Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Клубный ЧМ АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Родина-2» – «Ленинградец»: Вторая лига А, 28 мая 2025

27 мая 2025 10:28
Родина-2 - Ленинградец
28 мая 2025, среда 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Перейти в онлайн матча
6.50
Точный счёт 0:1 в пользу «Ленинградца»
Сделать ставку

28 мая в Москве на поле стадиона «Родины» состоится матч 15 тура Второй лиги А между «Родиной-2» и «Ленинградцем». Обе команды переживают кризис формы, однако встреча может стать поворотной – для одних в борьбе за выживание, для других – за возвращение к стабильности.

«Родина-2»

Московский клуб занимает 9-е место в группе и явно переживает тяжелый отрезок сезона. Команда проиграла четыре последних матча подряд и не смогла отличиться ни разу в этих играх. Общая серия без голов насчитывает уже 450 игровых минут, что серьезно подрывает атакующий потенциал коллектива. Несмотря на то что «Родина-2» забивала в семи матчах подряд до этой серии, нынешняя форма и отсутствие созидательной игры вызывают тревогу. За пять последних матчей команда пропустила пять голов – это не катастрофа, но в условиях полного отсутствия атаки – проблемно.

«Ленинградец»

Питерский клуб, хотя и располагается выше в турнирной таблице (6-е место), также не впечатляет в мае: четыре матча без побед, включая разгромное домашнее поражение от «Машука-КМВ» (1:4). Однако «Ленинградец» хотя бы забивает – в трех последних встречах команда отличалась минимум один раз. При этом оборона нестабильна: 6 пропущенных голов за 5 игр, в среднем 1.2 за матч. В гостях команда также не блещет – ни одной победы в последних пяти выездных матчах, но и поражений меньше, чем у соперника.

Факты о командах

«Родина-2»

  • Проиграла 4 последних матча
  • Не забивает в 5 матчах подряд
  • В среднем 0.00 голов за матч в последних 5 турах
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Забивала в 7 матчах подряд до текущей серии

«Ленинградец»

  • Не выигрывает 4 матча
  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • Забивает в 3 последних играх
  • В среднем 0.80 гола за матч в последних 5 турах
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Ленинградец
1 : 1
13.04.2025
Родина-2

Прогноз на матч «Родина-2» – «Ленинградец»

Форма «Родины-2» оставляет слишком много вопросов. Команда потеряла атакующую остроту, а отсутствие голов на протяжении нескольких матчей не предвещает ничего хорошего перед игрой с более организованным «Ленинградцем». Гости также не идеальны, но имеют хотя бы минимальное голевое преимущество и в состоянии воспользоваться слабостями соперника. С учетом статистики и текущей динамики, игра, скорее всего, пройдет в осторожном ключе, с минимальным количеством моментов.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Ленинградца».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:1 в пользу «Ленинградца» – коэффициент 6.50
  • Победа «Ленинградца» – коэффициент 2.25
  • Индивидуальный тотал «Родины-2» меньше 1.0 – коэффициент 1.85

6.50
Точный счёт 0:1 в пользу «Ленинградца»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Ленинградец Родина-2
Другие прогнозы
Матч завершен
1 : 0
6.00
Армения. Премьер-лига, 33 тур
Алашкерт - Ноа
Точный счёт 0:2 в пользу «Ноа»
Матч завершен
1 : 0
7.50
Бразилия. Серия А, 10 тур
Брагантино - Жувентуде
Точный счёт 2:0 в пользу «Брагантино»
Матч завершен
2 : 0
6.10
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Хиляль - Аль-Кадисия
Точный счёт 3:2 в пользу «Аль-Хиляля»
Матч завершен
0 : 1
6.40
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд - Аль-Ахли
Точный счёт 1:3 в пользу «Аль-Ахли»
Матч завершен
0 : 2
6.30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Фейха - Аль-Шабаб
Точный счёт 1:2 в пользу «Аль-Шабаба»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 