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Прогноз на точный счет матча «Аль-Фейха» – «Аль-Охдуд»: Саудовская Аравия, 17 мая 2025

16 мая 2025 12:34
Аль-Фейха - Аль-Охдуд
17 мая 2025, суббота 19:15 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
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7.00
Точный счёт 2:0 в пользу «Аль-Фейха»
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17 мая на стадионе Al Majma'ah Sports City Stadium пройдет встреча 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии, где «Аль-Фейха» примет «Аль-Охдуд». Обе команды находятся в нижней части таблицы и борются за сохранение места в лиге, однако по качеству игры и текущей форме хозяева выглядят куда стабильнее, особенно на фоне катастрофического выступления гостей в прошлом туре.

«Аль-Фейха»

«Аль-Фейха» занимает 14-е место с 33 очками и продолжает борьбу за выживание. Команда провела неровный отрезок, выиграв всего один матч из последних трех, но дома играет стабильно – не проигрывает в восьми из десяти встреч. Атака строится вокруг Ренцо Лопеса, который забил 10 мячей в 28 играх и сохраняет роль главного бомбардира.

Оборона остается проблемным местом – 12 пропущенных голов за 5 последних игр, но при этом «Аль-Фейха» умеет отвечать результативной игрой. В последних пяти турах команда забила шесть голов, в том числе два – «Дамаку» и два – «Аль-Кадисии».

«Аль-Охдуд»

Гостевая команда провалила ключевой отрезок сезона. После 31 тура «Аль-Охдуд» идет на 17-м месте с 28 очками. В предыдущем туре коллектив проиграл «Аль-Насру» со счетом 0:9, показав худшую игру в чемпионате. За последние пять игр забито всего три мяча, а в обороне ситуация еще печальнее – 12 пропущенных голов, в среднем 2.4 за матч.

Несмотря на наличие нападающего Сэйвиора Годвина, который отличился 6 раз за сезон, атакующие действия гостей выглядят обескровленными. Выездная форма команды также оставляет желать лучшего, и ожидать стабильности в игре против более мотивированного соперника не приходится.

Факты о командах:

«Аль-Фейха»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей дома
  • Пропускает в 6 последних играх подряд
  • В последних 5 матчах забивает в среднем 1.2 гола
  • В последних 5 матчах пропускает в среднем 2.4 гола

«Аль-Охдуд»

  • Пропускает в среднем 2.4 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в среднем 0.6 гола за игру
  • В прошлом туре проиграл 0:9
  • Лишь 1 победа в 5 последних играх

Личные встречи
100% (3)
0% (0)
0% (0)
7
Забитых мячей
2
2.33
В среднем за матч
0.67
3:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:2
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
16.01.2025
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Фейха
3 : 0
07.04.2024
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Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
20.10.2023
Аль-Фейха

Прогноз на матч «Аль-Фейха» – «Аль-Охдуд»

С учетом разгромного поражения «Аль-Охдуда» в предыдущем туре и стабильной домашней формы «Аль-Фейхи», фаворитом встречи безусловно являются хозяева. Учитывая слабую реализацию моментов у гостей и проблемы в обороне, логично предположить уверенную победу «Аль-Фейхи» с сухим счетом.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Аль-Фейха».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Аль-Фейха» – коэффициент 7.00
  • Победа «Аль-Фейха» – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Аль-Фейха» больше 1.5 – коэффициент 1.90

7.00
Точный счёт 2:0 в пользу «Аль-Фейха»
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Автор: Ланьков Роман
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Охдуд Аль-Фейха
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