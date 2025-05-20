21 мая в Курске состоится матч 14-го тура Второй лиги А между «Авангардом» и «Калугой». Обе команды находятся в середине таблицы и разделены всего одним очком, поэтому встреча обещает быть напряжeнной. «Авангард» силeн на своeм поле и не проигрывает дома семь матчей подряд, а «Калуга» демонстрирует яркий атакующий футбол и забивает в восьми турах подряд.
«Авангард Курск»
«Авангард» замыкает пятeрку лучших, но находятся не в самой стабильной форме. В последних пяти матчах у «Авангарда» лишь одна победа и три матча без забитых голов. При этом оборона не справляется с нагрузкой: 7 пропущенных за тот же период. Особенно сложно даются гостевые игры, тогда как дома команда выступает значительно увереннее – серия из семи матчей без поражений на своeм поле это подтверждает.
На домашнем стадионе «Авангард» предпочитает играть вторым номером, полагаясь на плотность в центре поля и стандартные положения. Однако слабая результативность – лишь 0.6 гола в среднем за пять матчей – может не позволить рассчитывать на полноценное доминирование даже при поддержке трибун.
«Калуга»
Калужане идут седьмыми и смотрятся свежее в атакующем плане. Команда стабильно забивает – 8 мячей в пяти матчах, в том числе в проигранных встречах. В последнем туре «Калуга» уступила «Иртышу», но до этого демонстрировала хороший темп и агрессию впереди. При этом в обороне команда уязвима – 5 пропущенных за 5 игр, однако на фоне средней результативности соперников это пока не критично.
Главный козырь команды – универсальность атакующих игроков и высокая реализация. Даже на выезде «Калуга» играет первым номером, навязывает темп и нередко выходит вперeд по ходу матча. Это может создать трудности для пассивной обороны «Авангарда».
Факты о командах:
«Авангард Курск»
- Не проигрывает 7 матчей дома.
- В среднем 0.6 гола за матч в атаке, 1.4 – в защите (последние 5 игр).
- Только 3 гола в 5 последних матчах.
«Калуга»
- Забивает в 8 матчах подряд.
- В среднем 1.6 гола за матч в атаке, 1.0 – в защите (последние 5 игр).
- В пяти последних матчах: 2 победы, 2 поражения, 1 ничья.
Прогноз на матч «Авангард Курск» – «Калуга»
Форма «Калуги» в атаке внушает доверие: команда стабильно забивает и создаeт давление. «Авангард» играет лучше дома, но имеет проблемы с реализацией. Ожидается упорный матч, в котором гости будут активнее, а хозяева сделают ставку на сдержанность. Вероятен обмен голами и ничейный исход.Прогноз на точный счeт: 1:1.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
- Индивидуальный тотал «Калуга» больше 0.5 – коэффициент 1.45