23 мая на стадионе SOK Olympijskij Natural Polie состоится матч 10 тура чемпионата Беларуси между «Ислочью» и «Арсеналом Дзержинск». Обе команды находятся в разных частях турнирной таблицы, но имеют свои цели: «Ислочь» борется за зону еврокубков, тогда как «Арсенал Дзержинск» пытается выбраться из подвала.

«Ислочь»

«Ислочь» на текущий момент располагается на пятой строчке, набрав 15 очков после 9 туров. Команда показывает достаточно стабильный футбол, особенно в атаке: в последних пяти матчах клуб забил 10 голов. Особенно выделяется Александр Шестюк, который является главным голеодором команды с 7 мячами. При этом «Ислочь» пропустила всего 3 мяча за последние 5 туров – оборона демонстрирует надeжность. Единственное, что настораживает – это три ничьи подряд, в том числе против не самых сильных оппонентов. Однако даже в ничейных матчах «Ислочь» сохраняет игровой контроль и демонстрирует преимущество по статистике.

«Арсенал Дзержинск»

Гости занимают 13 строчку, имея на счету лишь 6 очков. Команда до сих пор не одержала ни одной победы в текущем сезоне – 9 матчей без побед говорят сами за себя. «Арсенал» пропускает в каждом матче с начала чемпионата – средний показатель 1.60 гола за игру. Игра в атаке тоже оставляет желать лучшего – всего 0.80 гола за матч в среднем. На фоне нестабильности «Арсенал Дзержинск» упирается в индивидуальные действия лидеров, таких как Юрий Ловец, но этого недостаточно для системной борьбы за очки.

Факты о командах

«Ислочь»

Забивает в 7 из 9 последних матчей

В последних 5 играх: 10 забитых, 3 пропущенных

Средняя результативность – 2.00 гола за игру

Три ничьи подряд в Высшей лиге

«Арсенал Дзержинск»

Не выигрывает 9 матчей подряд

Пропускает в каждом туре с начала сезона

В последних 5 играх: 4 забитых, 8 пропущенных

В среднем – 0.80 гола за игру

Личные встречи 50% (2) 0% (0) 50% (2) 6 Забитых мячей 7 1.5 В среднем за матч 1.75 3:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 3:1 Беларусь. Высшая лига, 19 тур Арсенал 3 : 1 Ислочь Беларусь. Высшая лига, 4 тур Ислочь 0 : 2 Арсенал Белоруссия. Высшая лига, 22 тур Ислочь 2 : 1 Арсенал Белоруссия. Высшая лига, 7 тур Арсенал 1 : 3 Ислочь

Прогноз на матч «Ислочь» – «Арсенал Дзержинск»

На текущем отрезке чемпионата «Ислочь» выглядит сбалансированной командой, способной без особых проблем обыгрывать соперников из нижней части таблицы. Против «Арсенала Дзержинск», который не может ни победить, ни наладить оборонительные действия, хозяева поля будут иметь явное преимущество. Даже с учетом возможной осторожности после серии ничьих, «Ислочь» обязана реализовать хотя бы один из многочисленных моментов. Гости способны ответить лишь эпизодами. Ожидается матч под контролем хозяев и возможная победа с минимальным преимуществом.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Ислочи».

Рекомендованные ставки: