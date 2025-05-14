15 мая 2025 года на стадионе Prince Faisal bin Fahd в Эр-Рияде состоится матч Высшей лиги Саудовской Аравии между «Аль-Риядом» и «Аль-Шабабом». Для обеих команд этот матч имеет важное значение, так как «Аль-Рияд» продолжает бороться за стабильность в середине таблицы, а «Аль-Шабаб» сражается за место в верхней части турнирной таблицы. Мы проанализируем текущую форму команд и предложим оптимальные рекомендации для ставок.

«Аль-Рияд»

«Аль-Рияд» набрал 38 очков после 31 тура и занимает 9-е место. В последних 5 играх команда забивает в среднем 1.40 гола за матч, но также пропускает в среднем 2.00 гола, что является их слабым звеном. Последние матчи «Аль-Рияда» показывают, что команда остается атакующей, но уязвимой в обороне. Они забили 7 голов в последних 5 играх, но пропустили 10. Лучший бомбардир команды, Фаиз Селемани, забил 6 голов в 27 матчах, и его участие в атаке будет крайне важным для «Аль-Рияда» в предстоящем поединке.

«Аль-Шабаб»

«Аль-Шабаб» находится на 6-м месте с 54 очками, имея стабильные результаты в последних играх. В последних 5 матчах команда забивает в среднем 1.60 гола за игру и пропускает 1.20 гола, что подтверждает их стабильность в атаке и обороне. Они одержали победу в последних трех играх и в целом продемонстрировали хорошую форму в атаке. Абдерразак Амдалла, лучший бомбардир с 24 голами в 29 матчах, продолжает быть главной атакующей силой. Несмотря на хорошую форму «Аль-Шабаб» на выезде, они не выигрывали в последних 5 выездных матчах Ла Лиги, что является их слабостью.

Факты о командах:

«Аль-Рияд»

Занимает 9-е место с 38 очками.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за матч и пропускает 2.00.

Не проигрывает в 3 последних домашних матчах.

Лучший бомбардир – Фаиз Селемани (6 голов в 27 матчах).

«Аль-Шабаб»

Занимает 6-е место с 54 очками.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за матч и пропускает 1.20.

Побеждает в 3 последних матчах.

Лучший бомбардир – Абдерразак Амдалла (24 гола в 29 матчах).

Личные встречи 0% (0) 33% (1) 67% (2) 3 Забитых мячей 5 1 В среднем за матч 1.67 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 2:1 Самая крупная ничья: 2:2 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур Аль-Шабаб 2 : 1 Аль-Рияд Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур Аль-Шабаб 1 : 0 Аль-Рияд Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур Аль-Рияд 2 : 2 Аль-Шабаб

Прогноз на матч «Аль-Рияд» – «Аль-Шабаб»

«Аль-Шабаб» выглядит фаворитом в этой встрече, благодаря своей стабильности в атаке и лучшей результативности в последних матчах. Однако на выезде они могут столкнуться с трудностями, так как «Аль-Рияд» показывает неплохие результаты на своем поле. Несмотря на это, «Аль-Шабаб» продолжает бороться за высокие позиции в таблице, и их нападение, возглавляемое Амдалла, вряд ли упустит возможность забить.

Прогноз на точный счeт: Победа «Аль-Шабаб» с результатом 2:1.

Рекомендованные ставки: