33-й тур чемпионата Саудовской Аравии сводит между собой соседей по таблице – «Аль-Таавун» и «Аль-Рияд». Обе команды потеряли шансы на еврокубки и не борются за выживание, но стремятся финишировать как можно выше. На фоне относительного равенства позиций можно ожидать открытый матч, где ставка будет сделана на атаку, а не на сдержанность. При этом у обеих команд наблюдаются проблемы в защите, что может привести к результативной встрече.

«Аль-Таавун»

Команда идeт на 8-м месте с 42 очками и находится в затяжном игровом спаде. В последних 3 турах – 2 поражения и ничья, а победа датирована концом апреля. При этом оборона пропускает в каждом из 7 последних матчей, в среднем по 1.8 мяча за игру. В атаке команда также далека от идеала: только 5 голов за последние 5 матчей.

Лидером атак остаeтся Муса Барроу – 17 мячей в сезоне, однако он также сбавил темп, как и вся команда. На своeм поле «Аль-Таавун» старается играть активнее, но в текущем отрезке это не даeт стабильных очков.

«Аль-Рияд»

Гости идут на 9-м месте и в плане формы выглядят немного ярче. Команда забивает в 4 матчах подряд, набрав в этом отрезке 7 мячей, однако оборона – слабое звено: 11 пропущенных голов за 5 матчей и в среднем по 2.2 за игру.

Фаиз Селемани остаeтся единственным стабильным атакующим активом команды (6 голов), но организация атак и стандартов позволяет «Аль-Рияду» регулярно создавать моменты. Выездные матчи даются тяжело, но с учетом формы соперника у «Аль-Рияда» есть шанс взять очки.

Факты о командах:

«Аль-Таавун»

Не выигрывает 3 матча подряд

Пропускает в 7 матчах подряд

В 5 последних играх: 5 забитых, 9 пропущенных

В среднем: 1.0 гола за игру, 1.8 – пропущенных

«Аль-Рияд»

Пропускает в 6 матчах подряд

В 5 последних матчах: 7 забитых, 11 пропущенных

В среднем: 1.4 гола за матч, 2.2 – пропущенных

Забивает в 4 матчах подряд

Личные встречи 0% (0) 33% (1) 67% (2) 1 Забитых мячей 3 0.33 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 1:2 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур Аль-Рияд 1 : 0 Аль-Таавун Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур Аль-Рияд 0 : 0 Аль-Таавун Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур Аль-Таавун 1 : 2 Аль-Рияд

Прогноз на матч «Аль-Таавун» – «Аль-Рияд»

Обе команды находятся в схожем положении и демонстрируют нестабильную игру в защите при приличных показателях в атаке. «Аль-Таавун» постарается прервать серию без побед на своeм поле, но рискует вновь пропустить минимум один гол. «Аль-Рияд» способен огрызнуться, особенно в открытом футболе, который, вероятно, выберут обе стороны. Учитывая статистику, высока вероятность результативного матча и обмена голами.

Прогноз на точный счeт: 2:2.

Рекомендованные ставки: