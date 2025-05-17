18 мая на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» в Вероне состоится ключевой матч 37-го тура Серии А между «Вероной» и «Комо». Хозяева продолжают отчаянную борьбу за выживание, но подходят к игре с кризисной формой. Гости же, напротив, находятся на пике сезона и показывают стабильный и зрелый футбол. Исход матча может серьeзно повлиять на расклад в нижней части таблицы.

«Верона»

«Верона» находится в тяжелейшей ситуации: всего 33 очка после 36 туров и 15-е место. Команда не побеждает уже 7 матчей подряд, и статистика последних туров говорит сама за себя: всего один забитый мяч в 5 встречах при 5 пропущенных. Средняя результативность – 0.2 гола за игру – одна из худших в чемпионате на данном отрезке. При этом клуб стабильно пропускает – минимум по одному мячу в четырeх последних турах.

Лидер атаки Каспер Тенгстедт наколотил 7 голов в сезоне, но команда слишком зависима от его действий. Домашний фактор уже не помогает – в последних домашних играх очки даются тяжело. Психологическое давление на команду колоссальное, а качество игры оставляет много вопросов.

«Комо»

Комо – один из самых ярких коллективов весенней части чемпионата. 6 побед подряд, уверенное 10-е место с 48 очками, только 1 пропущенный гол за 5 последних матчей. Команда играет в сбалансованный футбол – плотно в обороне и эффективно в атаке. В 13 последних матчах «Комо» обязательно забивает, а средний показатель результативности – 1.8 гола за игру.

Патрик Кутроне – ключевая фигура в атаке гостей, на его счету 8 голов в 32 матчах. Он грамотно завершает атаки и помогает создавать моменты. «Комо» не расслабляется, несмотря на отсутствие давления в турнирной таблице, и продолжает показывать высокий уровень футбола.

Факты о командах:

«Верона»

7 матчей подряд без побед

Средняя результативность – 0.2 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в 4 турах подряд

5 пропущенных голов за 5 последних игр

15 место, 33 очка

«Комо»

6 побед подряд в Серии А

13 матчей подряд с голами

1.8 гола в среднем за 5 последних матчей

1 пропущенный мяч за 5 туров

10 место, 48 очков

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 2 Забитых мячей 3 2 В среднем за матч 3 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 3:2 Италия. Серия А, 6 тур Комо 3 : 2 Верона

Прогноз на матч «Верона» – «Комо»

Команды находятся в диаметрально противоположных формах. «Верона» не способна стабильно создавать моменты и реализовывать их, а оборона допускает слишком много. В то же время «Комо» демонстрирует зрелость, баланс и отличную статистику как в атаке, так и в защите. Учитывая форму, мотивацию и стабильность, именно гости имеют высокие шансы на победу с сухим счeтом.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Комо».

Рекомендованные ставки: