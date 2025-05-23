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Прогноз на точный счет матча «Черноморец» – «Сочи»: ФНЛ, 24 мая 2025

23 мая 2025 10:09
Черноморец - Сочи
24 мая 2025, суббота 13:00 | Россия. Первая лига, 34 тур
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6.50
Прогноз на точный счет – 1:1
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В субботу, 24 мая, в 34-м туре российской Первой лиги сыграют «Черноморец» и «Сочи». Матч пройдет в Новороссийске, начало – в 13:00 (мск).

«Черноморец»

Команда Олега Василенко располагается на 3-й строчке в Первой лиге, набрав 61 очко. «Черноморец» добыл 18 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений, разница мячей – 49:33.

Последние результаты «Черноморца» в Первой лиге:

  • 19.05.25 «Нефтехимик» – «Черноморец» – 0:2;
  • 10.05.25 «Черноморец» – «Балтика» – 0:0;
  • 03.05.25 «Шинник» – «Черноморец» – 0:2.

«Сочи»

«Сочи» набрал 57 очков и занимает 4-е место в таблице. Подопечные Роберта Морено добыли 16 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 54:32.

Предыдущие результаты «Сочи» в Первой лиге:

  • 17.05.25 «Сочи» – «Торпедо» – 0:1;
  • 10.05.25 «Нефтехимик» – «Сочи» – 1:1;
  • 03.05.25 «Сочи» – «Арсенал» – 5:1.

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
3
Забитых мячей
3
1.5
В среднем за матч
1.5
2:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Россия. Первая лига, 5 тур
Сочи
2 : 1
10.08.2024
Черноморец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Черноморец
2 : 1
22.08.2018
Сочи

Прогноз на матч «Черноморец» – «Сочи»

«Черноморец» гарантировал себе место в стыковых матчах, но в случае победы может рассчитывать на прямой выход в РПЛ. «Сочи» всего на 1 очко опережают «Урал» и проигрывать не имеют права. Ожидаем жаркую зарубу с ничейным исходом. Прогноз – 1:1 с коэффициентом 6.50.

6.50
Прогноз на точный счет – 1:1
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Автор: Орлов Максим
Россия. Первая лига Сочи Черноморец
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