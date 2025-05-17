18 мая на стадионе «Спартак» в рамках 9 тура Премьер-лиги пройдет матч между «Елимаем» и лидером чемпионата – «Кайратом». Хозяева находятся в середине таблицы, но испытывают трудности с набором очков, в то время как гости продолжают уверенно набирать обороты и демонстрируют лучший футбол в текущем розыгрыше.

«Елимай»

«Елимай» стартовал в чемпионате достаточно бодро, но к 9 туру команда начала сдавать позиции. Проиграв три последних матча, коллектив из Семей столкнулся с кризисом реализации. Несмотря на это, «Елимай» демонстрирует аккуратную игру в обороне, пропустив всего 3 гола за 5 матчей.Нападение оставляет вопросы: лишь 4 мяча за этот же отрезок и средний показатель 0.8 гола за игру. Лишь Меме Фессу демонстрирует стабильность в атакующих действиях, однако ему явно не хватает поддержки со стороны полузащиты.

Дома «Елимай» способен доставить проблемы любому сопернику, но на текущем отрезке команда не показывает футбола, способного навязать борьбу лидеру чемпионата.

«Кайрат»

«Кайрат» проводит сильнейший старт сезона – 23 очка после 9 туров, лидерство в чемпионате, лучшая разница мячей (+17) и самая результативная атака (23 гола). Георгий Зария – один из главных бомбардиров турнира и ключевая фигура в атакующих построениях команды.Команда победила в трeх последних турах, стабильно забивает (в среднем 1.6 гола за игру) и сохраняет баланс между атакой и обороной. Несмотря на пропущенные мячи в четырeх последних матчах, Кайрат не позволяет сопернику диктовать условия и уверенно ведeт игру.

Даже в выездных матчах клуб из Алматы действует уверенно, выигрывая у таких соперников, как «Улытау» и «Женис» с разницей в два и более мяча.

Факты о командах

Елимай

Проиграл 3 последних матча

В среднем 0.8 гола за матч (5 последних игр)

Пропускает в 4 последних матчах

Забил 4 гола за 5 матчей

Кайрат

Победил в 3 последних турах

Забивает в 3 матчах подряд

Пропускает в 4 последних матчах

В среднем 1.6 гола за игру (последние 5 матчей)

Прогноз на матч «Елимай» – «Кайрат»

Учитывая текущую форму, кадровую глубину и мотивацию «Кайрата», а также спад в игре хозяев, гости выглядят явными фаворитами.«Кайрат» обладает гораздо более сбалансированным составом, играет агрессивно и результативно. «Елимай», хоть и способен сдерживать давление, вряд ли выдержит темп, навязанный лучшей атакой лиги. Вероятнее всего, команда из Алматы добьется уверенной победы с пропущенным мячом.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Кайрата».

Рекомендованные ставки: