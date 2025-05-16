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Прогноз на точный счёт матча «Калуга» – «Иртыш»: Вторая лига А, 17 мая 2025

16 мая 2025 11:05
Калуга - Иртыш
17 мая 2025, суббота 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
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6.30
Точный счёт 2:1 в пользу «Калуги»
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17 мая на стадионе в Калуге состоится матч 13-го тура Второй лиги А между «Калугой» и омским «Иртышом». Обе команды борются за место в верхней части турнирной таблицы, и встреча обещает быть напряжeнной. Учитывая атакующий потенциал хозяев и неуступчивость гостей, зрителей ждeт интересная игра с борьбой за инициативу и потенциальной результативностью с обеих сторон.

«Калуга»

Команда поднимается в таблице за счeт уверенной домашней игры и хорошей результативности. За последние 5 туров клуб забил 9 голов, что подтверждает высокую форму в атаке. При этом калужане забивают минимум один гол в 7 матчах подряд, что говорит о стабильности нападения. Единственным тревожным звоночком остаeтся защита – команда пропускает в среднем по 1 мячу за игру. Но при этом дома Калуга играет смело и умеет переламывать ход матчей.

«Иртыш»

Омская команда после неудачной серии начала стабилизироваться. В последних 5 играх «Иртыш» забил 8 голов и пропустил 4, демонстрируя, что способен не только обороняться, но и играть в атакующий футбол. Команда идeт сразу за «Калугой» в таблице и отстаeт всего на одно очко. В последних 3 матчах Иртыш неизменно пропускает, что может стать уязвимостью на выезде.

Факты о командах

«Калуга»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • 1.8 гола в среднем за игру
  • Пропускает в среднем 1.0 гола за матч

«Иртыш»

  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем забивает 1.6 гола за матч
  • В среднем пропускает 0.8 гола за матч
  • 2 победы в 3 последних играх

Личные встречи
0% (0)
67% (2)
33% (1)
2
Забитых мячей
3
0.67
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур
Иртыш
1 : 0
29.03.2025
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
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0 : 0
20.04.2024
Иртыш

Прогноз на матч «Калуга» – «Иртыш»

Форма обеих команд позволяет рассчитывать на интересный матч с обилием моментов. Однако «Калуга» в последних матчах демонстрирует чуть более сбалансированную игру, особенно на своeм поле. При этом «Иртыш» способен навязать борьбу, но его нестабильность в обороне даeт преимущество хозяевам.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Калуги».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Калуги» – коэффициент 2.05
  • Точный счeт 2:1 в пользу «Калуги» – коэффициент 6.30
  • Обе команды забьют – да – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Калуги» больше 1.5 – коэффициент 2.10

6.30
Точный счёт 2:1 в пользу «Калуги»
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Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Иртыш Калуга
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