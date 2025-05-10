11 мая на стадионе «Орталык Актобе» состоится один из центральных матчей 8-го тура Премьер-лиги Казахстана: «Актобе» примет «Елимай». Обе команды показывают качественный футбол на старте сезона и борются за место в верхней части таблицы, что делает их встречу особенно важной с турнирной точки зрения.

«Актобе»

«Актобе» после 7 туров расположился на 3-й строчке таблицы с 16 очками. Команда уверенно действует на своем поле, где победила в 6 последних матчах подряд. Линия атаки выглядит стабильно: 6 забитых голов в последних 5 матчах, а лидер нападения Дархан Бердибек оформил уже 2 результативных удара. «Актобе» уверенно использует тактику высокого прессинга и строго играет в защите – всего 4 пропущенных мяча за последние 5 туров, что говорит о надежности обороны.

«Елимай»

«Елимай» занимает 5-е место с 13 очками после 7 туров и демонстрирует мощный атакующий потенциал. Команда забила 10 голов в последних 5 матчах, а Меме Фессу с 5 мячами продолжает уверенно лидировать в списке лучших снайперов клуба. Несмотря на поражение 0:2 от «Окжетпес» в прошлом туре, коллектив остается одним из самых стабильных в Премьер-лиге и не проигрывает в 6 из 8 последних встреч. Отличительной чертой команды также является надежная оборона: всего 2 пропущенных мяча за 5 матчей.

Факты о командах:

«Актобе»

Побеждает в 6 последних матчах дома.

В последних 5 матчах: 6 забитых, 4 пропущенных.

В среднем: 1.20 гола за игру в атаке, 0.80 – в обороне.

Забивает в 4 последних матчах против «Елимай».

«Елимай»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.

В последних 5 матчах: 10 забитых, 2 пропущенных.

В среднем: 2.00 гола за игру в атаке, 0.40 – в обороне.

Забивает в 7 из 9 последних матчей.

Личные встречи 25% (1) 25% (1) 50% (2) 4 Забитых мячей 6 1 В среднем за матч 1.5 1:0 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 1:3 Самая крупная ничья: 1:1 Казахстан. Премьер-лига, 8 тур Актобе 1 : 0 Елимай Казахстан. Премьер-лига, 19 тур Актобе 1 : 3 Елимай Казахстан. Кубок, 1/2 финала Елимай 2 : 1 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 11 тур Елимай 1 : 1 Актобе

Прогноз на матч «Актобе» – «Елимай»

«Актобе» отлично чувствует себя на домашнем стадионе и стабильно набирает очки, однако «Елимай» приедет с сильной атакой и постарается навязать борьбу. Соперники демонстрируют неплохую реализацию моментов, но также умеют грамотно обороняться. Ожидается осторожная игра с акцентом на тактические действия и небольшим числом голов. Учитывая баланс сил, вероятным выглядит ничейный результат с минимальной результативностью.

Прогноз на точный счет: 1:1.

Рекомендованные ставки: