17 мая на стадионе в Иваново состоится центральный матч 13-го тура Второй лиги А – лидер турнира «Текстильщик» примет ближайшего преследователя, команду «Сибирь». Обе команды находятся в отличной форме и ведут борьбу за повышение. «Текстильщик» набрал 31 очко в 12 турах и возглавляет таблицу, а «Сибирь» отстаeт на шесть баллов, но демонстрирует уверенные выступления.

«Текстильщик»

Команда из Иваново проводит один из лучших отрезков сезона: три победы подряд, всего одно поражение в пяти матчах и уверенное лидерство в таблице. «Текстильщик» отличается организованной игрой в атаке – 9 голов в 5 турах, в среднем 1.8 за игру. При этом оборона действует достаточно надeжно: лишь 4 пропущенных за тот же период, то есть по 0.8 гола в среднем за матч.

Важно отметить, что коллектив стабильно забивает, включая такие крепкие команды, как «Иртыш» и «Форте». Последняя победа на выезде в Ростове-на-Дону (2:1) подчeркивает зрелость команды, способной набирать очки даже в сложных условиях. Дома же «Текстильщик» особенно опасен: уверенные победы над «Иртышом» (2:0) и «Авангардом» (3:0) стали доказательством системности игры.

«Сибирь»

Новосибирская команда не отстаeт по уровню игры и результативности. В пяти последних матчах «Сибирь» также забила 9 голов и пропустила всего 4 – это точно такие же показатели, как у соперника. Команда уверенно разбирается с соперниками из нижней части таблицы: победы над «Муромом» (5:0) и «Авангардом» (1:0) придают уверенности.

Однако стоит отметить, что на выезде «Сибирь» выглядит менее стабильно: проигрыш «Калуге» (0:2) и отсутствие забитых мячей в этом матче могут указывать на проблемы в созидании под давлением чужих трибун. Это может сыграть решающую роль в битве против лидера.

Факты о командах

«Текстильщик»

1-е место, 31 очко

В среднем 1.8 гола за игру

Пропускает в среднем 0.8 за матч

Три победы подряд

Забивает в каждом из последних 3 матчей

«Сибирь»

2-е место, 25 очков

В среднем 1.8 гола за игру

Пропускает в среднем 0.8 гола за матч

Победы в 4 из 5 последних игр

На выезде: 1 поражение в двух матчах

Личные встречи 60% (3) 20% (1) 20% (1) 8 Забитых мячей 2 1.6 В среднем за матч 0.4 3:0 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 1:3 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур Сибирь 1 : 3 Текстильщик Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур Сибирь 1 : 0 Текстильщик Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур Текстильщик 3 : 0 Сибирь Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур Сибирь 0 : 2 Текстильщик Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур Текстильщик 0 : 0 Сибирь

Прогноз на матч «Текстильщик» – «Сибирь»

Встречаются две наиболее стабильные команды турнира, обе с отличной формой. Однако у «Текстильщика» есть преимущество в виде домашнего поля и более стабильной обороны против сильных оппонентов. В равной по силам игре преимущество получит тот, кто точнее реализует моменты. На этом этапе чуть больше шансов у «Текстильщика», особенно учитывая, что команда уверенно играет дома, а «Сибирь» не всегда надeжна в гостях.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Текстильщика»

Рекомендованные ставки: