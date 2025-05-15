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Прогноз на точный счет матча «Аль-Фатех» – «Аль-Хиляль»: Высшая лига Саудовской Аравии, 16 мая 2025

15 мая 2025 10:17
Аль-Фат - Аль-Хиляль
16 мая 2025, пятница 18:55 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
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6.4
Точный счёт 3:1 в пользу «Аль-Хиляля»
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16 мая в рамках 32 тура чемпионата Саудовской Аравии на стадионе «Al Fateh Club Stadium» состоится матч между «Аль-Фатехом» и «Аль-Хилялем». Команды находятся на противоположных концах турнирной таблицы: хозяева ведут борьбу за сохранение прописки в лиге, а гости продолжают борьбу за чемпионский титул. Разница в классе очевидна, но в последних матчах «Аль-Фатех» демонстрирует неуступчивый характер и может создать определeнные сложности одному из фаворитов сезона.

«Аль-Фатех»

Команда после 31 тура набрала 33 очка и занимает 13-е место. Форма «Аль-Фатеха» нестабильна: чередуются поражения и уверенные победы. В последних пяти турах команда забила 12 голов (в среднем 2.4 за матч), но при этом проиграла в ключевом выездном матче «Аль-Вахде» со счeтом 0:1. Защитная линия допускает огрехи, особенно при игре один в один – в тех же пяти встречах команда пропустила 5 голов (в среднем 1.0). Лидером в атаке является Мурад Батна, на счету которого 10 голов в 25 матчах. «Аль-Фатех» умеет играть первым номером, но против более сильных соперников делает ставку на контратаки.

«Аль-Хиляль»

Второе место в таблице и 68 очков говорят сами за себя. «Аль-Хиляль» – один из самых результативных клубов лиги, с лучшей разницей мячей (+51) и 88 забитыми голами за сезон. В последних пяти турах клуб забил 19 мячей (в среднем 3.8 за игру), несмотря на участие в азиатских соревнованиях. Лидером нападения остаeтся Салем Аль-Досари, отличившийся 25 раз в 45 матчах. Команда уверенно доминирует в большинстве матчей, но не всегда надeжна в обороне – 8 пропущенных мячей за 5 игр, в среднем 1.6 за матч. Тем не менее, атакующий потенциал команды остаeтся еe главным оружием.

Факты о командах

«Аль-Фатех»

  • 13-е место, 33 очка
  • В среднем 2.4 гола забито за 5 последних матчей
  • В среднем 1.0 пропущенного гола за матч
  • Забивает в 11 из 13 последних игр
  • Пропускает в 3 матчах подряд

«Аль-Хиляль»

  • 2-е место, 68 очков
  • В среднем 3.8 гола забито за матч (последние 5)
  • Пропускает в среднем 1.6 гола за игру
  • Не проигрывает в 5 турах
  • Забивает в 20 матчах подряд

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (3)
1
Забитых мячей
14
0.33
В среднем за матч
4.67
Крупнейшая победа
9:0
Самый результативный матч:  9:0
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Хиляль
9 : 0
16.01.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Хиляль
3 : 1
26.04.2024
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Фат
0 : 2
03.11.2023
Аль-Хиляль

Прогноз на матч «Аль-Фатех» – «Аль-Хиляль»

Обе команды результативны и умеют использовать свободные зоны. «Аль-Хиляль» безусловно является фаворитом встречи, но нестабильность обороны гостей позволяет ожидать, что «Аль-Фатех» сможет забить. Исходя из текущей формы, логично предположить, что гости одержат победу с разницей в один-два мяча. Оптимальным выглядит счeт 3:1 в их пользу.

Прогноз на точный счeт: победа «Аль-Хиляля» со счeтом 3:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Аль-Хиляля» – коэффициент 6.40
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Аль-Хиляля» больше 2.5 – коэффициент 1.85

6.4
Точный счёт 3:1 в пользу «Аль-Хиляля»
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Автор: Миронов Николай
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Аль-Фат
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