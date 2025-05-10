11 мая в рамках 12-го тура Второй лиги А «Машук-КМВ» примет «Велес» на своем поле. Обе команды находятся в середине таблицы и близки по результатам, что обещает упорное противостояние. Хозяева стараются закрепиться в зоне верхней части таблицы, а гости хотят улучшить нестабильную форму последних матчей.

«Машук-КМВ»

«Машук-КМВ» идет на шестой позиции с 14 очками после 11 матчей. Команда демонстрирует достойный уровень игры в обороне, пропустив всего 3 мяча в последних пяти матчах (0.60 гола за игру), что говорит о слаженности защитной линии. В атаке коллектив действует сдержанно: всего 3 гола за 5 туров (0.60 в среднем), что указывает на проблемы с реализацией моментов. При этом «Машук-КМВ» показывает отличную серию без поражений в 7 из 9 последних матчей, что подчеркивает их упорный и боевой характер, особенно в домашних матчах.

«Велес»

«Велес» занимает седьмое место с 13 очками. Команда недавно одержала важную победу над «Родиной-2» (1:0), но в целом играет нестабильно. В последних пяти матчах «Велес» забил 4 мяча (0.80 гола за игру) и пропустил 8 (1.60 гола за игру), что указывает на слабую оборону, особенно в выездных встречах. Проблемы в защите дополняются нерегулярной результативностью: хотя команда забивает почти в каждом втором матче, надежности в атаке нет.

Факты о командах:

«Машук-КМВ»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.

В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру.

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру.

«Велес»

Пропускает в 5 из 7 последних матчей.

В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру.

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола за игру.

Личные встречи 50% (1) 50% (1) 0% (0) 4 Забитых мячей 3 2 В среднем за матч 1.5 3:2 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур Машук-КМВ 1 : 1 Велес Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур Велес 2 : 3 Машук-КМВ

Прогноз на матч «Машук-КМВ» – «Велес»

Обе команды демонстрируют схожую статистику по забитым мячам, но «Машук-КМВ» выглядит предпочтительнее за счет более уверенной игры в защите и серии без поражений. «Велес» имеет слабое место в обороне, что может стать ключевым моментом встречи. Исходя из статистики, можно ожидать сдержанную игру с минимальным перевесом хозяев.

Прогноз на точный счет: 1:0 в пользу «Машук-КМВ».

Рекомендованные ставки: