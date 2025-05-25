26 мая на стадионе Prince Faisal bin Fahd Stadium в Эр-Рияде «Аль-Рияд» сыграет с «Аль-Ахли» в заключительном туре сезона. Хозяева завершат чемпионат в середине таблицы, а гости сохраняют за собой пятую строчку. Обе команды демонстрируют открытый футбол с большим количеством голов, и отсутствие турнирного давления позволяет ожидать результативный матч.
«Аль-Рияд»
«Аль-Рияд» завершает сезон нестабильной серией – 3 поражения подряд и 13 пропущенных мячей за 5 матчей. Защитная линия испытывает серьeзные трудности: команда допускает ошибки и пропускает в среднем 2.60 мяча за игру.Однако в атаке команда продолжает создавать моменты – 9 голов за 5 туров (в среднем 1.80). Лидер нападения – Фаиз Селемани, забивший 7 голов в 29 матчах. Команда стабильно забивает дома и показывает боевой настрой даже в матчах с фаворитами.
«Аль-Ахли»
«Аль-Ахли» не решает турнирных задач, но демонстрирует качественный атакующий футбол. Команда забивает в 25 матчах подряд, включая 10 мячей в последних 5 играх (в среднем 2.00). Главный голеадор – Айвен Тоуни, на счету которого 29 голов в 43 матчах.Оборона нестабильна: 7 пропущенных за последние 5 игр, в том числе 3 в проигранной встрече с «Аль-Иттифаком». Тем не менее команда уверенно действует в нападении и часто играет первым номером, даже в гостях.
Факты о командах:
«Аль-Рияд»
- Забивает в 5 последних матчах
- Пропускает в 7 последних матчах
- В среднем 1.80 гола за матч в атаке, 2.60 – в защите (последние 5 игр)
«Аль-Ахли»
- Забивает в 25 матчах подряд
- Пропускает в 3 последних матчах
- В среднем 2.00 гола за матч в атаке, 1.40 – в защите (последние 5 игр)
Прогноз на матч «Аль-Рияд» – «Аль-Ахли»
Обе команды стабильно забивают и имеют уязвимости в обороне. У «Аль-Ахли» лучше подбор игроков и результативность, особенно в завершающей стадии чемпионата. Учитывая форму соперников, логично ожидать обмен голами и победу гостей за счeт более высокого уровня атаки.
Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Аль-Ахли».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:3 в пользу «Аль-Ахли» – коэффициент 6.40
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
- Индивидуальный тотал «Аль-Ахли» больше 2.5 – коэффициент 2.05