25 мая на стадионе «Avanhard» в Ровно состоится матч 30-го тура украинской Премьер-лиги между командами «Верес» и «ЛНЗ». «Верес» пытается преодолеть серию неудач и улучшить турнирное положение, в то время как «ЛНЗ» демонстрирует устойчивую оборону и стремится закрепить свой статус.

«Верес»

«Верес» переживает непростой период, проиграв четыре последних матча подряд. В последних пяти играх команда забила всего 3 гола, но пропустила 11, что указывает на серьeзные проблемы в обороне. Лучший бомбардир – Николай Гайдучик с 7 мячами, но его усилий пока недостаточно для подъeма команды. Команда пропускает в среднем более двух голов за матч, что серьeзно осложняет задачу набора очков. Домашняя поддержка может помочь, но состояние команды вызывает опасения.

«ЛНЗ»

«ЛНЗ» идeт в серии из пяти ничьих подряд, демонстрируя очень надeжную оборону – всего 1 пропущенный гол за последние 5 матчей. Результативность невысока – команда забила всего один гол за этот период, но стабильность в защите даeт «ЛНЗ» шансы на положительный результат. Лучший бомбардир – Мухаррем Яшари с 5 голами. «ЛНЗ» вряд ли станет рисковать, предпочитая сыграть на удержание результата.

Факты о командах:

«Верес»

Проигрыш в 4 последних матчах подряд.

В среднем забивает 0.6 гола за игру (последние 5 матчей).

Пропускает в среднем 2.2 гола за игру (последние 5 матчей).

Пропускает в 8 последних матчах подряд.

«ЛНЗ»

5 последних матчей – все ничьи.

В среднем забивает 0.2 гола за игру (последние 5 матчей).

Пропускает 0.2 гола за игру (последние 5 матчей).

Забивает в 4 последних матчах подряд.

Личные встречи 33% (1) 33% (1) 33% (1) 2 Забитых мячей 2 0.67 В среднем за матч 0.67 2:1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 1:2 Украина. Премьер-лига, 15 тур ЛНЗ 1 : 2 Верес Украина. Премьер-лига, 24 тур ЛНЗ 1 : 0 Верес Украина. Премьер-лига, 9 тур Верес 0 : 0 ЛНЗ

Прогноз на матч «Верес» – «ЛНЗ»

Исходя из состояния команд, ожидать большого количества голов не приходится. «Верес» находится в кризисе, «ЛНЗ» делает ставку на надeжную защиту и минимальные риски. Вероятна результативная ничья с невысоким количеством голов.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки: