17 мая на стадионе в Калуге состоится матч 13-го тура Второй лиги А между «Калугой» и омским «Иртышом». Обе команды борются за место в верхней части турнирной таблицы, и встреча обещает быть напряжeнной. Учитывая атакующий потенциал хозяев и неуступчивость гостей, зрителей ждeт интересная игра с борьбой за инициативу и потенциальной результативностью с обеих сторон.
«Калуга»
Команда поднимается в таблице за счeт уверенной домашней игры и хорошей результативности. За последние 5 туров клуб забил 9 голов, что подтверждает высокую форму в атаке. При этом калужане забивают минимум один гол в 7 матчах подряд, что говорит о стабильности нападения. Единственным тревожным звоночком остаeтся защита – команда пропускает в среднем по 1 мячу за игру. Но при этом дома Калуга играет смело и умеет переламывать ход матчей.
«Иртыш»
Омская команда после неудачной серии начала стабилизироваться. В последних 5 играх «Иртыш» забил 8 голов и пропустил 4, демонстрируя, что способен не только обороняться, но и играть в атакующий футбол. Команда идeт сразу за «Калугой» в таблице и отстаeт всего на одно очко. В последних 3 матчах Иртыш неизменно пропускает, что может стать уязвимостью на выезде.
Факты о командах
«Калуга»
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
- Забивает в 7 матчах подряд
- 1.8 гола в среднем за игру
- Пропускает в среднем 1.0 гола за матч
«Иртыш»
- Пропускает в 3 последних матчах
- В среднем забивает 1.6 гола за матч
- В среднем пропускает 0.8 гола за матч
- 2 победы в 3 последних играх
Прогноз на матч «Калуга» – «Иртыш»
Форма обеих команд позволяет рассчитывать на интересный матч с обилием моментов. Однако «Калуга» в последних матчах демонстрирует чуть более сбалансированную игру, особенно на своeм поле. При этом «Иртыш» способен навязать борьбу, но его нестабильность в обороне даeт преимущество хозяевам.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Калуги».
Рекомендованные ставки:
- Победа «Калуги» – коэффициент 2.05
- Точный счeт 2:1 в пользу «Калуги» – коэффициент 6.30
- Обе команды забьют – да – коэффициент 1.90
- Индивидуальный тотал «Калуги» больше 1.5 – коэффициент 2.10