24 мая на стадионе «Кайрат» в Алматы состоится матч 10 тура Казахстанской Премьер-лиги между «Кайратом» и «Окжетпесом». «Кайрат» идет на втором месте, обладая лучшей атакой турнира и впечатляющей разницей мячей. «Окжетпес» уверенно держится в середине таблицы, демонстрируя стабильность и хорошую игровую форму.
«Кайрат»
«Кайрат» занимает вторую строчку в чемпионате, набрав 23 очка после 10 туров. Команда забила 23 гола – лучший показатель в лиге, но последние четыре матча пропускала голы, что говорит о небольших проблемах в обороне. Лучший бомбардир – Георгий Зария с 7 голами в 13 матчах. «Кайрат» выиграл 5 последних домашних матчей и обладает впечатляющей серией – не проигрывает в 25 из 27 последних встреч с «Окжетпесом».
«Окжетпес»
«Окжетпес» располагается на седьмом месте с 14 очками после 9 туров. Команда не проигрывает 4 последних матчах, забивает в среднем 1.6 гола за игру и пропускает 0.6. Главный голеадор – Даурен Жумат, имеющий 5 голов в 10 матчах. Гости выиграли 3 последних выездных поединка, что подтверждает их готовность бороться с сильным соперником.
Факты о командах
«Кайрат»
- Не проигрывает в 25 из 27 последних матчей против «Окжетпеса».
- Лучший атакующий показатель в лиге – 23 гола за 10 туров.
- Пропускает в среднем 1 гол за игру.
- Выиграл 5 последних домашних матчей.
«Окжетпес»
- Не проигрывает в 4 последних матчах.
- Среднее количество забитых голов – 1.6 за игру.
- Пропускает в среднем 0.6 голов за матч.
- Победил в 3 последних гостевых матчах.
Прогноз на матч «Кайрат» – «Окжетпес»
Матч обещает быть результативным и напряженным. «Кайрат» выглядит фаворитом благодаря атакующему потенциалу и домашнему преимуществу. Однако «Окжетпес» показал, что умеет забивать и защищаться на выезде. Ожидается динамичная игра с несколькими голами, в которой хозяева смогут добиться победы с минимальным перевесом.
Прогноз на точный счeт: 3:2 в пользу «Кайрат».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 3:2 в пользу «Кайрат» – коэффициент 9.00
- Победа «Кайрат» – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 3.0 голов – коэффициент 2.00