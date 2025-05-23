В субботу, 24 мая, в 34-м туре российской Первой лиги сыграют «Сокол» и «Чайка». Матч пройдет в Саратове, начало – в 13:00 (мск).
«Сокол»
Команда Младена Кашчелана находится на 16-й позиции в Первой лиге, набрав 29 очков. «Сокол» добыл 6 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 16 поражений, разница мячей – 24:41.
Последние результаты «Сокола» в Первой лиге:
- 18.05.25 «Шинник» – «Сокол» – 0:4;
- 10.05.25 «Енисей» – «Сокол» – 2:1;
- 04.05.25 «Сокол» – «Тюмень» – 1:0.
«Чайка»
«Чайка» набрала 38 очков и занимает 11-е место в таблице. Подопечные Сергея Первушина добыли 8 побед, 14 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 31:42.
Предыдущие результаты «Чайки» в Первой лиге:
- 17.05.25 «Чайка» – «Ротор» – 1:0;
- 11.05.25 «Тюмень» – «Чайка» – 1:1;
- 03.05.25 «Чайка» – «Алания» – 0:3.
Прогноз на матч «Сокол» – «Чайка»
«Сокол» уже не спасется от вылета во Вторую лигу. «Чайка» – в середине таблицы, без какой-либо турнирной мотивации. Команды могут сыграть в свое удовольствие без оглядки на результат. Прогноз – счет 2:2 с коэффициентом 18.00.