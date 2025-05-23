24 мая на стадионе в Ульяновске «Волга» принимает «Волгарь» в рамках 14-го тура Второй лиги А. Обе команды находятся в верхней части таблицы и претендуют на повышение. «Волга» набрала 23 очка и занимает второе место, демонстрируя лучшую оборону лиги. «Волгарь» на четвeртой позиции с 20 очками и серией из пяти матчей, в которых команда обязательно забивает. Это встреча двух организованных и прагматичных команд, где результат может решить один момент.

«Волга Ульяновск»

Коллектив из Ульяновска уверенно проводит сезон, опираясь на надeжную оборону и дисциплину в действиях. За 13 туров команда пропустила всего 2 мяча в последних 5 встречах, а средний показатель – 0.40 гола за игру. В атаке «Волга» также действует эффективно: 8 забитых голов за последние 5 матчей (в среднем 1.60). Особняком стоит недавняя крупная победа 4:0 над «Торпедо Миасс». Команда показывает зрелый и сбалансированный футбол, умея как сдерживать, так и наказывать соперника.

«Волгарь»

Астраханский клуб демонстрирует уверенную игру в атаке, забивая в каждом из пяти последних матчей. Средняя результативность составляет 1.00 гол за игру. В обороне команда также неплоха: 4 пропущенных мяча в пяти встречах (0.80). «Волгарь» стремится к контролю мяча и опасен в позиционных атаках, но при этом иногда уязвим при быстрых переходах соперника. Победа над «ПФК Кубань» в прошлом туре подняла уверенность, но игра в гостях против организованной обороны «Волги» станет серьeзным испытанием.

Факты о командах:

«Волга Ульяновск»

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей

В последних 5 матчах забивает в среднем 1.60 гола

Пропускает в среднем 0.40 гола за игру

«Волгарь»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в каждом из последних 5 матчей

В среднем 1.00 гола за матч, пропускает – 0.80

Личные встречи 0% (0) 33% (1) 67% (2) 2 Забитых мячей 6 0.67 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 0:3 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур Волгарь 2 : 2 Волга Россия. Первая лига, 25 тур Волга 0 : 3 Волгарь Россия. Первая лига, 9 тур Волгарь 1 : 0 Волга

Прогноз на матч «Волга Ульяновск» – «Волгарь»

Матч обещает быть крайне упорным и плотным по ходу. «Волга» обладает лучшей защитой в лиге и дома почти не даeт создавать опасные моменты. В то же время «Волгарь» стабильно находит пути к воротам соперников. Однако в Ульяновске им придeтся играть вторым номером. Вероятнее всего, хозяева минимально победят, используя своe преимущество в организации и свежести после уверенной победы в прошлом туре.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Волги Ульяновск»

Рекомендованные ставки: