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Прогноз на точный счет матча «Аль-Шабаб» – «Аль-Ахли»: Высшая лига Саудовской Аравии, 11 мая 2025

10 мая 2025 12:24
Аль-Шабаб - Аль-Ахли
11 мая 2025, воскресенье 19:05 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
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7.0
Точный счёт 2:1 в пользу «Аль-Ахли»
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11 мая на стадионе Al-Shabab Club Stadium в Эр-Рияде состоится один из самых интригующих матчей 31-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии. «Аль-Шабаб» принимает «Аль-Ахли» в матче, который может повлиять на распределение мест в верхней части таблицы. Хозяева находятся на шестой позиции с 51 очком и стремятся вернуться к победам после трeхматчевой серии без выигрышей. Гости уверенно держат третье место с 61 очком и демонстрируют отличную форму, выиграв четыре матча подряд. Ожидается напряжeнная борьба с хорошей динамикой в атаке с обеих сторон.

«Аль-Шабаб»

«Аль-Шабаб» в последних матчах показывает нестабильные результаты: три игры подряд без побед (две ничьи и одно поражение). Однако команда остаeтся опасной в атаке, забивая в 26 из 28 последних матчей и имея среднюю результативность 1.6 гола за игру за последние пять туров. Лидер нападения – Абдерразак Амдалла, который забил уже 22 гола в 28 матчах сезона. Несмотря на трудности с победами, «Аль-Шабаб» уверенно выступает дома, не проигрывая в 9 из последних 11 матчей на своeм поле. Основная проблема команды – оборона, которая пропустила 6 голов в последних 5 матчах.

«Аль-Ахли»

«Аль-Ахли» находится в отличной форме и продолжает набирать ход в решающей стадии сезона. Команда выиграла четыре матча подряд в лиге и показывает мощную атаку: 13 забитых мячей в последних пяти встречах (в среднем 2.6 гола за игру). При этом оборона действует надeжно, пропустив всего 3 гола за тот же отрезок. Ключевая фигура – Айвен Тоуни, который уже наколотил 27 голов в сезоне. Важно отметить, что «Аль-Ахли» забивает минимум один гол в 22 последних матчах подряд, что делает их одной из самых стабильных атакующих команд турнира.

Факты о командах:

«Аль-Шабаб»

  • 3 матча подряд без побед.
  • В последних 5 матчах: 8 забитых и 6 пропущенных мячей.
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних домашних матчей.
  • Абдерразак Амдалла – 22 гола в 28 матчах.

«Аль-Ахли»

  • 4 победы подряд в лиге.
  • В последних 5 матчах: 13 забитых и 3 пропущенных мяча.
  • Забивает в 22 последних матчах.
  • Айвен Тоуни – 27 голов в 40 матчах.

Личные встречи
25% (1)
25% (1)
50% (2)
6
Забитых мячей
6
1.5
В среднем за матч
1.5
3:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Шабаб
3 : 1
11.05.2025
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Ахли
3 : 2
10.01.2025
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Шабаб
1 : 2
11.05.2024
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Ахли
0 : 0
25.11.2023
Аль-Шабаб

Прогноз на матч «Аль-Шабаб» – «Аль-Ахли»

Матч обещает быть результативным благодаря атакующему стилю обеих команд. «Аль-Шабаб» дома традиционно опасен и редко уходит с поля без гола, но при этом испытывает проблемы в обороне. «Аль-Ахли» стабильно забивает и находится в потрясающей форме, что даeт им шансы продолжить победную серию. Однако, учитывая уверенную игру хозяев на своeм поле, прогнозируем упорную борьбу с обменом голами и итоговой минимальной победой гостей.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Аль-Ахли».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Аль-Ахли» – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Аль-Ахли» больше 1.5 – коэффициент 1.85

7.0
Точный счёт 2:1 в пользу «Аль-Ахли»
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Автор: Рассказов Михаил
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Ахли Аль-Шабаб
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