17 мая на стадионе Al Majma'ah Sports City Stadium пройдет встреча 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии, где «Аль-Фейха» примет «Аль-Охдуд». Обе команды находятся в нижней части таблицы и борются за сохранение места в лиге, однако по качеству игры и текущей форме хозяева выглядят куда стабильнее, особенно на фоне катастрофического выступления гостей в прошлом туре.

«Аль-Фейха»

«Аль-Фейха» занимает 14-е место с 33 очками и продолжает борьбу за выживание. Команда провела неровный отрезок, выиграв всего один матч из последних трех, но дома играет стабильно – не проигрывает в восьми из десяти встреч. Атака строится вокруг Ренцо Лопеса, который забил 10 мячей в 28 играх и сохраняет роль главного бомбардира.

Оборона остается проблемным местом – 12 пропущенных голов за 5 последних игр, но при этом «Аль-Фейха» умеет отвечать результативной игрой. В последних пяти турах команда забила шесть голов, в том числе два – «Дамаку» и два – «Аль-Кадисии».

«Аль-Охдуд»

Гостевая команда провалила ключевой отрезок сезона. После 31 тура «Аль-Охдуд» идет на 17-м месте с 28 очками. В предыдущем туре коллектив проиграл «Аль-Насру» со счетом 0:9, показав худшую игру в чемпионате. За последние пять игр забито всего три мяча, а в обороне ситуация еще печальнее – 12 пропущенных голов, в среднем 2.4 за матч.

Несмотря на наличие нападающего Сэйвиора Годвина, который отличился 6 раз за сезон, атакующие действия гостей выглядят обескровленными. Выездная форма команды также оставляет желать лучшего, и ожидать стабильности в игре против более мотивированного соперника не приходится.

Факты о командах:

«Аль-Фейха»

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей дома

Пропускает в 6 последних играх подряд

В последних 5 матчах забивает в среднем 1.2 гола

В последних 5 матчах пропускает в среднем 2.4 гола

«Аль-Охдуд»

Пропускает в среднем 2.4 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в среднем 0.6 гола за игру

В прошлом туре проиграл 0:9

Лишь 1 победа в 5 последних играх

Личные встречи 100% (3) 0% (0) 0% (0) 7 Забитых мячей 2 2.33 В среднем за матч 0.67 3:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 1:2 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур Аль-Охдуд 1 : 2 Аль-Фейха Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур Аль-Фейха 3 : 0 Аль-Охдуд Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур Аль-Охдуд 1 : 2 Аль-Фейха

Прогноз на матч «Аль-Фейха» – «Аль-Охдуд»

С учетом разгромного поражения «Аль-Охдуда» в предыдущем туре и стабильной домашней формы «Аль-Фейхи», фаворитом встречи безусловно являются хозяева. Учитывая слабую реализацию моментов у гостей и проблемы в обороне, логично предположить уверенную победу «Аль-Фейхи» с сухим счетом.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Аль-Фейха».

Рекомендованные ставки: