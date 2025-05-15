16 мая в рамках 32 тура чемпионата Саудовской Аравии на стадионе «Al Fateh Club Stadium» состоится матч между «Аль-Фатехом» и «Аль-Хилялем». Команды находятся на противоположных концах турнирной таблицы: хозяева ведут борьбу за сохранение прописки в лиге, а гости продолжают борьбу за чемпионский титул. Разница в классе очевидна, но в последних матчах «Аль-Фатех» демонстрирует неуступчивый характер и может создать определeнные сложности одному из фаворитов сезона.

«Аль-Фатех»

Команда после 31 тура набрала 33 очка и занимает 13-е место. Форма «Аль-Фатеха» нестабильна: чередуются поражения и уверенные победы. В последних пяти турах команда забила 12 голов (в среднем 2.4 за матч), но при этом проиграла в ключевом выездном матче «Аль-Вахде» со счeтом 0:1. Защитная линия допускает огрехи, особенно при игре один в один – в тех же пяти встречах команда пропустила 5 голов (в среднем 1.0). Лидером в атаке является Мурад Батна, на счету которого 10 голов в 25 матчах. «Аль-Фатех» умеет играть первым номером, но против более сильных соперников делает ставку на контратаки.

«Аль-Хиляль»

Второе место в таблице и 68 очков говорят сами за себя. «Аль-Хиляль» – один из самых результативных клубов лиги, с лучшей разницей мячей (+51) и 88 забитыми голами за сезон. В последних пяти турах клуб забил 19 мячей (в среднем 3.8 за игру), несмотря на участие в азиатских соревнованиях. Лидером нападения остаeтся Салем Аль-Досари, отличившийся 25 раз в 45 матчах. Команда уверенно доминирует в большинстве матчей, но не всегда надeжна в обороне – 8 пропущенных мячей за 5 игр, в среднем 1.6 за матч. Тем не менее, атакующий потенциал команды остаeтся еe главным оружием.

Факты о командах

«Аль-Фатех»

13-е место, 33 очка

В среднем 2.4 гола забито за 5 последних матчей

В среднем 1.0 пропущенного гола за матч

Забивает в 11 из 13 последних игр

Пропускает в 3 матчах подряд

«Аль-Хиляль»

2-е место, 68 очков

В среднем 3.8 гола забито за матч (последние 5)

Пропускает в среднем 1.6 гола за игру

Не проигрывает в 5 турах

Забивает в 20 матчах подряд

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (3) 1 Забитых мячей 14 0.33 В среднем за матч 4.67 Крупнейшая победа 9:0 Самый результативный матч: 9:0 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур Аль-Хиляль 9 : 0 Аль-Фат Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур Аль-Хиляль 3 : 1 Аль-Фат Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур Аль-Фат 0 : 2 Аль-Хиляль

Прогноз на матч «Аль-Фатех» – «Аль-Хиляль»

Обе команды результативны и умеют использовать свободные зоны. «Аль-Хиляль» безусловно является фаворитом встречи, но нестабильность обороны гостей позволяет ожидать, что «Аль-Фатех» сможет забить. Исходя из текущей формы, логично предположить, что гости одержат победу с разницей в один-два мяча. Оптимальным выглядит счeт 3:1 в их пользу.

Прогноз на точный счeт: победа «Аль-Хиляля» со счeтом 3:1.

Рекомендованные ставки: