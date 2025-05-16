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Прогноз на точный счёт матча «Заря» – «Полесье»: Премьер-лига Украины, 17 мая 2025

16 мая 2025 13:55
Заря - Полесье
17 мая 2025, суббота 13:00 | Украина. Премьер-лига, 29 тур
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6.50
Точный счёт 1:1
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На столичном стадионе им. Валерия Лобановского 17 мая состоится матч 29-го тура украинской Премьер-лиги между «Зарей» и «Полесьем». Обе команды находятся в глубоком поиске формы и стараются сохранить шансы на положительный финиш в чемпионате. И хотя турнирной мотивации для борьбы за еврокубки почти не осталось, очки по-прежнему на вес золота.

«Заря»

Коллектив из Луганска демонстрирует нестабильные результаты на финише сезона. После уверенной победы над «Левым берегом» (2:1), команда не смогла выиграть три следующих поединка: поражения от «Ингульца» и ничья с ЛНЗ и «Шахтером» (0:0). Проблемы начинаются в атакующей фазе: за 5 последних матчей – всего 3 забитых мяча (в среднем 0.60 за игру), при этом команда пропускает почти в каждом туре (6 голов за 5 матчей).

Надежда на результат – в домашнем статусе и слаженной игре в обороне, особенно против соперников, которые сами находятся не в лучшем состоянии. Лучший бомбардир Петар Мичин не может преодолеть затянувшуюся голевую паузу, и именно его эффективность может стать ключевой.

«Полесье»

После уверенного старта сезона команда из Житомира замедлилась. Без побед в 5 последних матчах, включая Кубок Украины, «Полесье» пока держится в топ-5, но преимущество над преследователями тает. При этом атакующая линия слаба – лишь 3 гола за 5 туров, а Алексей Гуцуляк в одиночку не вытягивает линию нападения.

В обороне команда действует более уверенно, допуская в среднем по одному голу за игру, но без остроты впереди и нестабильной игры в выездных матчах рассчитывать на победу будет непросто. Тем не менее, «Полесье» забивает в 4 последних матчах против «Зари», что добавляет уверенности в шансы на хотя бы один гол.

Факты о командах:

«Заря»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 11 из 13 последних матчей
  • В среднем 0.60 гола за игру в атаке (последние 5 матчей)
  • В среднем 1.20 пропущенных за матч

«Полесье»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем 0.60 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.00 гол за матч
  • Забивает в 4 последних матчах против «Зари»

Личные встречи
0% (0)
67% (2)
33% (1)
2
Забитых мячей
3
0.67
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  0:1
Самая крупная ничья:  1:1
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Полесье
1 : 1
25.11.2024
Заря
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Полесье
1 : 1
05.05.2024
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
0 : 1
28.10.2023
Полесье

Прогноз на матч «Заря» – «Полесье»

Обе команды переживают игровой спад, особенно в атакующей фазе. При этом оборона каждой из сторон также далека от надeжности. «Заря» регулярно пропускает, а «Полесье» не показывает стабильности в выездных матчах. В такой ситуации ожидается осторожный футбол с минимальным количеством рисков.

Прогноз на точный счeт: 1:1. Вероятен сценарий, при котором обе команды ограничатся одним голом и сосредоточатся на удержании результата.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.75

6.50
Точный счёт 1:1
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Автор: Орлов Максим
Украина. Премьер-лига Полесье Заря
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