17 мая на стадионе в Калуге состоится матч 13-го тура Второй лиги А между «Калугой» и омским «Иртышом». Обе команды борются за место в верхней части турнирной таблицы, и встреча обещает быть напряжeнной. Учитывая атакующий потенциал хозяев и неуступчивость гостей, зрителей ждeт интересная игра с борьбой за инициативу и потенциальной результативностью с обеих сторон.

«Калуга»

Команда поднимается в таблице за счeт уверенной домашней игры и хорошей результативности. За последние 5 туров клуб забил 9 голов, что подтверждает высокую форму в атаке. При этом калужане забивают минимум один гол в 7 матчах подряд, что говорит о стабильности нападения. Единственным тревожным звоночком остаeтся защита – команда пропускает в среднем по 1 мячу за игру. Но при этом дома Калуга играет смело и умеет переламывать ход матчей.

«Иртыш»

Омская команда после неудачной серии начала стабилизироваться. В последних 5 играх «Иртыш» забил 8 голов и пропустил 4, демонстрируя, что способен не только обороняться, но и играть в атакующий футбол. Команда идeт сразу за «Калугой» в таблице и отстаeт всего на одно очко. В последних 3 матчах Иртыш неизменно пропускает, что может стать уязвимостью на выезде.

Факты о командах

«Калуга»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Забивает в 7 матчах подряд

1.8 гола в среднем за игру

Пропускает в среднем 1.0 гола за матч

«Иртыш»

Пропускает в 3 последних матчах

В среднем забивает 1.6 гола за матч

В среднем пропускает 0.8 гола за матч

2 победы в 3 последних играх

Личные встречи 0% (0) 67% (2) 33% (1) 2 Забитых мячей 3 0.67 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 1:0 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур Иртыш 1 : 0 Калуга Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур Иртыш 2 : 2 Калуга Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур Калуга 0 : 0 Иртыш

Прогноз на матч «Калуга» – «Иртыш»

Форма обеих команд позволяет рассчитывать на интересный матч с обилием моментов. Однако «Калуга» в последних матчах демонстрирует чуть более сбалансированную игру, особенно на своeм поле. При этом «Иртыш» способен навязать борьбу, но его нестабильность в обороне даeт преимущество хозяевам.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Калуги».

Рекомендованные ставки: