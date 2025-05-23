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Прогноз на точный счет матча «Сокол» – «Чайка»: ФНЛ, 24 мая 2025

23 мая 2025 10:10
Сокол - Чайка
24 мая 2025, суббота 13:00 | Россия. Первая лига, 34 тур
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18.00
Прогноз на точный счет – 2:2
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В субботу, 24 мая, в 34-м туре российской Первой лиги сыграют «Сокол» и «Чайка». Матч пройдет в Саратове, начало – в 13:00 (мск).

«Сокол»

Команда Младена Кашчелана находится на 16-й позиции в Первой лиге, набрав 29 очков. «Сокол» добыл 6 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 16 поражений, разница мячей – 24:41.

Последние результаты «Сокола» в Первой лиге:

  • 18.05.25 «Шинник» – «Сокол» – 0:4;
  • 10.05.25 «Енисей» – «Сокол» – 2:1;
  • 04.05.25 «Сокол» – «Тюмень» – 1:0.

«Чайка»

«Чайка» набрала 38 очков и занимает 11-е место в таблице. Подопечные Сергея Первушина добыли 8 побед, 14 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 31:42.

Предыдущие результаты «Чайки» в Первой лиге:

  • 17.05.25 «Чайка» – «Ротор» – 1:0;
  • 11.05.25 «Тюмень» – «Чайка» – 1:1;
  • 03.05.25 «Чайка» – «Алания» – 0:3.

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Первая лига, 1 тур
Чайка
1 : 1
14.07.2024
Сокол

Прогноз на матч «Сокол» – «Чайка»

«Сокол» уже не спасется от вылета во Вторую лигу. «Чайка» – в середине таблицы, без какой-либо турнирной мотивации. Команды могут сыграть в свое удовольствие без оглядки на результат. Прогноз – счет 2:2 с коэффициентом 18.00.

18.00
Прогноз на точный счет – 2:2
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Автор: Орлов Максим
Россия. Первая лига Чайка Сокол
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