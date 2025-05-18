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Прогноз на точный счет матча «Тюмень» – «Урал»: ФНЛ, 18 мая 2025

18 мая 2025 9:59
Тюмень - Урал
18 мая 2025, воскресенье 16:00 | Россия. Первая лига, 33 тур
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8.00
Наш прогноз – счет 0:2 в пользу «Урала»
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В воскресенье, 18 мая, в 33-м туре российской Первой лиги сыграют «Тюмень» и «Урал». Матч пройдет в Тюмени, начало – в 16:00 (мск).

«Тюмень»

Команда Игоря Меньщикова находится на 16-й строчке, набрав 27 очков. «Тюмень» добыла 7 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 19 поражений, разница мячей – 26:45.

Последние результаты «Тюмени» в Первой лиге:

  • 11.05.25 «Тюмень» – «Чайка» – 1:1;
  • 04.05.25 «Сокол» – «Тюмень» – 1:0;
  • 27.04.25 «Тюмень» – «Нефтехимик» – 1:0.

«Урал»

«Урал» набрал 53 очка и занимает 5-е место. Подопечные Сергея Томарова добыли 14 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 45:36.

Предыдущие результаты «Урала» в Первой лиге:

  • 11.05.25 «Урал» – «Уфа» – 2:1;
  • 04.05.25 «Родина» – «Урал» – 3:2;
  • 26.04.25 «Урал» – «Балтика» – 2:5.

Личные встречи
38% (3)
0% (0)
63% (5)
9
Забитых мячей
18
1.13
В среднем за матч
2.25
2:1
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  5:2
Россия. Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 0
12.10.2024
Тюмень
Товарищеские матчи,
Урал
1 : 2
14.07.2013
Тюмень
Чемпионат России, 17 тур
Урал
5 : 0
22.07.1995
Тюмень
Чемпионат России, 8 тур
Тюмень
0 : 2
24.05.1995
Урал
Чемпионат России, 26 тур
Тюмень
1 : 0
02.10.1994
Урал
Чемпионат России, 7 тур
Урал
1 : 2
16.04.1994
Тюмень
Чемпионат России. Первый этап, 12 тур
Урал
5 : 2
02.07.1992
Тюмень
Чемпионат России. Первый этап, 4 тур
Тюмень
2 : 3
12.04.1992
Урал
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Прогноз на матч «Тюмень» – «Урал»

Только победа оставляет «Тюмени» небольшой шанс побороться за возможность остаться в Первой лиге. Однако «Урал» сохраняет шансы на зону плей-офф за выход в РПЛ и не имеет права терять очки. Наш прогноз – счет 0:2 с коэффициентом 8.00.

8.00
Наш прогноз – счет 0:2 в пользу «Урала»
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Автор: Воронцов Егор
Россия. Первая лига Урал Тюмень
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