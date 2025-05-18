Наш прогноз – счет 0:2 в пользу «Урала»

В воскресенье, 18 мая, в 33-м туре российской Первой лиги сыграют «Тюмень» и «Урал». Матч пройдет в Тюмени, начало – в 16:00 (мск).

«Тюмень»

Команда Игоря Меньщикова находится на 16-й строчке, набрав 27 очков. «Тюмень» добыла 7 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 19 поражений, разница мячей – 26:45.

Последние результаты «Тюмени» в Первой лиге:

11.05.25 «Тюмень» – «Чайка» – 1:1;

04.05.25 «Сокол» – «Тюмень» – 1:0;

27.04.25 «Тюмень» – «Нефтехимик» – 1:0.

«Урал»

«Урал» набрал 53 очка и занимает 5-е место. Подопечные Сергея Томарова добыли 14 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 45:36.

Предыдущие результаты «Урала» в Первой лиге:

11.05.25 «Урал» – «Уфа» – 2:1;

04.05.25 «Родина» – «Урал» – 3:2;

26.04.25 «Урал» – «Балтика» – 2:5.

Личные встречи 38% (3) 0% (0) 63% (5) 9 Забитых мячей 18 1.13 В среднем за матч 2.25 2:1 Крупнейшая победа 5:2 Самый результативный матч: 5:2 Россия. Первая лига, 14 тур Урал 1 : 0 Тюмень Товарищеские матчи, Урал 1 : 2 Тюмень Чемпионат России, 17 тур Урал 5 : 0 Тюмень Чемпионат России, 8 тур Тюмень 0 : 2 Урал Чемпионат России, 26 тур Тюмень 1 : 0 Урал Чемпионат России, 7 тур Урал 1 : 2 Тюмень Чемпионат России. Первый этап, 12 тур Урал 5 : 2 Тюмень Чемпионат России. Первый этап, 4 тур Тюмень 2 : 3 Урал

Прогноз на матч «Тюмень» – «Урал»

Только победа оставляет «Тюмени» небольшой шанс побороться за возможность остаться в Первой лиге. Однако «Урал» сохраняет шансы на зону плей-офф за выход в РПЛ и не имеет права терять очки. Наш прогноз – счет 0:2 с коэффициентом 8.00.