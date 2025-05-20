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Прогноз на точный счет матча «Авангард» – «Калуга»: Вторая лига А, 21 мая 2025

20 мая 2025 9:27
Авангард - Калуга
21 мая 2025, среда 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
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6.80
Точный счёт 1:1
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21 мая в Курске состоится матч 14-го тура Второй лиги А между «Авангардом» и «Калугой». Обе команды находятся в середине таблицы и разделены всего одним очком, поэтому встреча обещает быть напряжeнной. «Авангард» силeн на своeм поле и не проигрывает дома семь матчей подряд, а «Калуга» демонстрирует яркий атакующий футбол и забивает в восьми турах подряд.

«Авангард Курск»

«Авангард» замыкает пятeрку лучших, но находятся не в самой стабильной форме. В последних пяти матчах у «Авангарда» лишь одна победа и три матча без забитых голов. При этом оборона не справляется с нагрузкой: 7 пропущенных за тот же период. Особенно сложно даются гостевые игры, тогда как дома команда выступает значительно увереннее – серия из семи матчей без поражений на своeм поле это подтверждает.

На домашнем стадионе «Авангард» предпочитает играть вторым номером, полагаясь на плотность в центре поля и стандартные положения. Однако слабая результативность – лишь 0.6 гола в среднем за пять матчей – может не позволить рассчитывать на полноценное доминирование даже при поддержке трибун.

«Калуга»

Калужане идут седьмыми и смотрятся свежее в атакующем плане. Команда стабильно забивает – 8 мячей в пяти матчах, в том числе в проигранных встречах. В последнем туре «Калуга» уступила «Иртышу», но до этого демонстрировала хороший темп и агрессию впереди. При этом в обороне команда уязвима – 5 пропущенных за 5 игр, однако на фоне средней результативности соперников это пока не критично.

Главный козырь команды – универсальность атакующих игроков и высокая реализация. Даже на выезде «Калуга» играет первым номером, навязывает темп и нередко выходит вперeд по ходу матча. Это может создать трудности для пассивной обороны «Авангарда».

Факты о командах:

«Авангард Курск»

  • Не проигрывает 7 матчей дома.
  • В среднем 0.6 гола за матч в атаке, 1.4 – в защите (последние 5 игр).
  • Только 3 гола в 5 последних матчах.

«Калуга»

  • Забивает в 8 матчах подряд.
  • В среднем 1.6 гола за матч в атаке, 1.0 – в защите (последние 5 игр).
  • В пяти последних матчах: 2 победы, 2 поражения, 1 ничья.

Личные встречи
48% (11)
17% (4)
35% (8)
26
Забитых мячей
20
1.13
В среднем за матч
0.87
4:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
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05.05.2012
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Прогноз на матч «Авангард Курск» – «Калуга»

Форма «Калуги» в атаке внушает доверие: команда стабильно забивает и создаeт давление. «Авангард» играет лучше дома, но имеет проблемы с реализацией. Ожидается упорный матч, в котором гости будут активнее, а хозяева сделают ставку на сдержанность. Вероятен обмен голами и ничейный исход.Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Калуга» больше 0.5 – коэффициент 1.45

6.80
Точный счёт 1:1
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Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Калуга Авангард
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