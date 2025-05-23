В субботу, 24 мая, в 34-м туре российской Первой лиги сыграют «Черноморец» и «Сочи». Матч пройдет в Новороссийске, начало – в 13:00 (мск).

«Черноморец»

Команда Олега Василенко располагается на 3-й строчке в Первой лиге, набрав 61 очко. «Черноморец» добыл 18 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений, разница мячей – 49:33.

Последние результаты «Черноморца» в Первой лиге:

19.05.25 «Нефтехимик» – «Черноморец» – 0:2;

10.05.25 «Черноморец» – «Балтика» – 0:0;

03.05.25 «Шинник» – «Черноморец» – 0:2.

«Сочи»

«Сочи» набрал 57 очков и занимает 4-е место в таблице. Подопечные Роберта Морено добыли 16 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 54:32.

Предыдущие результаты «Сочи» в Первой лиге:

17.05.25 «Сочи» – «Торпедо» – 0:1;

10.05.25 «Нефтехимик» – «Сочи» – 1:1;

03.05.25 «Сочи» – «Арсенал» – 5:1.

Личные встречи 50% (1) 0% (0) 50% (1) 3 Забитых мячей 3 1.5 В среднем за матч 1.5 2:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 2:1 Россия. Первая лига, 5 тур Сочи 2 : 1 Черноморец Россия. Кубок, 1/32 финала Черноморец 2 : 1 Сочи

Прогноз на матч «Черноморец» – «Сочи»

«Черноморец» гарантировал себе место в стыковых матчах, но в случае победы может рассчитывать на прямой выход в РПЛ. «Сочи» всего на 1 очко опережают «Урал» и проигрывать не имеют права. Ожидаем жаркую зарубу с ничейным исходом. Прогноз – 1:1 с коэффициентом 6.50.