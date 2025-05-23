24 мая на стадионе «Кайрат» в Алматы состоится матч 10 тура Казахстанской Премьер-лиги между «Кайратом» и «Окжетпесом». «Кайрат» идет на втором месте, обладая лучшей атакой турнира и впечатляющей разницей мячей. «Окжетпес» уверенно держится в середине таблицы, демонстрируя стабильность и хорошую игровую форму.

«Кайрат»

«Кайрат» занимает вторую строчку в чемпионате, набрав 23 очка после 10 туров. Команда забила 23 гола – лучший показатель в лиге, но последние четыре матча пропускала голы, что говорит о небольших проблемах в обороне. Лучший бомбардир – Георгий Зария с 7 голами в 13 матчах. «Кайрат» выиграл 5 последних домашних матчей и обладает впечатляющей серией – не проигрывает в 25 из 27 последних встреч с «Окжетпесом».

«Окжетпес»

«Окжетпес» располагается на седьмом месте с 14 очками после 9 туров. Команда не проигрывает 4 последних матчах, забивает в среднем 1.6 гола за игру и пропускает 0.6. Главный голеадор – Даурен Жумат, имеющий 5 голов в 10 матчах. Гости выиграли 3 последних выездных поединка, что подтверждает их готовность бороться с сильным соперником.

Факты о командах

«Кайрат»

Не проигрывает в 25 из 27 последних матчей против «Окжетпеса».

Лучший атакующий показатель в лиге – 23 гола за 10 туров.

Пропускает в среднем 1 гол за игру.

Выиграл 5 последних домашних матчей.

«Окжетпес»

Не проигрывает в 4 последних матчах.

Среднее количество забитых голов – 1.6 за игру.

Пропускает в среднем 0.6 голов за матч.

Победил в 3 последних гостевых матчах.

Личные встречи 72% (13) 22% (4) 6% (1) 48 Забитых мячей 14 2.67 В среднем за матч 0.78 6:0 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 6:0 Самая крупная ничья: 3:3 Казахстан. Премьер-лига, 15 тур Окжетпес 0 : 1 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 12 тур Кайрат 2 : 1 Окжетпес Казахстан. Премьер-лига, 11 тур Окжетпес 3 : 3 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 21 тур Кайрат 5 : 0 Окжетпес Казахстан. Премьер-лига, 24 тур Кайрат 0 : 1 Окжетпес Казахстан. Премьер-лига, 14 тур Окжетпес 1 : 2 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 4 тур Кайрат 4 : 1 Окжетпес Казахстан. Премьер-лига, 23 тур Окжетпес 0 : 1 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 12 тур Окжетпес 2 : 3 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 2 тур Кайрат 2 : 2 Окжетпес Казахстан. Финальный раунд, 32 тур Кайрат 5 : 0 Окжетпес Казахстан. Финальный раунд, 23 тур Окжетпес 1 : 3 Кайрат Казахстан. Премьер-Лига, 12 тур Кайрат 6 : 0 Окжетпес Казахстан. Премьер-Лига, 2 тур Окжетпес 1 : 1 Кайрат Казахстан. Премьер-Лига, 15 тур Окжетпес 1 : 3 Кайрат Казахстан. Премьер-Лига, 5 тур Кайрат 4 : 0 Окжетпес Казахстан. Премьер-Лига, 14 тур Окжетпес 0 : 0 Кайрат Казахстан. Премьер-Лига, 2 тур Кайрат 3 : 0 Окжетпес

Прогноз на матч «Кайрат» – «Окжетпес»

Матч обещает быть результативным и напряженным. «Кайрат» выглядит фаворитом благодаря атакующему потенциалу и домашнему преимуществу. Однако «Окжетпес» показал, что умеет забивать и защищаться на выезде. Ожидается динамичная игра с несколькими голами, в которой хозяева смогут добиться победы с минимальным перевесом.

Прогноз на точный счeт: 3:2 в пользу «Кайрат».

Рекомендованные ставки: