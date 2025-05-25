26 мая на стадионе Al Majma'ah Sports City Stadium пройдeт матч заключительного тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором сойдутся «Аль-Фейха» и «Аль-Шабаб». Хозяева провели нестабильный сезон, но уже обезопасили себя от вылета, а гости борются за место в первой шестeрке. Обе команды активно действуют в атаке, но имеют проблемы в обороне. В матче с отсутствием турнирного давления можно ожидать результативную игру с обоюдными шансами.
«Аль-Фейха»
«Аль-Фейха» занимает 13-е место, имея 36 очков. После уверенной домашней победы над «Аль-Охдудом» команда уступила «Аль-Холуду» (0:2), продемонстрировав всe ту же нестабильность, характерную для текущего сезона. В последних пяти матчах коллектив забил 6 голов (в среднем 1.2) и пропустил 8 (1.6).Главной атакующей силой остаeтся Ренцо Лопес, забивший 11 мячей. Особенно хорошо команда действует дома – три победы подряд на своeм поле, в том числе над «Дамаком» и «Аль-Охдудом». Учитывая расслабленную атмосферу последнего тура, «Аль-Фейха» наверняка сыграет на результат перед своими болельщиками.
«Аль-Шабаб»
Гости провели сильный отрезок ближе к концовке чемпионата и с 57 очками идут на 6-й позиции. В последних пяти турах «Аль-Шабаб» забивает без перерывов – 11 голов (в среднем 2.2 за игру), но и пропускает немало – 10 (в среднем 2.0). В прошлом туре команда уступила чемпиону «Аль-Иттихаду» со счeтом 2:3.Абдерразак Амдалла продолжает штамповать голы – на его счету 24 мяча за сезон. Команда делает акцент на атаку, особенно в матчах, где не требуется играть на результат. Учитывая средние показатели по голам и нестабильность защиты, матч может вновь завершиться с обменом забитыми мячами и высокой результативностью.
Факты о командах:
«Аль-Фейха»
- Побеждает в 3 последних домашних матчах
- В среднем 1.2 гола за игру (последние 5 матчей)
- В среднем 1.6 пропущенных гола за игру
- 36 очков, 13-е место
«Аль-Шабаб»
- Забивает в 5 последних матчах
- В среднем 2.2 гола за игру (последние 5 матчей)
- В среднем 2.0 пропущенных гола за игру
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей в гостях
Прогноз на матч «Аль-Фейха» – «Аль-Шабаб»
Обе команды регулярно забивают, но уязвимы в обороне. «Аль-Фейха» уверенно играет дома, а «Аль-Шабаб» стабилен в атаке даже на выезде. Ожидается яркий матч, в котором обе стороны будут иметь шансы. При равной борьбе и наличии сильных нападающих, наиболее вероятным выглядит счeт с обменом голами и минимальным перевесом гостей.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Аль-Шабаба».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:2 в пользу «Аль-Шабаба» – коэффициент 6.30
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.68
- Индивидуальный тотал «Аль-Шабаба» больше 1.5 – коэффициент 1.85