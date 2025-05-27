28 мая в Москве на поле стадиона «Родины» состоится матч 15 тура Второй лиги А между «Родиной-2» и «Ленинградцем». Обе команды переживают кризис формы, однако встреча может стать поворотной – для одних в борьбе за выживание, для других – за возвращение к стабильности.
«Родина-2»
Московский клуб занимает 9-е место в группе и явно переживает тяжелый отрезок сезона. Команда проиграла четыре последних матча подряд и не смогла отличиться ни разу в этих играх. Общая серия без голов насчитывает уже 450 игровых минут, что серьезно подрывает атакующий потенциал коллектива. Несмотря на то что «Родина-2» забивала в семи матчах подряд до этой серии, нынешняя форма и отсутствие созидательной игры вызывают тревогу. За пять последних матчей команда пропустила пять голов – это не катастрофа, но в условиях полного отсутствия атаки – проблемно.
«Ленинградец»
Питерский клуб, хотя и располагается выше в турнирной таблице (6-е место), также не впечатляет в мае: четыре матча без побед, включая разгромное домашнее поражение от «Машука-КМВ» (1:4). Однако «Ленинградец» хотя бы забивает – в трех последних встречах команда отличалась минимум один раз. При этом оборона нестабильна: 6 пропущенных голов за 5 игр, в среднем 1.2 за матч. В гостях команда также не блещет – ни одной победы в последних пяти выездных матчах, но и поражений меньше, чем у соперника.
Факты о командах
«Родина-2»
- Проиграла 4 последних матча
- Не забивает в 5 матчах подряд
- В среднем 0.00 голов за матч в последних 5 турах
- Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
- Забивала в 7 матчах подряд до текущей серии
«Ленинградец»
- Не выигрывает 4 матча
- Пропускает в 3 матчах подряд
- Забивает в 3 последних играх
- В среднем 0.80 гола за матч в последних 5 турах
- Пропускает в среднем 1.20 гола за игру
Прогноз на матч «Родина-2» – «Ленинградец»
Форма «Родины-2» оставляет слишком много вопросов. Команда потеряла атакующую остроту, а отсутствие голов на протяжении нескольких матчей не предвещает ничего хорошего перед игрой с более организованным «Ленинградцем». Гости также не идеальны, но имеют хотя бы минимальное голевое преимущество и в состоянии воспользоваться слабостями соперника. С учетом статистики и текущей динамики, игра, скорее всего, пройдет в осторожном ключе, с минимальным количеством моментов.
Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Ленинградца».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 0:1 в пользу «Ленинградца» – коэффициент 6.50
- Победа «Ленинградца» – коэффициент 2.25
- Индивидуальный тотал «Родины-2» меньше 1.0 – коэффициент 1.85