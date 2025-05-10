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Прогноз на точный счет матча «Актобе» – «Елимай»: Премьер-лига Казахстана, 11 мая 2025

10 мая 2025 16:11
Актобе - Елимай
11 мая 2025, воскресенье 17:00 | Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
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6.0
Точный счет 1:1
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11 мая на стадионе «Орталык Актобе» состоится один из центральных матчей 8-го тура Премьер-лиги Казахстана: «Актобе» примет «Елимай». Обе команды показывают качественный футбол на старте сезона и борются за место в верхней части таблицы, что делает их встречу особенно важной с турнирной точки зрения.

«Актобе»

«Актобе» после 7 туров расположился на 3-й строчке таблицы с 16 очками. Команда уверенно действует на своем поле, где победила в 6 последних матчах подряд. Линия атаки выглядит стабильно: 6 забитых голов в последних 5 матчах, а лидер нападения Дархан Бердибек оформил уже 2 результативных удара. «Актобе» уверенно использует тактику высокого прессинга и строго играет в защите – всего 4 пропущенных мяча за последние 5 туров, что говорит о надежности обороны.

«Елимай»

«Елимай» занимает 5-е место с 13 очками после 7 туров и демонстрирует мощный атакующий потенциал. Команда забила 10 голов в последних 5 матчах, а Меме Фессу с 5 мячами продолжает уверенно лидировать в списке лучших снайперов клуба. Несмотря на поражение 0:2 от «Окжетпес» в прошлом туре, коллектив остается одним из самых стабильных в Премьер-лиге и не проигрывает в 6 из 8 последних встреч. Отличительной чертой команды также является надежная оборона: всего 2 пропущенных мяча за 5 матчей.

Факты о командах:

«Актобе»

  • Побеждает в 6 последних матчах дома.
  • В последних 5 матчах: 6 забитых, 4 пропущенных.
  • В среднем: 1.20 гола за игру в атаке, 0.80 – в обороне.
  • Забивает в 4 последних матчах против «Елимай».

«Елимай»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.
  • В последних 5 матчах: 10 забитых, 2 пропущенных.
  • В среднем: 2.00 гола за игру в атаке, 0.40 – в обороне.
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей.

Личные встречи
25% (1)
25% (1)
50% (2)
4
Забитых мячей
6
1
В среднем за матч
1.5
1:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Актобе
1 : 0
11.05.2025
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Актобе
1 : 3
31.08.2024
Елимай
Казахстан. Кубок, 1/2 финала
Елимай
2 : 1
19.06.2024
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16.06.2024
Актобе

Прогноз на матч «Актобе» – «Елимай»

«Актобе» отлично чувствует себя на домашнем стадионе и стабильно набирает очки, однако «Елимай» приедет с сильной атакой и постарается навязать борьбу. Соперники демонстрируют неплохую реализацию моментов, но также умеют грамотно обороняться. Ожидается осторожная игра с акцентом на тактические действия и небольшим числом голов. Учитывая баланс сил, вероятным выглядит ничейный результат с минимальной результативностью.

Прогноз на точный счет: 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 1:1 – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Елимай» больше 1.0 – коэффициент 2.20

6.0
Точный счет 1:1
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Автор: Бестужев Павел
Казахстан. Премьер-лига Елимай Актобе
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