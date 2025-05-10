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Прогноз на точный счет матча «Волга» – «Челябинск»: Вторая лига А, 11 мая 2025

10 мая 2025 11:59
Волга - Челябинск
11 мая 2025, воскресенье 16:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
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5.4
Точный счет 2:1 в пользу «Волги»
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11 мая в рамках 12-го тура Второй лиги А «Волга» примет на своем поле «Челябинск». Обе команды показывают стабильные результаты в текущем сезоне и находятся в верхней части турнирной таблицы. «Волга» борется за лидерство и готова продолжить свою серию без поражений, а «Челябинск» рассчитывает укрепить свои позиции в первой четверке и навязать борьбу одному из фаворитов.

«Волга»

Хозяева подходят к матчу в статусе второй команды турнира с 20 очками после 11 туров. «Волга» демонстрирует впечатляющую стабильность, не проигрывая на протяжении восьми встреч подряд. Команда хорошо сбалансирована и уверенно действует как в атаке, так и в защите. В последних пяти матчах «Волга» забила 7 мячей и пропустила всего 3. При этом их средний показатель результативности – 1.40 гола за игру – делает их одними из наиболее опасных в атаке команд лиги. Защита также действует надежно, что подтверждается минимальным числом пропущенных голов – всего 0.60 в среднем за матч.

«Челябинск»

Гости занимают четвертое место в таблице, имея 17 очков после 11 туров. «Челябинск» показывает добротную игру с акцентом на дисциплину в защите и эффективные контратаки. Команда забила 6 мячей и пропустила 3 в последних пяти матчах. Средний показатель результативности составляет 1.20 гола за игру, что позволяет рассчитывать на гол в каждом матче. Однако защита иногда даeт сбои: в последних трех матчах подряд команда пропускала хотя бы один мяч, что может стать проблемой против соперника уровня «Волги».

Факты о командах:

«Волга»

  • Не проигрывает в 8 последних матчах.
  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру (5 последних матчей).
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (5 последних матчей).

«Челябинск»

  • Пропускает в 3 последних матчах подряд.
  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру (5 последних матчей).
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (5 последних матчей).

Личные встречи
36% (12)
42% (14)
21% (7)
33
Забитых мячей
29
1
В среднем за матч
0.88
3:2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
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0 : 1
11.05.2025
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1 : 3
18.09.2021
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0 : 1
15.08.2020
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0 : 1
26.10.2019
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23.08.2019
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22.10.2013
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15.05.2013
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25.10.2009
Волга
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Волга
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18.07.2009
Челябинск
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Прогноз на матч «Волга» – «Челябинск»

Соперники подходят к матчу в хорошей форме, но «Волга» имеет весомое преимущество благодаря своей длинной серии без поражений и домашнему статусу. Несмотря на это, «Челябинск» способен дать бой, учитывая их неплохую результативность и устойчивость в обороне. Сценарий матча предполагает упорную борьбу, но с небольшим преимуществом хозяев поля. Оптимальным прогнозом видится победа «Волги» с минимальной разницей в счете.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Волги».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 2:1 в пользу «Волги» – коэффициент 5.40
  • Победа «Волги» – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.25

5.4
Точный счет 2:1 в пользу «Волги»
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Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Челябинск Волга
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