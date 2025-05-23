В субботу, 24 мая, в 34-м туре российской Первой лиги сыграют «Черноморец» и «Сочи». Матч пройдет в Новороссийске, начало – в 13:00 (мск).
«Черноморец»
Команда Олега Василенко располагается на 3-й строчке в Первой лиге, набрав 61 очко. «Черноморец» добыл 18 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений, разница мячей – 49:33.
Последние результаты «Черноморца» в Первой лиге:
- 19.05.25 «Нефтехимик» – «Черноморец» – 0:2;
- 10.05.25 «Черноморец» – «Балтика» – 0:0;
- 03.05.25 «Шинник» – «Черноморец» – 0:2.
«Сочи»
«Сочи» набрал 57 очков и занимает 4-е место в таблице. Подопечные Роберта Морено добыли 16 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 54:32.
Предыдущие результаты «Сочи» в Первой лиге:
- 17.05.25 «Сочи» – «Торпедо» – 0:1;
- 10.05.25 «Нефтехимик» – «Сочи» – 1:1;
- 03.05.25 «Сочи» – «Арсенал» – 5:1.
Прогноз на матч «Черноморец» – «Сочи»
«Черноморец» гарантировал себе место в стыковых матчах, но в случае победы может рассчитывать на прямой выход в РПЛ. «Сочи» всего на 1 очко опережают «Урал» и проигрывать не имеют права. Ожидаем жаркую зарубу с ничейным исходом. Прогноз – 1:1 с коэффициентом 6.50.