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Прогноз на точный счёт матча «Челябинск» – «Родина-2»: Вторая лига А, 24 мая 2025

23 мая 2025 11:35
Челябинск - Родина-2
24 мая 2025, суббота 15:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
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4.80
Точный счёт 2:0 в пользу «Челябинска»
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24 мая в рамках 14-го тура Второй лиги А на поле стадиона в Челябинске встретятся две команды с разной динамикой результатов. Хозяева ведут борьбу за топ-3, показывая результативную игру, но нестабильны в обороне. Гости из «Родины-2» стремятся прервать затяжную серию поражений, однако с реализацией моментов у них серьeзные проблемы. Этот матч может стать переломным моментом как для амбиций хозяев, так и для выживания гостей в плотной нижней части таблицы.

«Челябинск»

«Челябинск» располагается на 5-й позиции с 20 очками после 13 туров. Команда демонстрирует зрелищную игру в атаке, забивая в трeх матчах подряд и имея 7 голов за последние 5 туров – в среднем 1.40 мяча за игру. Однако защита вызывает вопросы: 8 пропущенных мячей (1.60 за матч). Последний результат – болезненное поражение от «Спартака Кострома» со счeтом 1:5. Тем не менее дома челябинцы опасны и способны быстро включаться в игру после неудач, как это было ранее против «ПФК Кубань» и «Велеса».

«Родина-2»

Молодeжный состав из Москвы находится в кризисе. После 13 матчей у команды 12 очков и 8-е место. Три поражения подряд с общим счeтом 0:4 говорят о проблемах в атаке. Хотя статистика утверждает, что «Родина-2» забивает в 6 последних матчах турнира, в последних 5 играх команда не забила ни одного гола. Средняя результативность – 0.00. В защите они не так уязвимы: 5 пропущенных за 5 матчей (1.00 за игру). Но без атакующего давления этого недостаточно для набора очков.

Факты о командах:

«Челябинск»

  • Забивает в 3 последних матчах
  • В среднем 1.40 гола за игру в последних 5 матчах
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру

«Родина-2»

  • Проигрывает в 3 последних матчах
  • В последних 5 матчах не забила ни одного гола
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Личные встречи
40% (2)
0% (0)
60% (3)
5
Забитых мячей
6
1
В среднем за матч
1.2
3:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  1:3
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Родина-2
2 : 0
06.04.2025
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Родина-2
1 : 3
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Прогноз на матч «Челябинск» – «Родина-2»

Форма «Челябинска» в атаке и игровая нестабильность «Родины-2» делают хозяев фаворитом этой встречи. Несмотря на разгром от «Спартака Кострома», челябинцы уверенно действуют на своeм поле и умеют возвращаться в игру после неудач. Учитывая слабую реализацию гостей и нестабильную, но результативную игру хозяев, матч скорее всего завершится победой «Челябинска» с минимальным перевесом. Возможен сценарий, при котором «Родина-2» снова останется без забитых мячей.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Челябинска»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Челябинска» на коэффициент 4.80
  • Победа «Челябинска» с форой (-1) на коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Родины-2» меньше 0.5 на коэффициент 2.25

4.80
Точный счёт 2:0 в пользу «Челябинска»
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Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Родина-2 Челябинск
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