарищеские встречи. Атака работает стабильно – 7 голов в 5 последних матчах, в среднем 1.4 за игру. В обороне показатели чуть лучше, чем у Ганы – 0.8 пропущенных в среднем, но при этом Нигерия пропускает в каждом из последних пяти матчей, что делает их уязвимыми.

Команда делает ставку на индивидуальное мастерство в атаке, и даже при умеренной организации способна создавать опасные моменты. Гана для Нигерии – соперник принципиальный, что может повлиять на мотивацию.

Факты о командах:

Гана

  • Не побеждает в 5 последних матчах
  • В среднем 2.00 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за матч
  • Забивает в 3 последних встречах подряд

Нигерия

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • В среднем 1.40 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за матч
  • Забивает в 3 последних играх

Личные встречи
67% (2)
0% (0)
33% (1)
4
Забитых мячей
3
1.33
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Товарищеские матчи. Сборные,
Нигерия
2 : 1
22.03.2024
Гана
Кубок Африканских Наций, 1/2 финала
Гана
1 : 0
28.01.2010
Нигерия
Кубок Африканских Наций, 1/4 финала
Гана
2 : 1
03.02.2008
Нигерия

Прогноз на матч Гана – Нигерия

Исходя из текущей формы и статистики, стоит ожидать результативного матча с голами от обеих сторон. Гана стабильно забивает дома, а Нигерия регулярно находит моменты даже в трудных матчах. Оборона обеих команд допускает ошибки, что повышает вероятность обмена голами. Ожидаем осторожного начала и активности ближе ко второму тайму.

Прогноз на точный счeт: 1:1

Вероятнее всего, команды разойдутся миром, поскольку разница в классе нивелируется слабой игрой в защите у обеих сторон.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 7.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.25

7.20
Точный счёт 1:1
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Автор: Орлов Максим
Товарищеские матчи. Сборные Нигерия Гана
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