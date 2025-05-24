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Прогноз на точный счёт матча «Сатурн» – «Спартак-2»: Вторая лига Б, 25 мая 2025

24 мая 2025 12:36
Сатурн - Спартак-2
25 мая 2025, воскресенье 15:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
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7.50
Точный счёт 1:2 в пользу «Спартака-2»
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25 мая на стадионе «Сатурн» пройдeт один из самых интригующих матчей 9-го тура Второй лиги Б. На поле встретятся два претендента на верхнюю часть таблицы – «Сатурн» и «Спартак-2». Обе команды в отличной форме и ведут активную борьбу за позиции в топ-5, поэтому матч обещает быть результативным и напряжeнным до последних минут.

«Сатурн»

Команда из Раменского с 11 очками после 7 туров располагается на 6-й строчке и продолжает набирать обороты. Особенно впечатляет последний результат – победа над «Енисеем-2» со счeтом 6:0. Этот разгром стал подтверждением того, что «Сатурн» умеет доминировать дома и использовать слабости соперника по максимуму.

За последние 5 игр «Сатурн» забил 10 голов – в среднем по 2 за матч. В обороне команда выглядит уверенно: только 4 пропущенных мяча за тот же период. Дома «Сатурн» особенно надeжен – команда не проигрывает в 8 из 10 последних игр и стабильно забивает, опираясь на быстрые атаки и стандарты.

«Спартак-2»

Молодeжная команда из Москвы занимает 3-е место в таблице с 14 очками и показывает очень зрелый футбол. Команда не проигрывает в 5 матчах кряду и находится в отличной форме. При этом у «Спартака-2» хорошо работает баланс: 9 забитых и всего 3 пропущенных в последних 5 встречах.

В трeх последних турах «Спартак-2» стабильно забивает, при этом оборона держит высокий уровень концентрации. В выездных играх красно-белые стараются играть от контроля мяча и не раскрываются, особенно против команд, которые активно используют фланги и навесы, как это делает «Сатурн».

Факты о командах

«Сатурн»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей дома

  • В среднем 2.00 гола за матч, пропускает 0.80

  • Разгромил «Енисей-2» со счeтом 6:0 в прошлом туре

«Спартак-2»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем 1.80 гола за матч, пропускает 0.60
  • Забивает в 3 матчах подряд

Личные встречи
50% (2)
0% (0)
50% (2)
6
Забитых мячей
6
1.5
В среднем за матч
1.5
4:3
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  4:3
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Сатурн
4 : 3
28.07.2024
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Спартак-2
1 : 0
15.04.2024
Сатурн
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 29 тур
Спартак-2
2 : 1
30.05.2015
Сатурн
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 15 тур
Сатурн
1 : 0
11.10.2014
Спартак-2

Прогноз на матч «Сатурн» – «Спартак-2»

Встреча обещает быть напряжeнной и результативной. «Сатурн» силeн на своeм поле и будет играть первым номером, но «Спартак-2» умеет наказывать за ошибки и действует прагматично. На первый план выйдут дисциплина в обороне и реализация моментов. Обе команды забьют, но чуть больший потенциал у гостей, особенно во втором тайме.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Спартака-2».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Спартака-2» – коэффициент 7.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Победа «Спартака-2» – коэффициент 2.35

7.50
Точный счёт 1:2 в пользу «Спартака-2»
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Спартак-2 Сатурн
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