26 мая на стадионе Prince Faisal bin Fahd Stadium в Эр-Рияде «Аль-Рияд» сыграет с «Аль-Ахли» в заключительном туре сезона. Хозяева завершат чемпионат в середине таблицы, а гости сохраняют за собой пятую строчку. Обе команды демонстрируют открытый футбол с большим количеством голов, и отсутствие турнирного давления позволяет ожидать результативный матч.

«Аль-Рияд»

«Аль-Рияд» завершает сезон нестабильной серией – 3 поражения подряд и 13 пропущенных мячей за 5 матчей. Защитная линия испытывает серьeзные трудности: команда допускает ошибки и пропускает в среднем 2.60 мяча за игру.Однако в атаке команда продолжает создавать моменты – 9 голов за 5 туров (в среднем 1.80). Лидер нападения – Фаиз Селемани, забивший 7 голов в 29 матчах. Команда стабильно забивает дома и показывает боевой настрой даже в матчах с фаворитами.

«Аль-Ахли»

«Аль-Ахли» не решает турнирных задач, но демонстрирует качественный атакующий футбол. Команда забивает в 25 матчах подряд, включая 10 мячей в последних 5 играх (в среднем 2.00). Главный голеадор – Айвен Тоуни, на счету которого 29 голов в 43 матчах.Оборона нестабильна: 7 пропущенных за последние 5 игр, в том числе 3 в проигранной встрече с «Аль-Иттифаком». Тем не менее команда уверенно действует в нападении и часто играет первым номером, даже в гостях.

Факты о командах:

«Аль-Рияд»

Забивает в 5 последних матчах

Пропускает в 7 последних матчах

В среднем 1.80 гола за матч в атаке, 2.60 – в защите (последние 5 игр)

«Аль-Ахли»

Забивает в 25 матчах подряд

Пропускает в 3 последних матчах

В среднем 2.00 гола за матч в атаке, 1.40 – в защите (последние 5 игр)

Личные встречи 33% (1) 0% (0) 67% (2) 2 Забитых мячей 9 0.67 В среднем за матч 3 2:1 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч: 5:0 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур Аль-Ахли 5 : 0 Аль-Рияд Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур Аль-Рияд 2 : 1 Аль-Ахли Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур Аль-Ахли 3 : 0 Аль-Рияд

Прогноз на матч «Аль-Рияд» – «Аль-Ахли»

Обе команды стабильно забивают и имеют уязвимости в обороне. У «Аль-Ахли» лучше подбор игроков и результативность, особенно в завершающей стадии чемпионата. Учитывая форму соперников, логично ожидать обмен голами и победу гостей за счeт более высокого уровня атаки.

Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Аль-Ахли».

Рекомендованные ставки: