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Прогноз на точный счет матча «Аль-Рияд» – «Аль-Шабаб»: Высшая лига Саудовской Аравии, 15 мая 2025

14 мая 2025 11:29
Аль-Рияд - Аль-Шабаб
15 мая 2025, четверг 19:05 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
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5.9
Точный счёт 2:1 в пользу «Аль-Шабаб»
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15 мая 2025 года на стадионе Prince Faisal bin Fahd в Эр-Рияде состоится матч Высшей лиги Саудовской Аравии между «Аль-Риядом» и «Аль-Шабабом». Для обеих команд этот матч имеет важное значение, так как «Аль-Рияд» продолжает бороться за стабильность в середине таблицы, а «Аль-Шабаб» сражается за место в верхней части турнирной таблицы. Мы проанализируем текущую форму команд и предложим оптимальные рекомендации для ставок.

«Аль-Рияд»

«Аль-Рияд» набрал 38 очков после 31 тура и занимает 9-е место. В последних 5 играх команда забивает в среднем 1.40 гола за матч, но также пропускает в среднем 2.00 гола, что является их слабым звеном. Последние матчи «Аль-Рияда» показывают, что команда остается атакующей, но уязвимой в обороне. Они забили 7 голов в последних 5 играх, но пропустили 10. Лучший бомбардир команды, Фаиз Селемани, забил 6 голов в 27 матчах, и его участие в атаке будет крайне важным для «Аль-Рияда» в предстоящем поединке.

«Аль-Шабаб»

«Аль-Шабаб» находится на 6-м месте с 54 очками, имея стабильные результаты в последних играх. В последних 5 матчах команда забивает в среднем 1.60 гола за игру и пропускает 1.20 гола, что подтверждает их стабильность в атаке и обороне. Они одержали победу в последних трех играх и в целом продемонстрировали хорошую форму в атаке. Абдерразак Амдалла, лучший бомбардир с 24 голами в 29 матчах, продолжает быть главной атакующей силой. Несмотря на хорошую форму «Аль-Шабаб» на выезде, они не выигрывали в последних 5 выездных матчах Ла Лиги, что является их слабостью.

Факты о командах:

«Аль-Рияд»

  • Занимает 9-е место с 38 очками.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за матч и пропускает 2.00.
  • Не проигрывает в 3 последних домашних матчах.
  • Лучший бомбардир – Фаиз Селемани (6 голов в 27 матчах).

«Аль-Шабаб»

  • Занимает 6-е место с 54 очками.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за матч и пропускает 1.20.
  • Побеждает в 3 последних матчах.
  • Лучший бомбардир – Абдерразак Амдалла (24 гола в 29 матчах).

Личные встречи
0% (0)
33% (1)
67% (2)
3
Забитых мячей
5
1
В среднем за матч
1.67
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  2:2
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Шабаб
2 : 1
15.01.2025
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Шабаб
1 : 0
03.04.2024
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Рияд
2 : 2
05.10.2023
Аль-Шабаб

Прогноз на матч «Аль-Рияд» – «Аль-Шабаб»

«Аль-Шабаб» выглядит фаворитом в этой встрече, благодаря своей стабильности в атаке и лучшей результативности в последних матчах. Однако на выезде они могут столкнуться с трудностями, так как «Аль-Рияд» показывает неплохие результаты на своем поле. Несмотря на это, «Аль-Шабаб» продолжает бороться за высокие позиции в таблице, и их нападение, возглавляемое Амдалла, вряд ли упустит возможность забить.

Прогноз на точный счeт: Победа «Аль-Шабаб» с результатом 2:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Аль-Шабаб» – коэффициент 5.90
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Аль-Шабаб» больше 1.5 – коэффициент 1.85

5.9
Точный счёт 2:1 в пользу «Аль-Шабаб»
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Автор: Миронов Николай
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Шабаб Аль-Рияд
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