24 мая в рамках 14-го тура Второй лиги А на поле стадиона в Челябинске встретятся две команды с разной динамикой результатов. Хозяева ведут борьбу за топ-3, показывая результативную игру, но нестабильны в обороне. Гости из «Родины-2» стремятся прервать затяжную серию поражений, однако с реализацией моментов у них серьeзные проблемы. Этот матч может стать переломным моментом как для амбиций хозяев, так и для выживания гостей в плотной нижней части таблицы.
«Челябинск»
«Челябинск» располагается на 5-й позиции с 20 очками после 13 туров. Команда демонстрирует зрелищную игру в атаке, забивая в трeх матчах подряд и имея 7 голов за последние 5 туров – в среднем 1.40 мяча за игру. Однако защита вызывает вопросы: 8 пропущенных мячей (1.60 за матч). Последний результат – болезненное поражение от «Спартака Кострома» со счeтом 1:5. Тем не менее дома челябинцы опасны и способны быстро включаться в игру после неудач, как это было ранее против «ПФК Кубань» и «Велеса».
«Родина-2»
Молодeжный состав из Москвы находится в кризисе. После 13 матчей у команды 12 очков и 8-е место. Три поражения подряд с общим счeтом 0:4 говорят о проблемах в атаке. Хотя статистика утверждает, что «Родина-2» забивает в 6 последних матчах турнира, в последних 5 играх команда не забила ни одного гола. Средняя результативность – 0.00. В защите они не так уязвимы: 5 пропущенных за 5 матчей (1.00 за игру). Но без атакующего давления этого недостаточно для набора очков.
Факты о командах:
«Челябинск»
- Забивает в 3 последних матчах
- В среднем 1.40 гола за игру в последних 5 матчах
- Пропускает в среднем 1.60 гола за игру
«Родина-2»
- Проигрывает в 3 последних матчах
- В последних 5 матчах не забила ни одного гола
- Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
Прогноз на матч «Челябинск» – «Родина-2»
Форма «Челябинска» в атаке и игровая нестабильность «Родины-2» делают хозяев фаворитом этой встречи. Несмотря на разгром от «Спартака Кострома», челябинцы уверенно действуют на своeм поле и умеют возвращаться в игру после неудач. Учитывая слабую реализацию гостей и нестабильную, но результативную игру хозяев, матч скорее всего завершится победой «Челябинска» с минимальным перевесом. Возможен сценарий, при котором «Родина-2» снова останется без забитых мячей.
Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Челябинска»
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:0 в пользу «Челябинска» на коэффициент 4.80
- Победа «Челябинска» с форой (-1) на коэффициент 2.10
- Индивидуальный тотал «Родины-2» меньше 0.5 на коэффициент 2.25