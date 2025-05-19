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Прогноз на точный счет матча «Аль-Таавун» – «Аль-Рияд»: Высшая лига, 20 мая 2025

19 мая 2025 9:20
Аль-Таавун - Аль-Рияд
20 мая 2025, вторник 19:20 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
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9.50
Прогноз на точный счёт: 2:2
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33-й тур чемпионата Саудовской Аравии сводит между собой соседей по таблице – «Аль-Таавун» и «Аль-Рияд». Обе команды потеряли шансы на еврокубки и не борются за выживание, но стремятся финишировать как можно выше. На фоне относительного равенства позиций можно ожидать открытый матч, где ставка будет сделана на атаку, а не на сдержанность. При этом у обеих команд наблюдаются проблемы в защите, что может привести к результативной встрече.

«Аль-Таавун»

Команда идeт на 8-м месте с 42 очками и находится в затяжном игровом спаде. В последних 3 турах – 2 поражения и ничья, а победа датирована концом апреля. При этом оборона пропускает в каждом из 7 последних матчей, в среднем по 1.8 мяча за игру. В атаке команда также далека от идеала: только 5 голов за последние 5 матчей.

Лидером атак остаeтся Муса Барроу – 17 мячей в сезоне, однако он также сбавил темп, как и вся команда. На своeм поле «Аль-Таавун» старается играть активнее, но в текущем отрезке это не даeт стабильных очков.

«Аль-Рияд»

Гости идут на 9-м месте и в плане формы выглядят немного ярче. Команда забивает в 4 матчах подряд, набрав в этом отрезке 7 мячей, однако оборона – слабое звено: 11 пропущенных голов за 5 матчей и в среднем по 2.2 за игру.

Фаиз Селемани остаeтся единственным стабильным атакующим активом команды (6 голов), но организация атак и стандартов позволяет «Аль-Рияду» регулярно создавать моменты. Выездные матчи даются тяжело, но с учетом формы соперника у «Аль-Рияда» есть шанс взять очки.

Факты о командах:

«Аль-Таавун»

  • Не выигрывает 3 матча подряд
  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • В 5 последних играх: 5 забитых, 9 пропущенных
  • В среднем: 1.0 гола за игру, 1.8 – пропущенных

«Аль-Рияд»

  • Пропускает в 6 матчах подряд
  • В 5 последних матчах: 7 забитых, 11 пропущенных
  • В среднем: 1.4 гола за матч, 2.2 – пропущенных
  • Забивает в 4 матчах подряд

Личные встречи
0% (0)
33% (1)
67% (2)
1
Забитых мячей
3
0.33
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.01.2025
Аль-Таавун
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Аль-Рияд
0 : 0
09.05.2024
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Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Таавун
1 : 2
24.11.2023
Аль-Рияд

Прогноз на матч «Аль-Таавун» – «Аль-Рияд»

Обе команды находятся в схожем положении и демонстрируют нестабильную игру в защите при приличных показателях в атаке. «Аль-Таавун» постарается прервать серию без побед на своeм поле, но рискует вновь пропустить минимум один гол. «Аль-Рияд» способен огрызнуться, особенно в открытом футболе, который, вероятно, выберут обе стороны. Учитывая статистику, высока вероятность результативного матча и обмена голами.

Прогноз на точный счeт: 2:2.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.90
  • Точный счeт 2:2 – коэффициент 9.50
  • Индивидуальный тотал «Аль-Рияда» больше 1.0 – коэффициент 2.05

9.50
Прогноз на точный счёт: 2:2
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Автор: Мещеряков Денис
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Рияд Аль-Таавун
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