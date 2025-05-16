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Прогноз на точный счёт матча «Текстильщик» – «Сибирь»: Вторая лига А, 17 мая 2025

16 мая 2025 11:07
Текстильщик - Сибирь
17 мая 2025, суббота 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
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6.10
Точный счёт 2:1 в пользу «Текстильщика»
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17 мая на стадионе в Иваново состоится центральный матч 13-го тура Второй лиги А – лидер турнира «Текстильщик» примет ближайшего преследователя, команду «Сибирь». Обе команды находятся в отличной форме и ведут борьбу за повышение. «Текстильщик» набрал 31 очко в 12 турах и возглавляет таблицу, а «Сибирь» отстаeт на шесть баллов, но демонстрирует уверенные выступления.

«Текстильщик»

Команда из Иваново проводит один из лучших отрезков сезона: три победы подряд, всего одно поражение в пяти матчах и уверенное лидерство в таблице. «Текстильщик» отличается организованной игрой в атаке – 9 голов в 5 турах, в среднем 1.8 за игру. При этом оборона действует достаточно надeжно: лишь 4 пропущенных за тот же период, то есть по 0.8 гола в среднем за матч.

Важно отметить, что коллектив стабильно забивает, включая такие крепкие команды, как «Иртыш» и «Форте». Последняя победа на выезде в Ростове-на-Дону (2:1) подчeркивает зрелость команды, способной набирать очки даже в сложных условиях. Дома же «Текстильщик» особенно опасен: уверенные победы над «Иртышом» (2:0) и «Авангардом» (3:0) стали доказательством системности игры.

«Сибирь»

Новосибирская команда не отстаeт по уровню игры и результативности. В пяти последних матчах «Сибирь» также забила 9 голов и пропустила всего 4 – это точно такие же показатели, как у соперника. Команда уверенно разбирается с соперниками из нижней части таблицы: победы над «Муромом» (5:0) и «Авангардом» (1:0) придают уверенности.

Однако стоит отметить, что на выезде «Сибирь» выглядит менее стабильно: проигрыш «Калуге» (0:2) и отсутствие забитых мячей в этом матче могут указывать на проблемы в созидании под давлением чужих трибун. Это может сыграть решающую роль в битве против лидера.

Факты о командах

«Текстильщик»

  • 1-е место, 31 очко
  • В среднем 1.8 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.8 за матч
  • Три победы подряд
  • Забивает в каждом из последних 3 матчей

«Сибирь»

  • 2-е место, 25 очков
  • В среднем 1.8 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.8 гола за матч
  • Победы в 4 из 5 последних игр
  • На выезде: 1 поражение в двух матчах

Личные встречи
60% (3)
20% (1)
20% (1)
8
Забитых мячей
2
1.6
В среднем за матч
0.4
3:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:3
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур
Сибирь
1 : 3
29.03.2025
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сибирь
1 : 0
10.11.2024
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3 : 0
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Сибирь
0 : 2
17.09.2023
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Текстильщик
0 : 0
22.07.2023
Сибирь

Прогноз на матч «Текстильщик» – «Сибирь»

Встречаются две наиболее стабильные команды турнира, обе с отличной формой. Однако у «Текстильщика» есть преимущество в виде домашнего поля и более стабильной обороны против сильных оппонентов. В равной по силам игре преимущество получит тот, кто точнее реализует моменты. На этом этапе чуть больше шансов у «Текстильщика», особенно учитывая, что команда уверенно играет дома, а «Сибирь» не всегда надeжна в гостях.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Текстильщика»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Текстильщика» – коэффициент 6.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Победа «Текстильщика» – коэффициент 2.25

6.10
Точный счёт 2:1 в пользу «Текстильщика»
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Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Сибирь Текстильщик
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