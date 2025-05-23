24 мая на стадионе в Ульяновске «Волга» принимает «Волгарь» в рамках 14-го тура Второй лиги А. Обе команды находятся в верхней части таблицы и претендуют на повышение. «Волга» набрала 23 очка и занимает второе место, демонстрируя лучшую оборону лиги. «Волгарь» на четвeртой позиции с 20 очками и серией из пяти матчей, в которых команда обязательно забивает. Это встреча двух организованных и прагматичных команд, где результат может решить один момент.
«Волга Ульяновск»
Коллектив из Ульяновска уверенно проводит сезон, опираясь на надeжную оборону и дисциплину в действиях. За 13 туров команда пропустила всего 2 мяча в последних 5 встречах, а средний показатель – 0.40 гола за игру. В атаке «Волга» также действует эффективно: 8 забитых голов за последние 5 матчей (в среднем 1.60). Особняком стоит недавняя крупная победа 4:0 над «Торпедо Миасс». Команда показывает зрелый и сбалансированный футбол, умея как сдерживать, так и наказывать соперника.
«Волгарь»
Астраханский клуб демонстрирует уверенную игру в атаке, забивая в каждом из пяти последних матчей. Средняя результативность составляет 1.00 гол за игру. В обороне команда также неплоха: 4 пропущенных мяча в пяти встречах (0.80). «Волгарь» стремится к контролю мяча и опасен в позиционных атаках, но при этом иногда уязвим при быстрых переходах соперника. Победа над «ПФК Кубань» в прошлом туре подняла уверенность, но игра в гостях против организованной обороны «Волги» станет серьeзным испытанием.
Факты о командах:
«Волга Ульяновск»
- Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей
- В последних 5 матчах забивает в среднем 1.60 гола
- Пропускает в среднем 0.40 гола за игру
«Волгарь»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
- Забивает в каждом из последних 5 матчей
- В среднем 1.00 гола за матч, пропускает – 0.80
Прогноз на матч «Волга Ульяновск» – «Волгарь»
Матч обещает быть крайне упорным и плотным по ходу. «Волга» обладает лучшей защитой в лиге и дома почти не даeт создавать опасные моменты. В то же время «Волгарь» стабильно находит пути к воротам соперников. Однако в Ульяновске им придeтся играть вторым номером. Вероятнее всего, хозяева минимально победят, используя своe преимущество в организации и свежести после уверенной победы в прошлом туре.
Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Волги Ульяновск»
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:0 в пользу «Волги Ульяновск» на коэффициент 5.90
- Победа «Волги Ульяновск» с форой (0) на коэффициент 1.75
- Индивидуальный тотал «Волгаря» меньше 1.0 на коэффициент 1.82