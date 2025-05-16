17 мая на стадионе Al Majma'ah Sports City Stadium пройдет встреча 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии, где «Аль-Фейха» примет «Аль-Охдуд». Обе команды находятся в нижней части таблицы и борются за сохранение места в лиге, однако по качеству игры и текущей форме хозяева выглядят куда стабильнее, особенно на фоне катастрофического выступления гостей в прошлом туре.
«Аль-Фейха»
«Аль-Фейха» занимает 14-е место с 33 очками и продолжает борьбу за выживание. Команда провела неровный отрезок, выиграв всего один матч из последних трех, но дома играет стабильно – не проигрывает в восьми из десяти встреч. Атака строится вокруг Ренцо Лопеса, который забил 10 мячей в 28 играх и сохраняет роль главного бомбардира.
Оборона остается проблемным местом – 12 пропущенных голов за 5 последних игр, но при этом «Аль-Фейха» умеет отвечать результативной игрой. В последних пяти турах команда забила шесть голов, в том числе два – «Дамаку» и два – «Аль-Кадисии».
«Аль-Охдуд»
Гостевая команда провалила ключевой отрезок сезона. После 31 тура «Аль-Охдуд» идет на 17-м месте с 28 очками. В предыдущем туре коллектив проиграл «Аль-Насру» со счетом 0:9, показав худшую игру в чемпионате. За последние пять игр забито всего три мяча, а в обороне ситуация еще печальнее – 12 пропущенных голов, в среднем 2.4 за матч.
Несмотря на наличие нападающего Сэйвиора Годвина, который отличился 6 раз за сезон, атакующие действия гостей выглядят обескровленными. Выездная форма команды также оставляет желать лучшего, и ожидать стабильности в игре против более мотивированного соперника не приходится.
Факты о командах:
«Аль-Фейха»
- Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей дома
- Пропускает в 6 последних играх подряд
- В последних 5 матчах забивает в среднем 1.2 гола
- В последних 5 матчах пропускает в среднем 2.4 гола
«Аль-Охдуд»
- Пропускает в среднем 2.4 гола за игру (последние 5 матчей)
- Забивает в среднем 0.6 гола за игру
- В прошлом туре проиграл 0:9
- Лишь 1 победа в 5 последних играх
Прогноз на матч «Аль-Фейха» – «Аль-Охдуд»
С учетом разгромного поражения «Аль-Охдуда» в предыдущем туре и стабильной домашней формы «Аль-Фейхи», фаворитом встречи безусловно являются хозяева. Учитывая слабую реализацию моментов у гостей и проблемы в обороне, логично предположить уверенную победу «Аль-Фейхи» с сухим счетом.
Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Аль-Фейха».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:0 в пользу «Аль-Фейха» – коэффициент 7.00
- Победа «Аль-Фейха» – коэффициент 1.75
- Индивидуальный тотал «Аль-Фейха» больше 1.5 – коэффициент 1.90