В субботу, 24 мая, в 34-м туре российской Первой лиги сыграют «Сокол» и «Чайка». Матч пройдет в Саратове, начало – в 13:00 (мск).

«Сокол»

Команда Младена Кашчелана находится на 16-й позиции в Первой лиге, набрав 29 очков. «Сокол» добыл 6 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 16 поражений, разница мячей – 24:41.

Последние результаты «Сокола» в Первой лиге:

18.05.25 «Шинник» – «Сокол» – 0:4;

10.05.25 «Енисей» – «Сокол» – 2:1;

04.05.25 «Сокол» – «Тюмень» – 1:0.

«Чайка»

«Чайка» набрала 38 очков и занимает 11-е место в таблице. Подопечные Сергея Первушина добыли 8 побед, 14 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 31:42.

Предыдущие результаты «Чайки» в Первой лиге:

17.05.25 «Чайка» – «Ротор» – 1:0;

11.05.25 «Тюмень» – «Чайка» – 1:1;

03.05.25 «Чайка» – «Алания» – 0:3.

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 1 Забитых мячей 1 1 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Первая лига, 1 тур Чайка 1 : 1 Сокол

Прогноз на матч «Сокол» – «Чайка»

«Сокол» уже не спасется от вылета во Вторую лигу. «Чайка» – в середине таблицы, без какой-либо турнирной мотивации. Команды могут сыграть в свое удовольствие без оглядки на результат. Прогноз – счет 2:2 с коэффициентом 18.00.