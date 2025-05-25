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Прогноз на точный счёт матча «Аль-Рияд» – «Аль-Ахли»: Высшая лига, 26 мая 2025

25 мая 2025 10:41
Аль-Рияд - Аль-Ахли
26 мая 2025, понедельник 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
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6.40
Точный счёт 1:3 в пользу «Аль-Ахли»
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26 мая на стадионе Prince Faisal bin Fahd Stadium в Эр-Рияде «Аль-Рияд» сыграет с «Аль-Ахли» в заключительном туре сезона. Хозяева завершат чемпионат в середине таблицы, а гости сохраняют за собой пятую строчку. Обе команды демонстрируют открытый футбол с большим количеством голов, и отсутствие турнирного давления позволяет ожидать результативный матч.

«Аль-Рияд»

«Аль-Рияд» завершает сезон нестабильной серией – 3 поражения подряд и 13 пропущенных мячей за 5 матчей. Защитная линия испытывает серьeзные трудности: команда допускает ошибки и пропускает в среднем 2.60 мяча за игру.Однако в атаке команда продолжает создавать моменты – 9 голов за 5 туров (в среднем 1.80). Лидер нападения – Фаиз Селемани, забивший 7 голов в 29 матчах. Команда стабильно забивает дома и показывает боевой настрой даже в матчах с фаворитами.

«Аль-Ахли»

«Аль-Ахли» не решает турнирных задач, но демонстрирует качественный атакующий футбол. Команда забивает в 25 матчах подряд, включая 10 мячей в последних 5 играх (в среднем 2.00). Главный голеадор – Айвен Тоуни, на счету которого 29 голов в 43 матчах.Оборона нестабильна: 7 пропущенных за последние 5 игр, в том числе 3 в проигранной встрече с «Аль-Иттифаком». Тем не менее команда уверенно действует в нападении и часто играет первым номером, даже в гостях.

Факты о командах:

«Аль-Рияд»

  • Забивает в 5 последних матчах
  • Пропускает в 7 последних матчах
  • В среднем 1.80 гола за матч в атаке, 2.60 – в защите (последние 5 игр)

«Аль-Ахли»

  • Забивает в 25 матчах подряд
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем 2.00 гола за матч в атаке, 1.40 – в защите (последние 5 игр)

Личные встречи
33% (1)
0% (0)
67% (2)
2
Забитых мячей
9
0.67
В среднем за матч
3
2:1
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  5:0
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Ахли
5 : 0
26.01.2025
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Рияд
2 : 1
25.04.2024
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Ахли
3 : 0
05.11.2023
Аль-Рияд

Прогноз на матч «Аль-Рияд» – «Аль-Ахли»

Обе команды стабильно забивают и имеют уязвимости в обороне. У «Аль-Ахли» лучше подбор игроков и результативность, особенно в завершающей стадии чемпионата. Учитывая форму соперников, логично ожидать обмен голами и победу гостей за счeт более высокого уровня атаки.

Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Аль-Ахли».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:3 в пользу «Аль-Ахли» – коэффициент 6.40
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Аль-Ахли» больше 2.5 – коэффициент 2.05

6.40
Точный счёт 1:3 в пользу «Аль-Ахли»
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Автор: Орлов Максим
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Ахли Аль-Рияд
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