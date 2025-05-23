24 мая в рамках 14-го тура Второй лиги А на поле стадиона в Челябинске встретятся две команды с разной динамикой результатов. Хозяева ведут борьбу за топ-3, показывая результативную игру, но нестабильны в обороне. Гости из «Родины-2» стремятся прервать затяжную серию поражений, однако с реализацией моментов у них серьeзные проблемы. Этот матч может стать переломным моментом как для амбиций хозяев, так и для выживания гостей в плотной нижней части таблицы.

«Челябинск»

«Челябинск» располагается на 5-й позиции с 20 очками после 13 туров. Команда демонстрирует зрелищную игру в атаке, забивая в трeх матчах подряд и имея 7 голов за последние 5 туров – в среднем 1.40 мяча за игру. Однако защита вызывает вопросы: 8 пропущенных мячей (1.60 за матч). Последний результат – болезненное поражение от «Спартака Кострома» со счeтом 1:5. Тем не менее дома челябинцы опасны и способны быстро включаться в игру после неудач, как это было ранее против «ПФК Кубань» и «Велеса».

«Родина-2»

Молодeжный состав из Москвы находится в кризисе. После 13 матчей у команды 12 очков и 8-е место. Три поражения подряд с общим счeтом 0:4 говорят о проблемах в атаке. Хотя статистика утверждает, что «Родина-2» забивает в 6 последних матчах турнира, в последних 5 играх команда не забила ни одного гола. Средняя результативность – 0.00. В защите они не так уязвимы: 5 пропущенных за 5 матчей (1.00 за игру). Но без атакующего давления этого недостаточно для набора очков.

Факты о командах:

«Челябинск»

Забивает в 3 последних матчах

В среднем 1.40 гола за игру в последних 5 матчах

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру

«Родина-2»

Проигрывает в 3 последних матчах

В последних 5 матчах не забила ни одного гола

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Личные встречи 40% (2) 0% (0) 60% (3) 5 Забитых мячей 6 1 В среднем за матч 1.2 3:1 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 1:3 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур Родина-2 2 : 0 Челябинск Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур Родина-2 1 : 3 Челябинск Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур Челябинск 2 : 1 Родина-2 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур Челябинск 0 : 1 Родина-2 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 6 тур Родина-2 1 : 0 Челябинск

Прогноз на матч «Челябинск» – «Родина-2»

Форма «Челябинска» в атаке и игровая нестабильность «Родины-2» делают хозяев фаворитом этой встречи. Несмотря на разгром от «Спартака Кострома», челябинцы уверенно действуют на своeм поле и умеют возвращаться в игру после неудач. Учитывая слабую реализацию гостей и нестабильную, но результативную игру хозяев, матч скорее всего завершится победой «Челябинска» с минимальным перевесом. Возможен сценарий, при котором «Родина-2» снова останется без забитых мячей.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Челябинска»

Рекомендованные ставки: