На столичном стадионе им. Валерия Лобановского 17 мая состоится матч 29-го тура украинской Премьер-лиги между «Зарей» и «Полесьем». Обе команды находятся в глубоком поиске формы и стараются сохранить шансы на положительный финиш в чемпионате. И хотя турнирной мотивации для борьбы за еврокубки почти не осталось, очки по-прежнему на вес золота.

«Заря»

Коллектив из Луганска демонстрирует нестабильные результаты на финише сезона. После уверенной победы над «Левым берегом» (2:1), команда не смогла выиграть три следующих поединка: поражения от «Ингульца» и ничья с ЛНЗ и «Шахтером» (0:0). Проблемы начинаются в атакующей фазе: за 5 последних матчей – всего 3 забитых мяча (в среднем 0.60 за игру), при этом команда пропускает почти в каждом туре (6 голов за 5 матчей).

Надежда на результат – в домашнем статусе и слаженной игре в обороне, особенно против соперников, которые сами находятся не в лучшем состоянии. Лучший бомбардир Петар Мичин не может преодолеть затянувшуюся голевую паузу, и именно его эффективность может стать ключевой.

«Полесье»

После уверенного старта сезона команда из Житомира замедлилась. Без побед в 5 последних матчах, включая Кубок Украины, «Полесье» пока держится в топ-5, но преимущество над преследователями тает. При этом атакующая линия слаба – лишь 3 гола за 5 туров, а Алексей Гуцуляк в одиночку не вытягивает линию нападения.

В обороне команда действует более уверенно, допуская в среднем по одному голу за игру, но без остроты впереди и нестабильной игры в выездных матчах рассчитывать на победу будет непросто. Тем не менее, «Полесье» забивает в 4 последних матчах против «Зари», что добавляет уверенности в шансы на хотя бы один гол.

Факты о командах:

«Заря»

Не выигрывает в 3 последних матчах

Пропускает в 11 из 13 последних матчей

В среднем 0.60 гола за игру в атаке (последние 5 матчей)

В среднем 1.20 пропущенных за матч

«Полесье»

Не выигрывает в 5 последних матчах

В среднем 0.60 гола за игру

Пропускает в среднем 1.00 гол за матч

Забивает в 4 последних матчах против «Зари»

Личные встречи 0% (0) 67% (2) 33% (1) 2 Забитых мячей 3 0.67 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 0:1 Самая крупная ничья: 1:1 Украина. Премьер-лига, 14 тур Полесье 1 : 1 Заря Украина. Премьер-лига, 27 тур Полесье 1 : 1 Заря Украина. Премьер-лига, 12 тур Заря 0 : 1 Полесье

Прогноз на матч «Заря» – «Полесье»

Обе команды переживают игровой спад, особенно в атакующей фазе. При этом оборона каждой из сторон также далека от надeжности. «Заря» регулярно пропускает, а «Полесье» не показывает стабильности в выездных матчах. В такой ситуации ожидается осторожный футбол с минимальным количеством рисков.

Прогноз на точный счeт: 1:1. Вероятен сценарий, при котором обе команды ограничатся одним голом и сосредоточатся на удержании результата.

Рекомендованные ставки: