26 мая на стадионе Al Fateh Club Stadium состоится матч заключительного 34-го тура Саудовской Премьер-лиги между «Аль-Фатом» и «Аль-Насром». Обе команды уже решили турнирные задачи: хозяева обезопасили себя от вылета, а гости завершат сезон в зоне азиатских соревнований. Однако мотивация сохранить положительный имидж и забить как можно больше голов не исчезает. Особенно для «Аль-Насра», где играет лучший снайпер лиги – Криштиану Роналду.

«Аль-Фат»

Хозяева расположились на 12-й строчке с 36 очками. Команда в последних турах демонстрирует боевой настрой: победа над «Дамаком», упорная игра с «Аль-Хилалем» (3:4) и результативные матчи против «Аль-Шабаба» и «Аль-Рияда» – подтверждение того, что «Аль-Фат» способен навязывать борьбу даже грандам. За 5 последних игр команда забила 9 голов, при этом пропустив 8, что говорит о нестабильности обороны и склонности к открытой игре.Ключевая фигура в атаке – Мурад Батна. Он забил 12 мячей за сезон и остаeтся главным оружием клуба. В 13 из 15 последних матчей «Аль-Фат» отличался хотя бы одним голом, а дома команда играет раскрепощeнно, что повышает вероятность результативной встречи.

«Аль-Наср»

Команда завершает сезон на 4-м месте с 67 очками. Несмотря на потерю шансов на чемпионство, клуб не снижает темпа. «Аль-Наср» забивает в каждом из последних 13 матчей, а в последних 5 турах отличился 16 раз – в среднем 3.2 гола за игру. Лидер команды – Роналду, у которого 34 гола в 40 играх.Команда на ходу: уверенные победы над «Аль-Охдудом» (9:0) и «Аль-Халиджем» (2:0), результативные матчи против «Аль-Иттихада» и «Аль-Таавуна». Однако оборона неидеальна – 7 пропущенных мячей за 5 туров. В гостях клуб играет уверенно, побеждая в последних 3 выездных матчах.

Факты о командах:

«Аль-Фат»

Забивает в 13 из 15 последних матчей

В среднем 1.8 гола за матч (последние 5 игр)

В среднем 1.6 пропущенного гола за игру

Победа в последнем туре над «Дамаком»

«Аль-Наср»

Не проигрывает 3 матча подряд

В среднем 3.2 гола за матч (последние 5 игр)

В среднем 1.4 пропущенного гола за игру

Победа в 3 последних выездных матчах

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (3) 2 Забитых мячей 10 0.67 В среднем за матч 3.33 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч: 0:5 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур Аль-Наср 3 : 1 Аль-Фат Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур Аль-Наср 2 : 1 Аль-Фат Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур Аль-Фат 0 : 5 Аль-Наср

Прогноз на матч «Аль-Фат» – «Аль-Наср»

С учeтом атакующей формы обеих команд, стоит ждать результативной игры. «Аль-Фат» стабильно забивает, но плохо защищается. «Аль-Наср» с Роналду в составе просто не может играть на ноль. Хозяева попытаются показать себя перед своими болельщиками, но классу и эффективности гостей они вряд ли смогут что-то противопоставить.

Прогноз на точный счeт: 2:3 в пользу «Аль-Насра».

Рекомендованные ставки: