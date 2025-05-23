Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Верес» – «ЛНЗ»: Премьер-лига Украины, 25 мая 2025

23 мая 2025 13:40
Верес - ЛНЗ
25 мая 2025, воскресенье 15:30 | Украина. Премьер-лига, 30 тур
Перейти в онлайн матча
6.50
Точный счёт 1:1
Сделать ставку

25 мая на стадионе «Avanhard» в Ровно состоится матч 30-го тура украинской Премьер-лиги между командами «Верес» и «ЛНЗ». «Верес» пытается преодолеть серию неудач и улучшить турнирное положение, в то время как «ЛНЗ» демонстрирует устойчивую оборону и стремится закрепить свой статус.

«Верес»

«Верес» переживает непростой период, проиграв четыре последних матча подряд. В последних пяти играх команда забила всего 3 гола, но пропустила 11, что указывает на серьeзные проблемы в обороне. Лучший бомбардир – Николай Гайдучик с 7 мячами, но его усилий пока недостаточно для подъeма команды. Команда пропускает в среднем более двух голов за матч, что серьeзно осложняет задачу набора очков. Домашняя поддержка может помочь, но состояние команды вызывает опасения.

«ЛНЗ»

«ЛНЗ» идeт в серии из пяти ничьих подряд, демонстрируя очень надeжную оборону – всего 1 пропущенный гол за последние 5 матчей. Результативность невысока – команда забила всего один гол за этот период, но стабильность в защите даeт «ЛНЗ» шансы на положительный результат. Лучший бомбардир – Мухаррем Яшари с 5 голами. «ЛНЗ» вряд ли станет рисковать, предпочитая сыграть на удержание результата.

Факты о командах:

«Верес»

  • Проигрыш в 4 последних матчах подряд.
  • В среднем забивает 0.6 гола за игру (последние 5 матчей).
  • Пропускает в среднем 2.2 гола за игру (последние 5 матчей).
  • Пропускает в 8 последних матчах подряд.

«ЛНЗ»

  • 5 последних матчей – все ничьи.
  • В среднем забивает 0.2 гола за игру (последние 5 матчей).
  • Пропускает 0.2 гола за игру (последние 5 матчей).
  • Забивает в 4 последних матчах подряд.

Личные встречи
33% (1)
33% (1)
33% (1)
2
Забитых мячей
2
0.67
В среднем за матч
0.67
2:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:2
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
1 : 2
30.11.2024
Верес
Украина. Премьер-лига, 24 тур
ЛНЗ
1 : 0
15.04.2024
Верес
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Верес
0 : 0
30.09.2023
ЛНЗ

Прогноз на матч «Верес» – «ЛНЗ»

Исходя из состояния команд, ожидать большого количества голов не приходится. «Верес» находится в кризисе, «ЛНЗ» делает ставку на надeжную защиту и минимальные риски. Вероятна результативная ничья с невысоким количеством голов.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

6.50
Точный счёт 1:1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Украина. Премьер-лига ЛНЗ Верес
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
6.70
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Ислочь - Арсенал
Точный счёт 2:0 в пользу «Ислочи»
Матч завершен
3 : 2
6.90
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Ротор-2 - Химки-М
Точный счёт 1:0 в пользу «Ротор-2»
Матч завершен
1 : 0
7.50
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Оболонь - Левый берег
Точный счёт 2:1 в пользу «Оболони»
Матч завершен
1 : 0
5.80
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Оболонь - Левый берег
Точный счёт 1:0 в пользу «Оболони»
Матч завершен
1 : 1
6.00
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец - Ворскла
Точный счёт 1:1
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 