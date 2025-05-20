21 мая в Курске состоится матч 14-го тура Второй лиги А между «Авангардом» и «Калугой». Обе команды находятся в середине таблицы и разделены всего одним очком, поэтому встреча обещает быть напряжeнной. «Авангард» силeн на своeм поле и не проигрывает дома семь матчей подряд, а «Калуга» демонстрирует яркий атакующий футбол и забивает в восьми турах подряд.

«Авангард Курск»

«Авангард» замыкает пятeрку лучших, но находятся не в самой стабильной форме. В последних пяти матчах у «Авангарда» лишь одна победа и три матча без забитых голов. При этом оборона не справляется с нагрузкой: 7 пропущенных за тот же период. Особенно сложно даются гостевые игры, тогда как дома команда выступает значительно увереннее – серия из семи матчей без поражений на своeм поле это подтверждает.

На домашнем стадионе «Авангард» предпочитает играть вторым номером, полагаясь на плотность в центре поля и стандартные положения. Однако слабая результативность – лишь 0.6 гола в среднем за пять матчей – может не позволить рассчитывать на полноценное доминирование даже при поддержке трибун.

«Калуга»

Калужане идут седьмыми и смотрятся свежее в атакующем плане. Команда стабильно забивает – 8 мячей в пяти матчах, в том числе в проигранных встречах. В последнем туре «Калуга» уступила «Иртышу», но до этого демонстрировала хороший темп и агрессию впереди. При этом в обороне команда уязвима – 5 пропущенных за 5 игр, однако на фоне средней результативности соперников это пока не критично.

Главный козырь команды – универсальность атакующих игроков и высокая реализация. Даже на выезде «Калуга» играет первым номером, навязывает темп и нередко выходит вперeд по ходу матча. Это может создать трудности для пассивной обороны «Авангарда».

Факты о командах:

«Авангард Курск»

Не проигрывает 7 матчей дома.

В среднем 0.6 гола за матч в атаке, 1.4 – в защите (последние 5 игр).

Только 3 гола в 5 последних матчах.

«Калуга»

Забивает в 8 матчах подряд.

В среднем 1.6 гола за матч в атаке, 1.0 – в защите (последние 5 игр).

В пяти последних матчах: 2 победы, 2 поражения, 1 ничья.

Личные встречи 48% (11) 17% (4) 35% (8) 26 Забитых мячей 20 1.13 В среднем за матч 0.87 4:0 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур Калуга 1 : 1 Авангард Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур Авангард 1 : 0 Калуга Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур Калуга 1 : 1 Авангард Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур Авангард 1 : 2 Калуга Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур Калуга 0 : 1 Авангард Россия. Вторая лига. Группа 3, 7 тур Авангард 0 : 1 Калуга Россия. Вторая лига. Группа 3, 2 тур Калуга 0 : 1 Авангард Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 13 тур Калуга 2 : 1 Авангард Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 1 тур Авангард 1 : 0 Калуга Россия. Кубок, 1/128 финала Авангард 1 : 2 Калуга Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур Авангард 1 : 0 Калуга Россия. ПФЛ. Зона Центр, 11 тур Калуга 2 : 0 Авангард Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 22 тур Калуга 0 : 0 Авангард Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 10 тур Авангард 1 : 0 Калуга Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 23 тур Авангард 0 : 1 Калуга Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 9 тур Калуга 2 : 2 Авангард Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 22 тур Авангард 0 : 1 Калуга Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 8 тур Калуга 0 : 1 Авангард Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 26 тур Калуга 2 : 3 Авангард Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 12 тур Авангард 0 : 2 Калуга Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 34 тур Авангард 1 : 0 Калуга Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 20 тур Калуга 1 : 4 Авангард Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 8 тур Авангард 4 : 0 Калуга

Прогноз на матч «Авангард Курск» – «Калуга»

Форма «Калуги» в атаке внушает доверие: команда стабильно забивает и создаeт давление. «Авангард» играет лучше дома, но имеет проблемы с реализацией. Ожидается упорный матч, в котором гости будут активнее, а хозяева сделают ставку на сдержанность. Вероятен обмен голами и ничейный исход.Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки: