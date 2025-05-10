11 мая в рамках 12-го тура Второй лиги А «Волга» примет на своем поле «Челябинск». Обе команды показывают стабильные результаты в текущем сезоне и находятся в верхней части турнирной таблицы. «Волга» борется за лидерство и готова продолжить свою серию без поражений, а «Челябинск» рассчитывает укрепить свои позиции в первой четверке и навязать борьбу одному из фаворитов.

«Волга»

Хозяева подходят к матчу в статусе второй команды турнира с 20 очками после 11 туров. «Волга» демонстрирует впечатляющую стабильность, не проигрывая на протяжении восьми встреч подряд. Команда хорошо сбалансирована и уверенно действует как в атаке, так и в защите. В последних пяти матчах «Волга» забила 7 мячей и пропустила всего 3. При этом их средний показатель результативности – 1.40 гола за игру – делает их одними из наиболее опасных в атаке команд лиги. Защита также действует надежно, что подтверждается минимальным числом пропущенных голов – всего 0.60 в среднем за матч.

«Челябинск»

Гости занимают четвертое место в таблице, имея 17 очков после 11 туров. «Челябинск» показывает добротную игру с акцентом на дисциплину в защите и эффективные контратаки. Команда забила 6 мячей и пропустила 3 в последних пяти матчах. Средний показатель результативности составляет 1.20 гола за игру, что позволяет рассчитывать на гол в каждом матче. Однако защита иногда даeт сбои: в последних трех матчах подряд команда пропускала хотя бы один мяч, что может стать проблемой против соперника уровня «Волги».

Факты о командах:

«Волга»

Не проигрывает в 8 последних матчах.

Забивает в среднем 1.40 гола за игру (5 последних матчей).

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (5 последних матчей).

«Челябинск»

Пропускает в 3 последних матчах подряд.

Забивает в среднем 1.20 гола за игру (5 последних матчей).

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (5 последних матчей).

Личные встречи 36% (12) 42% (14) 21% (7) 33 Забитых мячей 29 1 В среднем за матч 0.88 3:2 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур Волга 0 : 1 Челябинск Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур Челябинск 0 : 0 Волга Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 21 тур Волга 1 : 0 Челябинск Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 10 тур Челябинск 1 : 3 Волга Россия. ПФЛ. Группа 4, 2 тур Челябинск 0 : 1 Волга Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 16 тур Волга 0 : 1 Челябинск Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 6 тур Челябинск 2 : 2 Волга Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 20 тур Волга 1 : 0 Челябинск Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 10 тур Челябинск 1 : 2 Волга Россия. Кубок, 1/64 финала Волга 1 : 1 Челябинск Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 20 тур Челябинск 2 : 1 Волга Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 8 тур Волга 0 : 0 Челябинск Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 21 тур Волга 0 : 0 Челябинск Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 13 тур Челябинск 1 : 0 Волга Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 5 тур Волга 1 : 1 Челябинск Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 24 тур Челябинск 0 : 1 Волга Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 14 тур Челябинск 3 : 0 Волга Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 6 тур Волга 2 : 0 Челябинск Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 27 тур Волга 0 : 0 Челябинск Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 12 тур Волга 1 : 1 Челябинск Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 2 тур Челябинск 2 : 0 Волга Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 27 тур Челябинск 2 : 3 Волга Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 17 тур Челябинск 1 : 2 Волга Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 7 тур Волга 2 : 1 Челябинск Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 27 тур Челябинск 1 : 1 Волга Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 11 тур Волга 0 : 0 Челябинск Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 35 тур Челябинск 2 : 2 Волга Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 21 тур Волга 1 : 0 Челябинск Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 9 тур Челябинск 0 : 1 Волга Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 24 тур Волга 1 : 2 Челябинск Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 12 тур Челябинск 1 : 1 Волга Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 32 тур Челябинск 1 : 1 Волга Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 16 тур Волга 1 : 1 Челябинск

Прогноз на матч «Волга» – «Челябинск»

Соперники подходят к матчу в хорошей форме, но «Волга» имеет весомое преимущество благодаря своей длинной серии без поражений и домашнему статусу. Несмотря на это, «Челябинск» способен дать бой, учитывая их неплохую результативность и устойчивость в обороне. Сценарий матча предполагает упорную борьбу, но с небольшим преимуществом хозяев поля. Оптимальным прогнозом видится победа «Волги» с минимальной разницей в счете.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Волги».

Рекомендованные ставки: