28 мая в Москве на поле стадиона «Родины» состоится матч 15 тура Второй лиги А между «Родиной-2» и «Ленинградцем». Обе команды переживают кризис формы, однако встреча может стать поворотной – для одних в борьбе за выживание, для других – за возвращение к стабильности.

«Родина-2»

Московский клуб занимает 9-е место в группе и явно переживает тяжелый отрезок сезона. Команда проиграла четыре последних матча подряд и не смогла отличиться ни разу в этих играх. Общая серия без голов насчитывает уже 450 игровых минут, что серьезно подрывает атакующий потенциал коллектива. Несмотря на то что «Родина-2» забивала в семи матчах подряд до этой серии, нынешняя форма и отсутствие созидательной игры вызывают тревогу. За пять последних матчей команда пропустила пять голов – это не катастрофа, но в условиях полного отсутствия атаки – проблемно.

«Ленинградец»

Питерский клуб, хотя и располагается выше в турнирной таблице (6-е место), также не впечатляет в мае: четыре матча без побед, включая разгромное домашнее поражение от «Машука-КМВ» (1:4). Однако «Ленинградец» хотя бы забивает – в трех последних встречах команда отличалась минимум один раз. При этом оборона нестабильна: 6 пропущенных голов за 5 игр, в среднем 1.2 за матч. В гостях команда также не блещет – ни одной победы в последних пяти выездных матчах, но и поражений меньше, чем у соперника.

Факты о командах

«Родина-2»

Проиграла 4 последних матча

Не забивает в 5 матчах подряд

В среднем 0.00 голов за матч в последних 5 турах

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Забивала в 7 матчах подряд до текущей серии

«Ленинградец»

Не выигрывает 4 матча

Пропускает в 3 матчах подряд

Забивает в 3 последних играх

В среднем 0.80 гола за матч в последних 5 турах

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 1 Забитых мячей 1 1 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур Ленинградец 1 : 1 Родина-2

Прогноз на матч «Родина-2» – «Ленинградец»

Форма «Родины-2» оставляет слишком много вопросов. Команда потеряла атакующую остроту, а отсутствие голов на протяжении нескольких матчей не предвещает ничего хорошего перед игрой с более организованным «Ленинградцем». Гости также не идеальны, но имеют хотя бы минимальное голевое преимущество и в состоянии воспользоваться слабостями соперника. С учетом статистики и текущей динамики, игра, скорее всего, пройдет в осторожном ключе, с минимальным количеством моментов.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Ленинградца».

Рекомендованные ставки: