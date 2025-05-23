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Прогноз на точный счет матча «Кайрат» – «Окжетпес»: Премьер-лига Казахстан, 24 мая 2025

23 мая 2025 14:12
Кайрат - Окжетпес
24 мая 2025, суббота 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
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9.00
Точный счёт 3:2 в пользу «Кайрат»
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24 мая на стадионе «Кайрат» в Алматы состоится матч 10 тура Казахстанской Премьер-лиги между «Кайратом» и «Окжетпесом». «Кайрат» идет на втором месте, обладая лучшей атакой турнира и впечатляющей разницей мячей. «Окжетпес» уверенно держится в середине таблицы, демонстрируя стабильность и хорошую игровую форму.

«Кайрат»

«Кайрат» занимает вторую строчку в чемпионате, набрав 23 очка после 10 туров. Команда забила 23 гола – лучший показатель в лиге, но последние четыре матча пропускала голы, что говорит о небольших проблемах в обороне. Лучший бомбардир – Георгий Зария с 7 голами в 13 матчах. «Кайрат» выиграл 5 последних домашних матчей и обладает впечатляющей серией – не проигрывает в 25 из 27 последних встреч с «Окжетпесом».

«Окжетпес»

«Окжетпес» располагается на седьмом месте с 14 очками после 9 туров. Команда не проигрывает 4 последних матчах, забивает в среднем 1.6 гола за игру и пропускает 0.6. Главный голеадор – Даурен Жумат, имеющий 5 голов в 10 матчах. Гости выиграли 3 последних выездных поединка, что подтверждает их готовность бороться с сильным соперником.

Факты о командах

«Кайрат»

  • Не проигрывает в 25 из 27 последних матчей против «Окжетпеса».
  • Лучший атакующий показатель в лиге – 23 гола за 10 туров.
  • Пропускает в среднем 1 гол за игру.
  • Выиграл 5 последних домашних матчей.

«Окжетпес»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах.
  • Среднее количество забитых голов – 1.6 за игру.
  • Пропускает в среднем 0.6 голов за матч.
  • Победил в 3 последних гостевых матчах.

Личные встречи
72% (13)
22% (4)
6% (1)
48
Забитых мячей
14
2.67
В среднем за матч
0.78
6:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  6:0
Самая крупная ничья:  3:3
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Окжетпес
0 : 1
15.07.2023
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Кайрат
2 : 1
03.06.2023
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Окжетпес
3 : 3
27.09.2020
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат
5 : 0
11.03.2020
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Кайрат
0 : 1
25.08.2019
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Окжетпес
1 : 2
16.06.2019
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Кайрат
4 : 1
06.04.2019
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
0 : 1
13.08.2017
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Окжетпес
2 : 3
14.05.2017
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Кайрат
2 : 2
12.03.2017
Окжетпес
Казахстан. Финальный раунд, 32 тур
Кайрат
5 : 0
29.10.2016
Окжетпес
Казахстан. Финальный раунд, 23 тур
Окжетпес
1 : 3
13.08.2016
Кайрат
Казахстан. Премьер-Лига, 12 тур
Кайрат
6 : 0
21.05.2016
Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига, 2 тур
Окжетпес
1 : 1
19.03.2016
Кайрат
Казахстан. Премьер-Лига, 15 тур
Окжетпес
1 : 3
06.06.2015
Кайрат
Казахстан. Премьер-Лига, 5 тур
Кайрат
4 : 0
05.04.2015
Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига, 14 тур
Окжетпес
0 : 0
24.06.2012
Кайрат
Казахстан. Премьер-Лига, 2 тур
Кайрат
3 : 0
18.03.2012
Окжетпес
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Прогноз на матч «Кайрат» – «Окжетпес»

Матч обещает быть результативным и напряженным. «Кайрат» выглядит фаворитом благодаря атакующему потенциалу и домашнему преимуществу. Однако «Окжетпес» показал, что умеет забивать и защищаться на выезде. Ожидается динамичная игра с несколькими голами, в которой хозяева смогут добиться победы с минимальным перевесом.

Прогноз на точный счeт: 3:2 в пользу «Кайрат».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:2 в пользу «Кайрат» – коэффициент 9.00
  • Победа «Кайрат» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 3.0 голов – коэффициент 2.00

9.00
Точный счёт 3:2 в пользу «Кайрат»
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Автор: Орлов Максим
Казахстан. Премьер-лига Окжетпес Кайрат
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Точный счёт 1:0 в пользу «Ротор-2»
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1 : 1
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