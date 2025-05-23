25 мая на стадионе «Avanhard» в Ровно состоится матч 30-го тура украинской Премьер-лиги между командами «Верес» и «ЛНЗ». «Верес» пытается преодолеть серию неудач и улучшить турнирное положение, в то время как «ЛНЗ» демонстрирует устойчивую оборону и стремится закрепить свой статус.
«Верес»
«Верес» переживает непростой период, проиграв четыре последних матча подряд. В последних пяти играх команда забила всего 3 гола, но пропустила 11, что указывает на серьeзные проблемы в обороне. Лучший бомбардир – Николай Гайдучик с 7 мячами, но его усилий пока недостаточно для подъeма команды. Команда пропускает в среднем более двух голов за матч, что серьeзно осложняет задачу набора очков. Домашняя поддержка может помочь, но состояние команды вызывает опасения.
«ЛНЗ»
«ЛНЗ» идeт в серии из пяти ничьих подряд, демонстрируя очень надeжную оборону – всего 1 пропущенный гол за последние 5 матчей. Результативность невысока – команда забила всего один гол за этот период, но стабильность в защите даeт «ЛНЗ» шансы на положительный результат. Лучший бомбардир – Мухаррем Яшари с 5 голами. «ЛНЗ» вряд ли станет рисковать, предпочитая сыграть на удержание результата.
Факты о командах:
«Верес»
- Проигрыш в 4 последних матчах подряд.
- В среднем забивает 0.6 гола за игру (последние 5 матчей).
- Пропускает в среднем 2.2 гола за игру (последние 5 матчей).
- Пропускает в 8 последних матчах подряд.
«ЛНЗ»
- 5 последних матчей – все ничьи.
- В среднем забивает 0.2 гола за игру (последние 5 матчей).
- Пропускает 0.2 гола за игру (последние 5 матчей).
- Забивает в 4 последних матчах подряд.
Прогноз на матч «Верес» – «ЛНЗ»
Исходя из состояния команд, ожидать большого количества голов не приходится. «Верес» находится в кризисе, «ЛНЗ» делает ставку на надeжную защиту и минимальные риски. Вероятна результативная ничья с невысоким количеством голов.
Прогноз на точный счeт: 1:1.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75