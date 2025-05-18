В воскресенье, 18 мая, в 33-м туре российской Первой лиги сыграют «Тюмень» и «Урал». Матч пройдет в Тюмени, начало – в 16:00 (мск).
«Тюмень»
Команда Игоря Меньщикова находится на 16-й строчке, набрав 27 очков. «Тюмень» добыла 7 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 19 поражений, разница мячей – 26:45.
Последние результаты «Тюмени» в Первой лиге:
- 11.05.25 «Тюмень» – «Чайка» – 1:1;
- 04.05.25 «Сокол» – «Тюмень» – 1:0;
- 27.04.25 «Тюмень» – «Нефтехимик» – 1:0.
«Урал»
«Урал» набрал 53 очка и занимает 5-е место. Подопечные Сергея Томарова добыли 14 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 45:36.
Предыдущие результаты «Урала» в Первой лиге:
- 11.05.25 «Урал» – «Уфа» – 2:1;
- 04.05.25 «Родина» – «Урал» – 3:2;
- 26.04.25 «Урал» – «Балтика» – 2:5.
Прогноз на матч «Тюмень» – «Урал»
Только победа оставляет «Тюмени» небольшой шанс побороться за возможность остаться в Первой лиге. Однако «Урал» сохраняет шансы на зону плей-офф за выход в РПЛ и не имеет права терять очки. Наш прогноз – счет 0:2 с коэффициентом 8.00.